"AIK tappar i guldstriden"

Höjdaren! - 1. Hammarby - IFK Göteborg Bajen besegrar ett uselt Blåvitt Hammarby har en bit upp till topp 3 och ska de ha någon chans att nå Europaspel behöver de grönvita snickra ihop en segerrad. Efter storförlusten i derbyt mot Djurgården hoppade Bajen upp på segertåget igen när Varberg kom på besök. 1-0 slutade den matchen efter att Amoo satt dit matchens enda mål. Det var dock ingen som pratade om hur matchen hade sett ut när 90 minuter hade spelats. Vi fick nämligen bevittna en domarskandal av stora mått och Varbergs ilska är enkel att förstå. Selmani är nämligen flera meter offside i situationen innan målet och det är faktiskt helt ofattbart att den assisterande domaren missar det. Turliga tre poäng för stockholmarna som inte hade något mer skott på mål. Nu krävs det en bättre spelmässig insats och med offensiva hot som Selmani, Amoo, Matko, Ludwigson och Rodic finns det alla förutsättningar för att hitta rätt. Dessutom är viktiga Jeahze tillbaka från avstängning. IFK Göteborg pratar väldigt mycket om att börja matcherna bra, men släppte återigen in tidiga mål i bortafajten mot AIK. Det stod 2-0 redan efter tio minuter och där var matchen givetvis redan över. Blåvitt spelade sedan upp sig, men det var förvånande att se bristen på inställning hos göteborgarna. Ingen ville ha bollen och vi fick inte se ens en tillstymmelse till forcering mot slutet av matchen. Istället såg de blåvita ganska nöjda ut med att bara förlora med 1-3. Calle Johansson var ännu en gång misslyckad i mittförsvaret och han och Bjärsmyr fungerar verkligen inte tillsammans. August Erlingmark kom in i paus och är egentligen den enda Blåvitt-spelaren som kan få godkänt. Oscar Wendt gav bort ett mål på vänsterkanten och hade enorma problem att hänga med när farten skruvades upp. Räkna med att det är något Hammarbys tränarstab har noterat. Det skulle inte förvåna om värdarna låter Ludwigson löpa mot Wendt. Då har vänsterbacken inte en chans att hänga med. IFK Göteborg har släppt in minst två mål i fem raka bortamatcher och ser faktiskt helt bedrövliga ut defensivt. Det finns ingen snabbhet i backlinjen och spelarna fungerar inte tillsammans. Stahre har inte lyckats med något alls sedan han kom till klubben. Framåt finns det fina intentioner med Berg, Yakob och Sana, men de får för lite hjälp. Kamraterna från västkusten har bara vunnit en match på konstgräs under 2021 och det var med knappa 3-2 mot usla Östersund. Här släpper de blåvita återigen in enkla mål och får åka hem tomhänta. Ettan lämnas ensam. Missar matchen Kolbeinn Sigthórsson, IFK Göteborg (fotskada)

Patrik Karlsson Lagemyr, IFK Göteborg (oklart)

Sebastian Eriksson, IFK Göteborg (hälseneskada)

Toppstriden! - 2. Kalmar - AIK AIK tappar i guldstriden AIK plockade tre ganska enkla poäng när rivalerna IFK Göteborg kom på besök för några dagar sedan. Nabil Bahoui satte dit två bollar redan innan matchuret hade tickat upp på 15 minuter och det kändes farligt varje gång Gnaget kom in på offensiv planhalva. Henok Goitom var som vanligt smart och öppnade ytor för sina medspelare medan Otieno och Lustig forsade fram från sina ytterbackspositioner. Det var dock en herre från Dublin som var matchens stora behållning. Zachary Elbouzedi kom från Bolton under sommaren och har fått mycket förtroende av Grzelak. Det är en oerhört snabb spelare och mot IFK hade han lekstuga med meriterade Oscar Wendt ute på kanten. Irländaren gav Gnaget det djupledshot de saknade mot Mjällby i omgången dessförinnan. Elbouzedi kommer vara en nyckel igen om AIK ska lyckas luckra upp Kalmars täta försvar. Kalmar besegrade Halmstad med 1-0 och blev därmed första bortalag att ta samtliga poäng på Örjans Vall under 2021. Försvarsmässigt såg KFF väldigt stabila ut med Saetra och Sjöstedt i mittförsvaret. Nu får de rödklädda klara sig utan en viktig defensiv kugge i form av målvakten Lucas Hägg Johansson som är avstängd efter att ha dragit på sig tre gula kort. Ersättaren Tobias Andersson stod mellan stolparna i två matcher förra säsongen och släppte in sju mål på dessa fajter. Hur klarar han pressen denna gång? I övrigt har Kalmar FF i stort sett hela sin trupp i full träning. Det är egentligen bara Douglas Bergqvist som finns på skadelistan. Då bör vi få se U21-landslagsmannen Carl Gustafsson och Romario på mittfältet med Isak Jansson och Oliver Berg framför sig. Det är spelare som Henrik Rydström verkligen har utvecklat under året som gått. KFF är faktiskt med och nosar på en Europaplats med i stort sett samma trupp som var nära på att åka ur i fjol. Hemma på Guldfågeln Arena vill Rydström spela med ett stort bollinnehav och vi bör få se ett modigt Kalmar som försöker spela sig ur AIK:s förmodade intensiva press. Hur väl smålänningarna lyckas med den saken kan vara direkt avgörande. AIK såg riktigt bra ut mot IFK Göteborg, men jag är mer inne på att det var motståndet som var uselt än att Gnaget var fantastiska. Detta blir en tuffare uppgift för solnaiterna. Jag lockas av värdet till vänster och testar 1X. Missar matchen Lucas Hägg Johansson, Kalmar (avstängd)

Douglas Bergqvist, Kalmar (oklart)

Jetmir Haliti, AIK (oklart)