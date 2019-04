Bortafacit talar emot Arsenal

Höjdaren! - 1. Watford - Arsenal

Splittrat fokus hos Arsenal?

Cirka 35 minuters bilväg nordväst från Emirates ligger Vicarage Road. Där går måndagens Premier League-match av stapeln. Matchen kommer ganska olägligt för Arsenal som på torsdag ska åka till Neapel för returmatch mot italienska jätten Napoli. Räkna med att det är huvudfokus för Unai Emery.

The Gunners har dock inte råd att ta alltför lätt på den här uppgiften. De ligger faktiskt sexa i tabellen, men går upp på den så viktiga fjärdeplatsen vid vinst här. Det är dock lättare sagt än gjort. Laget från Islington har nämligen haft enorma problem på resande fot. De rödvita har bara vunnit en bortamatch i ligan sedan november månad, och det var mot genomusla Huddersfield.

Här kommer dessutom gästerna med en hel del problem i truppen. Försvarsgeneralen Sokratis är avstängd de närmaste två ligamatcherna. Frågan är om Monreal, Koscielny och Mustafi kan hålla tätt. Ytterst tveksamt. Dessutom har Xhaka problem med en krånglande ljumske. Torreira är tillbaka från sin avstängning men frågan är om han kommer till spel eller vilas här. Guendouzi och Elneny såg inget vidare ut tillsammans i förlustmatchen mot Everton.

Watford är en klubb i eufori efter den magiska kvällen på Wembley förra helgen. Det var semifinal i FA-cupen som gällde och efter 75 spelade minuter låg The Hornets under med 0-2 mot Wolverhampton. Deulofeu byttes dock in och smekte in 1-2 med kvarten kvar att spela. På övertid ordnade så hela klubbens kulturbärare, Troy Deeney, en straff som han själv stänkte dit stenhårt. I förlängningen kunde Deulofeu avgöra tillställningen med sin andra fullträff för matchen.

Segern på Wembley innebär att Watford ska få spela klubbens andra FA-cupfinal genom tiderna. Den senaste var för 35 år sedan. En enorm händelse givetvis för de gulsvarta. Även i Premier League går de starkt och vid vinst här går de upp på den viktiga sjundeplatsen som visar att de är “the best of the rest”.

I ligan har Watford 8-2-5 på hemmaplan och inga förluster på Vicarage Road under 2019. Truppen är väldigt bred med stjärnor som Pereyra, Hughes, Doucouré och för all del svenska Ken Sema. Cuphjälten Deulofeu är dock småskadad och tveksam till spel. Arsenal har ett starkare spelarmaterial i grunden men med Napoli-matchen i horisonten kombinerat med Watfords hemmastyrka ska The Gunners inte känna sig för säkra på poäng. Alla tecken behövs redan i match 1.

Missar matchen

Sokratis, Arsenal (avstängd)

Rob Holding, Arsenal (knäskada)

Héctor Bellerín, Arsenal (knäskada)

Danny Welbeck, Arsenal (vristskada)

Osäker till spel

Tom Cleverley, Watford (vadskada)

Isaac Success, Watford (knäskada)

Gerard Deulofeu, Watford (vristskada)

Granit Xhaka, Arsenal (ljumskskada)

Spiken! - 2. Djurgården - IFK Göteborg

Blåvitt kommer ner på jorden

Det har varit en bra vecka för alla blåvitt-supportrar med tre poäng mot Elfsborg och värvningen av Lasse Vibe. Göteborgarna har inte haft alltför många sådana fina veckor under de senaste åren. Det gäller dock att inte sväva iväg, truppen ser fortfarande ut som en av seriens allra svagaste på pappret.

Mot Elfsborg i omgång 2 startade faktiskt IFK matchen riktigt illa och försökte slå något slags rekord i felpassningar de första 20 minuterna. Efter det förlösande 1-0-målet kunde dock Änglarna spela ut ordentligt. Stor segerorganisatör då var Benjamin Nygren. Trots sin ungdom, killen är bara 17 år gammal, stod Nygren för ett mål och två assist.

Vibe är nu spelklar men frågan är om han är i tillräckligt bra form för att starta. Framåt har åtminstone Blåvitt en del alternativ. Bakåt ser det betydligt värre ut. Försvarsspelet är naivt och mot Elfsborg fick André Calisir kliva av med en skada. Han är tveksam till spel här. Starfelt och Da Graca är knappast några spelare att hålla i handen när det blåser snålt.

Djurgården krossade Örebro fullständigt i sin senaste match, trots bortaplan. 3-0 var verkligen inga missvisande siffror utan kunde till och med varit några mål större. Nya Buya Turay gjorde mål för andra matchen i rad och skapade en hel del oreda tillsammans med Ring och Bärkroth. Dessutom fick Astrit Ajdarevic starta och såg väldigt spännande ut. Bakåt styrde gamla landslagsmannen Erik Johansson med stor pondus.

Två av målen mot Örebro gjordes av den oerhört fina norska ytterbacken Witry som visade att han har ett rejält tillslag på bollen. 23-åringen dras dock med en skadekänning och det är inte helt säkert han kan delta här. En som garanterat inte kommer till spel är lårskadade Une Larsson.

Djurgården har inlett säsongen med fyra poäng på två omgångar och går upp i serieledning vid vinst här. De har också ett ruskigt mentalt övertag på gästerna. Fem raka vinster i inbördes möten och ingen hemmaförlust mot Blåvitt sedan 2011. Järnkaminerna är bättre, trivs på konstgräs och har förkrossande statistik i inbördes möten på senare år. Allt talar för en etta. Under 60 procent på hemmavinst är rena bjudningen!

Missar matchen

Jacob Une Larsson, Djurgården (lårskada)

Osäker till spel

Aslak Fonn Witry, Djurgården (oklart)

Edward Chilufya, Djurgården (ljumskskada)

Sargon Abraham, IFK Göteborg (höftskada)

André Calisir, IFK Göteborg (forskada)

Sebastian Eriksson, IFK Göteborg (ljumskskada)