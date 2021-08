"Arsenal vinner derbyt i ligapremiären"

Derbyt! - 1. Brentford - Arsenal

Brentford får en lektion

Brentford kunde äntligen få död på playoff-spöket när de tog sig upp till Premier League via en finalseger mot Swansea. Sedan dess har Thomas Franks mannar köpt in Oneyka från samarbetsklubben Midtjylland, Wissa från Lorient och framförallt Ajer från Celtic. Dessutom ryktas det intensivt om att Cajuste också ska hämtas in från Midtjylland. Spelare som kommer göra nytta under säsongen.

Samtidigt har The Bees fått behålla Ivan Toney som vräkte in mål i The Championship förra säsongen. Det har gått fort för 25-åringen som spelade i League One för två år sedan. Kan han fortsätta leverera på den högsta nivån är mycket vunnet. Bakåt styr kapten Pontus Jansson, som nyligen slutat i landslaget, sina styrkor och dessutom finns Saman Ghoddos i truppen. Ett intressant lagbygge som kommer testas rejält under fredagen.

Arsenal har inte haft någon rolig försäsong som kulminerade i en 0-1-förlust mot värsta rivalen Tottenham förra helgen. Pablo Mari var totalt misslyckad då, men bredvid honom såg nyförvärvet Ben White fin ut. Ett annat förvärv, Lokonga, gjorde det samtidigt bra på mitten och bör få starta där bredvid Xhaka i skadade Parteys frånvaro. Elneny har som vanligt blandat och gett under sommaren.

Framåt finns det kvalité även om det inte blev något mål mot Tottenham. Smith Rowe har fått nummer 10 och har varit lagets kanske bästa spelare de senaste veckorna. Pépé är redo att ta ett större ansvar på högerkanten och längst fram ser Lacazette skarp ut. Det som inte har fungerat är Aubameyang på vänsterkanten. Den forne skyttekungen har sett totalt iskall ut och frågan är om han ens får spela här. Bukayo Saka måste tryckas in i elvan och då är det Aubameyang som ligger närmast till hand att peta.

Även om Arsenal har varit allt annat än bra under sin försäsong har de trots allt besegrat både Watford och Millwall med 4-1. Det är två lag som låg i samma division som Brentford i fjol. Spelare för spelare är Arsenal ett betydligt bättre lag och kan de bara skära ner på misstagen i backlinjen ska de vinna en match som denna. Tvåan spikas.

Missar matchen

Josh Dasilva, Brentford (höftskada)

Gabriel, Arsenal (knäskada)

Eddie Nketiah, Arsenal (vristskada)

Thomas Partey, Arsenal (vristskada)

Osäker till spel

Rob Holding, Arsenal (oklart)

Höjdaren! - 2. Borussia Mönchengladbach - Bayern München

Stormöte i Bundesliga-premiären

Bayern München vinkade adjö till Hansi Flick efter fjolårssäsongen och plockade in Julian Nagelsmann som ny tränare. Han tog med sig Dayot Upamecano från RB Leipzig och det är en spelare som Bayerns försvar kommer kretsa kring efter att Alaba och Boateng lämnat. Under sommaren har Upamecano oftast fått sällskap av 19-årige Tanguy Nianzou i mittförsvaret och den duon startar troligen här också.

Manuel Neuer har inte varit med i någon av träningsmatcherna, men lär finnas på plats mellan stolparna när allvaret börjar. På mittfältet bör Goretzka och Kimmich ta plats medan Sané, Gnabry, Müller och Lewandowski sköter offensiven. Det är en ruggig uppställning som precis som i fjol kommer vräka in mål. Dessutom bankar Musiala på dörren till startelvan mer och mer och där har Die Roten en riktig guldklimp.

Borussia Mönchengladbach besegrade faktiskt Bayern München med 2-0 i en träningsmatch för ett par veckor sedan. Det var dock två rejält reservbetonade lag som möttes då och är således inget att lägga någon större vikt vid. Även Die Fohlen har ny tränare i form av Adolf Hütter som hämtats in från Eintracht Frankfurt medan Marco Rose har gått till Borussia Dortmund.

Värdarna har redan hunnit spela en tävlingsmatch då Kaiserslautern stod för motståndet i DFB Pokal. Det blev en 1-0-vinst efter att Lars Stindl satt dit matchens enda mål och kaptenen måste ta ett stort ansvar i offensiven även under fredagen. Breel Embolo är nämligen skadad och dessutom är både Marcus Thuram och Jonas Hofmann osäkra kort. Viktiga spelare för hemmalaget.

Mönchengladbach har faktiskt besegrat Bayern München på Borussia-Park två år i rad, men denna gång tror jag att de får svårt. För att kunna mäta sig med Tysklands giganter krävs det en full trupp och det har inte Hütter till förfogande. Stannar tvåan under 60 procent är det en tänkbar spik, men jag väljer att ta det säkra före det osäkra och hänga på ett kryss på större system.

Missar matchen

Breel Embolo, Borussia Mönchengladbach (oklart)

Ramy Bensebaini, Borussia Mönchengladbach (höftskada)

Kouadio Koné, Borussia Mönchengladbach (knäskada)

Marc Roca, Bayern München (vristskada)

Lucas Hernández, Bayern München (knäskada)

Corentin Tolisso, Bayern München (corona)

Osäker till spel

Mamadou Doucouré, Borussia Mönchengladbach (hälseneskada)

Marcus Thuram, Borussia Mönchengladbach (oklart)

Jonas Hofmann, Borussia Mönchengladbach (oklart)