"Bland de bästa i ligan - Arsenal förtjänar mer beröm"

Höjdaren! - 1. Wolverhampton - Arsenal Formsvagt Wolverhampton får problem Wolverhampton har verkligen saknat sin superstjärna Raúl Jiménez. Sedan mexikanen skallade ihop med David Luiz senaste gången dessa två lag ställdes mot varandra har han inte kunnat spela. För att få in lite mer spets i laget har Espírito Santo som vanligt letat efter en spelare som talar portugisiska och det hittade han i brassen Willian José som hämtats in från Real Sociedad. Strikern startade mot Crystal Palace men hittade inte nätet då. Det gjorde ingen i Wolves i en match som förlorades med 0-1. Torsken var åttonde raka ligamatchen utan seger för värdarna som är betydligt närmare nedflyttning än Europaplatserna. Defensivt saknades viktiga marockanen Romain Saïss mot Palace och han är tveksam till spel igen. Utan honom tappar de orangesvarta ett viktigt hot på fasta situationer. Arsenal saknade tre av sina viktigaste spelare mot Manchester United då varken Tierney, Saka eller Aubameyang fanns med. Den sistnämnde har missat tre raka matcher nu efter att ha besökt sin mamma som var väldigt sjuk. Då han reste utomlands för detta sitter superstjärnan för tillfället i karantän och är ytterst tveksam till spel. Ett hårt slag för The Gunners om han inte kan spela även om det ska sägas att Aubameyang inte har varit i slag denna säsong. Det gör att Pépé troligen får chansen på en kant igen och mot United visade han stundtals vilken talangfull spelare det är. På topp har Lacazette, som prickade ribban med en frispark i lördags, varit självskriven mot slutet men skadade sig i slutet av matchen mot United då han landade på huvudet efter en duell. Fransmannen har gått ut på Instagram och sagt att han är okej, och det behövs. Eddie Nketiah håller inte samma klass. Det ska också bli intressant att se om Martin Ödegaard kan få fler minuter av Arteta på det offensiva mittfältet där norrmannen främst konkurrerar med succéspelaren Smith Rowe. Arsenal har offensiva kvalitéer men det är defensiven som förtjänar mest beröm. Det är bara Manchester City som släppt in färre mål än Arsenals 20. Rob Holding och David Luiz är stabila i försvaret och där finns också Gabriel, som var lagets bästa spelare under hösten, att tillgå. Dessutom är Bernd Leno en världsmålvakt, något tysken visade på Freds skott i helgen. Jag tror att ett uddlöst Wolverhampton får svårt att såra Arsenal och tvåan lockar mest. Missar matchen Raúl Jiménez, Wolverhampton (huvudskada)

Fernando Marcal, Wolverhampton (ljumskskada)

Johny, Wolverhampton (knäskada)

Rayan Aït-Nouri, Wolverhampton (ljumskskada) Osäker till spel Romain Saïss, Wolverhampton (mjukdelsskada)

Bukayo Saka, Arsenal (höftskada)

Kieran Tierney, Arsenal (vadskada)

Pablo Marí, Arsenal (vadskada)

Dani Ceballos, Arsenal (vadskada)

Alexandre Lacazette, Arsenal (huvudskada)

Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal (corona)

Skrällchansen! - 2. Manchester United - Southampton United överskattas Manchester Uniteds titeldröm har fått sig en törn efter en poäng på de två senaste omgångarna. 0-0 mot Arsenal är inte mycket att säga om, det var en helt jämn match, men 1-2 i senaste hemmafajten mot Sheffield United var såklart inte acceptabelt. Framförallt fanns det ingen fighting spirit i laget, något som tydligt visade sig när Burke fick stå helt fri och sätta dit 2-1. Visst styrdes bollen olyckligt på Tuanzebe, men markeringsspelet var uruselt. Mot Arsenal startade United med McTominay och Fred på det centrala mittfältet vilket gjorde att Pogba hamnade i en ovan position. När McTominay tvingades av plan med magproblem byttes Martial in och Pogba tog klivet ned till mittfältet. Då fick “The Red Devils” en bättre balans i laget. Martial kliver troligen in från start nu men frågan är om det blir som nummer 9 på Cavanis bekostnad eller om fransmannen går ut på en kant. Solskjaer har varit duktig på att rotera sina spelare under säsongen vilket gör startelvorna svårtippade. Southampton åkte på sin tredje raka förlust mot Aston Villa i helgen. Tungt för Hasenhüttl som alltjämt har stora skadeproblem i sin trupp. Viktiga mittfältaren Oriol Romeu var tillbaka mot Villa men tvingades av mot slutet av matchen med en skadekänning. Även hans mittfältspartner Diallo skadade sig medan lagets bästa mittfältare Ward-Prowse täckte upp som högerback. Det är oklart om Diallo eller Romeu kan delta här och då har den österrikiska tränaren problem på det centrala mittfältet. Offensivt är Walcott ett tveksamt kort efter att också han tvingats till byte mot Aston Villa. Trots det kan de rödvita hota. Ché Adams och Danny Ings är ett grymt anfallspar som både är starka i boxen och kan löpa i djupled. Med Armstrong och Redmond på kanterna får också anfallsduon den service de behöver. Den stora svagheten, förutom mittfältet, är försvaret när Walker-Peters och Vestergaard är i rehabrummet. Kan de stå pall på Old Trafford? När lagen möttes i höstas ledde Southampton med 2-0 i paus efter att Ward-Prowse först slagit en perfekt hörna som Bednarek skallat in innan den engelske mittfältaren skruvade in en frispark på egen hand. Det blev förlust med 2-3 efter en halvlek där Cavani hade stor show, men insatsen visade ändå att Southampton har kapacitet i sitt lag, inte minst på fasta situationer där Ward-Prowse är en av de bästa i världen. Trots skadeläget ska inte gästerna räknas bort här, United har trots allt bara vunnit fyra av tio hemmamatcher. Plocka med alla tecken och jobba in bortaskrällen. Missar matchen Marcos Rojo, Manchester United (vadskada)

Phil Jones, Manchester United (vadskada)

William Smallbone, Southampton (knäskada)

Jannik Vestergaard, Southampton (knäskada)

Nathan Tella, Southampton (lårskada)

Kyle Walker-Peters, Southampton (lårskada)

Mohammed Salisu, Southampton (muskelskada)

Michael Obafemi, Southampton (muskelskada) Osäker till spel Scott McTominay, Manchester United (magproblem)

Theo Walcott, Southampton (muskelskada)

Oriol Romeu, Southampton (muskelskada)

Ibrahima Diallo, Southampton (muskelskada)