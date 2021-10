"Blytunga avbräck - Chelsea vinner stormötet"

Höjdaren! - 1. Juventus - Chelsea Chelsea vinner De regerande Champions League-finalisterna Chelsea hade svårt att motsvara favoritskapet i premiären mot Wolfsburg. Det såg länge ut som att britterna skulle gå mot en förlust, men på övertid satte Pernille Harder dit 3-3. En viktig poäng för Chelsea i en ganska lurig grupp. Harder är givetvis given på topp igen tillsammans med Samantha Kerr och Bethany England. Alla tre blev målskyttar mot Wolfsburg. Vi kommer få se en svensk bära lagkaptensbindeln hos de blåklädda. Magdalena Eriksson har på senare år växt ut till en riktig ledare och är den spelare som styr detta Chelsea. Under veckan kom också beskedet att Eriksson är en av 20 spelare som är nominerade till Ballon d’Or. En stor ära. Chelseas två andra blågula krigare, Jonna Andersson och Zecira Musovic, lär (som vanligt) ta plats på bänken. Juventus var hyfsat överlägsna i Italien i fjol då de vann samtliga matcher i Serie A. Efter sex omgångar av denna upplaga är det samma visa för de svartvita som inte tappat några poäng. 14-1 är också en målskillnad som imponerar. Champions League inleddes med en planenlig bortaseger mot Servette. 3-0 slutade matchen och Lina Hurtig var en av spelarna som skrev in sig i målprotokollet. Hurtig är en väldigt fysisk spelare som är riktigt bra i luftrummet. Vi lär säkerligen få se en och annan duell mellan henne och Magdalena Eriksson som inte heller backar för en luftduell. Hurtig är inte det enda svenska inslaget i Juventus trupp, även doldisen Amanda Nildén spelar i Turin och hon har verkligen tagit för sig sedan hon kom från Eskilstuna. Nildén fick speltid mot Servette och är högaktuell för ett inhopp här också. Juventus är som tidigare nämnts totalt dominanta i det italienska ligaspelet, men det är en serie som inte håller riktigt samma nivå som de allra bästa på damsidan. Dessutom är den viktiga försvararen Linda Sembrant skadad och det är ett blytungt avbräck för hemmalaget. Spelare för spelare är det inget snack om att Chelsea är på en annan nivå och trots bortaplan tror jag att de kommer ta tag i spelet redan från start. Tvåan spikas. Missar matchen Linda Sembrant, Juventus (knäskada)

Skrällchansen! - 4. Flamengo - Juventude Flamengo saknar sina största stjärnor Flamengo har en ruggigt hög högstanivå med några av Série A:s allra största stjärnor. Det har landslagscoacherna fått upp ögonen för och därför saknar de rödsvarta flera viktiga pjäser när kvalspelet mot VM är i full gång. Mauricio Isla, Gabriel Barbosa och Éverton Ribeiro är iväg på landslagsuppdrag och det var även Giorgian De Arrascaeta innan han skadade sig mot Colombia. Det är fyra av ligans bästa spelare och givetvis är Flamengo försvagade utan den kvartetten. Trots det besegrades Fortaleza med 3-0 på bortaplan för några dagar sedan. Michael, som mest fått nöja sig med inhopp mot slutet, fick starta då och tackade för förtroendet med två fullträffar. Även Pedro nätade för andra matchen i rad. Två spelare som Flamengo litar på ska leverera även här. Juventude är nykomlingar i högstadivisionen och har som väntat haft en jobbig säsong. För tillfället har de näsan ovanför vattenytan, men det skiljer bara ett fåtal poäng ner till nedflyttningsplatserna. Samtidigt har de tagit poäng i tre av sina fyra senaste matcher där krysset borta mot topplaget Palmeiras imponerade. Poäng i sju av tolv bortamatcher under 2021 är också en okej notering i hemmastarka Brasilien. När dessa lag drabbade samman i juni var det Juventude som drog det längsta strået. De vann med 1-0 efter mål av Matheus Peixoto som tyvärr har gått till Metalist Kharkiv, där han fortsätter vräka in mål. Stort hopp ställs nu istället till Guilherme som storspelat de senaste veckorna. Tre mål och lika många assist på de sex senaste omgångarna är starka papper. Flamengo är normalt sett urstarka hemma och målas upp som enorma favoriter. För stora för mitt tycke med tanke på att de tog stryk av Juventude för några månader sedan och saknar sina bästa spelare. Besökarna kommer få fokusera på försvarsspelet, men de har kvalité i sina omställningar. Jag väljer att plocka med alla tecken i hopp om att Juventude kan stå för en riktig knall. Missar matchen Mauricio Isla, Flamengo (landslagsuppdrag)

Éverton Ribeiro, Flamengo (landslagsuppdrag)

Gabriel Barbosa, Flamengo (landslagsuppdrag)

Giorgian De Arrascaeta, Flamengo (lårskada)

Gustavo Henrique, Flamengo (muskelskada)

Diego, Flamengo (muskelskada)

Elton, Juventude (knäskada) Osäker till spel David Luiz, Flamengo (lårskada)