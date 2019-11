"Aston Villa bryter negativ trend"

Höjdaren! - 1. Aston Villa - Newcastle

Aston Villa tar efterlängtad seger

Aston Villa torskade det prestigefyllda derbyt mot Wolverhampton innan uppehållet. Det var faktiskt deras tredje raka förlust i ligan och nu rycker nedflyttningsplatserna allt närmre. Det ska dock sägas att på hemmaplan har de bara förlorat två av sex matcher hittills och förlusten i senaste hemmamatchen mot Liverpool var oturlig och inte helt rättvis.

Fixstjärnan Jack Grealish saknades innan uppehållet med en vadskada, men rehabiliteringen verkar ha gått bra under veckan och han bör vara redo för spel nu. Såklart en jätteboost för Dean Smith att kunna nyttja sin lagkapten. Frågetecken sätts dock kring de defensiva kuggarna Tom Heaton och Björn Engels. Framförallt Heaton är en viktig pjäs nu när Jed Steer skadat sig. För tillfället är Örjan Nyland den enda hyfsade målvakten som finns i värdarnas trupp.

I övrigt ser det bättre ut. På mittfältet har skotten McGinn visat att han absolut håller på den här nivån och Marvelous Nakamba har varit helt “marvelous”. Framåt finns El-Ghazi, Trézéguet och Wesley. Den sistnämnda fick faktiskt debutera för det brasilianska landslaget i träningsmatchen mot Argentina. Det säger det mesta om vilken potential som finns i den spelaren.

Newcastle är bottentippade och det såg också länge ut som att Skatorna skulle få ännu en tuff säsong. Precis innan uppehållet slog de dock till med två imponerande segrar i följd. Det säger dock det mesta om The Magpies spel att fyra av de fem mål som gjordes i segermatcherna prickades in av försvarare. Ciaran Clark var bäst med baljor i båda fajterna.

Gästerna får nu klara sig utan skadade Ritchie och Lascelles medan Sean Longstaff fortfarande är avstängd. Ska de kunna störa The Villains här behöver de offensiva spelarna Saint-Maximin, Joelinton och Almirón producera också. I Birmingham ska dock Aston Villa gälla som favoriter och om ettan hamnar under 40 procent är det en given utgång.

Missar matchen

Jed Steer, Aston Villa (vadskada)

Sean Longstaff, Newcastle (avstängd)

Matt Ritchie, Newcastle (vristskada)

Jamaal Lascelles, Newcastle (knäskada)

Osäker till spel

Tom Heaton, Aston Villa (vadskada)

Matt Target, Aston Villa (hjärnskakning)

Björn Engels, Aston Villa (höftskada)

Jota, Aston Villa (oklart)

Jack Grealish, Aston Villa (vadskada)

Fabian Schär, Newcastle (knäskada)

Bottenmötet! - 3. SPAL - Genoa

Svårtippat i Ferrara

Två lag som verkligen skulle må bra av en trepoängare möts på Stadio Paolo Mazza under måndagen. SPAL ligger under giljotinen med åtta inspelade poäng och har faktiskt fem raka omgångar utan vinst. Gästande Genoa ligger bara en poäng före och är alltså även de i allra högsta grad indraget i bottenstriden. Får vi ett vinnande lag här?

Det som talar för SPAL är att de åtminstone plockat sju av sina åtta poäng på hemmaplan. Dessa poäng har plockats mot Lazio, Parma och Napoli. Ändå ett imponerande facit och värdarna har en del skickliga spelare som Paloschi, Kurtic, Floccari, Petagna och Vicari. Här får de dock klara sig utan den avstängda försvarsduon Tomovic och Cionek.

Kan det hjälpa Genoa i jakten på en trepoängare? Inte helt säkert för gästerna har nämligen varit helt urusla på resande fot under hösten. Noll segrar och två poäng totalt är inget vidare facit även om bortapoängen faktiskt plockats mot Roma och Napoli. Det säger också en del om Genoa, de trivs bäst mot större lag när de får ligga defensivt och jobba med snabba omställningar.

Offensivt finns spelare som Lasse Schöne, Goran Pandev och Antonio Sanabria. Det största problemet för gänget från Genua har dock varit försvarsspelet. 26 insläppta mål är faktiskt sämst av samtliga lag i serien och på bortaplan släpper de nästan in tre mål per match i snitt. Det är inte lätt att vinna fotbollsmatcher när det läcker så mycket bakåt.

På förhand känns detta som en mycket jämn match och de tre senaste mötena mellan lagen har också alla slutat oavgjort. Det fjärde vann SPAL här med 1-0. Med tanke på värdarnas hemmastyrka får de hållas som knappa, knappa favoriter. 1X ritas ner i utgång, men räcker plånboken till plockas samtliga tecken med.

Missar matchen

Thiago Cionek, SPAL (avstängd)

Nenad Tomovic, SPAL (avstängd)

Christian Kouamé, Genoa (knäskada)

Osäker till spel

Marco D’Alessandro, SPAL (knäskada)