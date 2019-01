Barcelona får det oväntat svårt i cupen

Endast tre matcher under torsdagen och samtliga dessa hämtas från Paella-landet i söder där det ska spelas cupfotboll. Matchen som främst sticker ut där är klassikermötet mellan Athletic Bilbao och Sevilla. Även favoriten till titeln, Barcelona, ska in i elden när de beger sig till Valencia. Kupongen avslutas med fem matcher under fredagen där fokus främst ligger på Asiatiska Mästerskapen. Håll till godo!