Alavés utomordentliga säsong fortsätter

Spiken - 1. Barnet - Brentford

Säkert avancemang för Brentford!

Bin ska slåss mot större bin (båda kallas The Bees) när Barnet och Brentford drabbar samman i FA-cupen under måndagen. Sextondelsfinal gäller och detta är faktiskt ett Londonderby mellan två klubbar som har en viss rivalitet, detta trots att Barnet håller till i femtedivisionen National League medan Brentford huserar i The Championship.

Hemmalaget är det lägst rankade kvarvarande laget i den anrika turneringen och i ligaspelet ser det inte speciellt ljust ut för Darren Curries manskap. De orangesvarta har faktiskt bara fem poäng ner till det negativa strecket. Då ska det dock nämnas att de spelat fyra eller fem matcher färre än övriga konkurrenter med tanke på lagets framfart i FA-cupen. Där har ett par skalper tagits där den senaste imponerade stort, 1-0 borta mot Sheffield United.

Shaq Coulthirst stod för avgörandet mot United och är en av lagets mer frekventa målgörare. Ynglingarna Wesley Fonguck och Jack Taylor är två andra spelare att hålla ögonen på. De lär finnas på planen i måndagens derby men däremot saknas den ordinarie målvakten Mark Cousins. Han visades ut redan efter två minuter i senaste ligamatchen, en tillställning som slutade med pinsamma 0-4 i baken mot jumbon Braintree.

Brentford har sett allt bättre ut efter en tung höst och under 2019 visat att de är ett lag för den övre halvan i The Championship. Dansken Thomas Frank, som tillträdde i mitten av oktober efter att Dean Smith lämnat för Aston Villa, har äntligen börjat få ordning på grejerna. De rödvitrandiga har nu radat upp sju raka matcher utan förlust, varav de tre senaste slutat med seger.

Fransmannen Neal Maupay sticker ut med 16 mål och sex assist hittills i ligaspelet. Med det toppar 22-åringen The Championships poängliga och är ett hett villebråd för större klubbar. Det finns dock massvis med annan offensiv kraft hos Brentford. Sydafrikanen Kamohelo Mokotjo stod för två mål i senaste 4-2 segern mot Rotherham och Ollie Watkins är en spelare som alltid är livsfarlig i boxen.

Dessa namn kan naturligtvis inte Barnet mäta sig med. Även om det är FA-cupen och hemmalaget kommer sälja sig dyrt är det svårt att se en skräll här. Brentford har ett tabelläge i ingenmansland som gör att de kan satsa fullt ut på denna match. Då bör de mer namnstarka gästerna inte gå på någon mina. Tvåa i Londonderbyt!

Missar matchen

Mark Cousins, Barnet (avstängd)





Höjdaren - 2. Alavés - Rayo Vallecano

Alavés favoriter - men för stora sådana?

Nere i Baskien ska det spelas La Liga-fotboll denna måndag. Estadio Mendizorrotza är skådeplatsen när nykomlingen Rayo Vallecano ska försöka sätta käppar i hjulet för Alavés enorma hemmafacit.

Blåvitrandiga Alavés har stått för en utomordentlig säsong och återfinns på en sensationell femteplats i tabellen. Det är tack vare spelet på hemmaplan. Faktum är att John Guidetti och hans lagkamrater ännu inte förlorat inför fansen i Vitoria-Gasteiz den här säsongen, ett facit de är ensamma om i Spanien tillsammans med Atlético Madrid.

Det är inte en speciellt namnstark trupp Abelardo förfogar över. Den gamla försvarsgeneralen har dock gjort underverk med sina adepter och fått ihop samtliga spelare till en fungerande enhet. Ska några spelare nämnas får det sägas vara anfallaren Borja Bastón och försvarsgeneralen Victor Laguardia. Han var avstängd senast mot Getafe, något som minst sagt syntes då Alavés åkte på en rejäl snyting med 0-4. Nu är dock mittbacken åter och då kan vi räkna med defensivt starka basker.

Rayo Vallecano har trampat igång efter en svag start på säsongen. De rödvita har tio poäng på de fyra senaste vilket gjort att de nu bara har en pinne upp till Celta Vigo på säker mark. Merparten av poängen tas dock inför de högt sjungande fansen i Madrid. På resande fot trivs Los Franjirrojos desto sämre och har bland annat bara mäktat med fem mål framåt på nio bortamatcher. 24-åringen Raúl de Tomas är dock alltid ett hot framåt oavsett arena.

Med tanke på att detta möte spelas på Mendizorrotza får Alavés bära ett relativt tydligt favoritskap. Ettan är första tecken att plocka med men här finns det risk att procenten sticker iväg. Streckas hemmalaget över 50 procent bör det garderas med krysset. 1X ska dock räcka även på större system.

Missar matchen

Tomas Pina, Alavés (avstängd)

Rodrigo Ely, Alavés (korsbandsskada)

Takashi Inui, Alavés (landslagsuppdrag)

Osäker till spel

Jony, Alavés (vristskada)

Ximo Navarro, Alavés (lårskada)

Antonio Sivera, Alavés (influensa)

Gaël Kakuta, Rayo Vallecano (muskelskada)

Gorka Elustondo, Rayo Vallecano (matchotränad)