"Bortaformen talar emot AIK"

Spiken! - 1. Celtic - AIK

Inget Europa League för AIK

Det var inte direkt någon enkel lott som AIK åkte på inför playoff-mötet. Det skotska storlaget Celtic står på andra sidan och första mötet ska spelas på mytomspunna Celtic Park. AIK har under en längre period visat mycket fin form i Allsvenskan men detta är ett motstånd på en helt annan nivå.

I helgen roterade Rikard Norling en del när Kalmar stod för motståndet och det märktes på prestationen. 1-2 slutade det då efter en ganska kraftlös insats. Nu lär garanterat spelare som Goitom och Adu starta igen och möjligen kan även Nabil Bahoui ta plats i startelvan, inte minst då Tarik Elyounoussi är avstängd. Bahoui har gjort tre mål på 126 minuters spel sedan han återvände till Gnaget. Imponerande.

Det kommer dock mestadels handla om försvarsspel för AIK och det är något Norling normalt sett är bra på att organisera. Räkna med en vilt kämpande Sebastian Larsson som tar ett stort defensivt ansvar tillsammans med Adu. Dessutom kommer Karol Mets och Pär Karlsson ha nyckelroller för att stoppa Celtics storstjärnor.

Tyvärr för AIK har Celtic verkligen visat målform under inledningen av säsongen. På två ligamatcher har de tryckt in galna tolv mål. Griffiths, Forrest, Christie och Edouard håller alla väldigt hög klass. Att de går att skaka visades visserligen senast när Cluj besegrade Celtic i Glasgow men det ska snarare ses som ett olycksfall i arbetet. Inte sedan säsongen 2011/12 har The Hoops missat ett europeiskt gruppspel.

AIK:s enda chans i detta dubbelmöte är att försöka stå emot anstormningen på Celtic Park och få med sig ett hyfsat resultat till returen. Hittills under sommaren har dock inte Gnaget imponerat på bortaplan i Europa då de tagit stryk mot både Maribor och FC Ararat på resande fot. AIK får hoppas de kan hålla nere siffrorna men ettan är odiskutabel.

Missar matchen

Scott Bain, Celtic (handskada)

Tarik Elyounoussi, AIK (avstängd)

Osäker till spel

Chinedu Obasi, AIK (vadskada)

Tomas Rogic, Celtic (knäskada)





Överstreckningen! - 2. Malmö FF - Bnei Yehuda

Malmö lite väl stora favoriter

Om AIK fick en tuff lottning fick Malmö FF en desto mänskligare motståndare. Bnei Yehuda, fjolårets femma i den israeliska ligan, står nämligen för motståndet. Det har redan varit en kamp mellan Sverige och Israel denna säsong då Hapoel Beer Sheva slog ut IFK Norrköping med knapp marginal. Läge för svensk revansch nu?

Malmö FF har haft en lite tyngre period i Allsvenskan men fick islossning i helgens hemmamatch mot Falkenberg. 5-0 slutade det då efter att amerikanen Romain Gall haft stor show. Trots olyckskorparnas kraxande om att Malmö är på väg ner har de faktiskt bara torskat en enda av sina 24 senaste tävlingsmatcher och det var den betydelselösa bortamatchen mot Zrinjski där de himmelsblå redan hade avgjort dubbelmötet. Imponerande!

Viktiga Marcus Antonsson dras med en smärre lårskada och är därmed ett tveksamt kort här. Det finns dock tänkbara ersättare bredvid givna Rosenberg om inte målkungen kan delta. Både Molins och nyss nämnda Gall är skickliga spelare som klarar den rollen. I övrigt lär MFF starta med ett mittfält bestående av Christiansen, Bachirou, Rieks och Traustason och det är klass rakt igenom.

Bnei Yehuda slutade alltså femma i den israeliska ligan i fjol och är i Europakvalet i form av cupvinnare. I den förra kvalomgången hade de stora problem med Neftchi Baku från Azerbajdzjan men tog sig vidare efter att Sagas Tambi nätat i båda matcherna. Anfallaren Dor Jan är en annan pjäs som MFF måste hålla koll på men i övrigt är det ett ganska anonymt lag de kommer med.

Värdarna är extremt svårslagna hemma på Stadion, inte minst i europeiska sammanhang. Malmö har faktiskt inte torskat en europeisk kvalmatch på hemmaplan sedan 2005. Den sviten ska inte kunna ändras när Bnei Yehuda står på andra sidan, men å andra sidan har gästerna kvalité nog i sitt lag för att åtminstone inte bli helt översköljda. När ettan streckas närmare 80 procent finns det värde i att gardera. 1X räcker dock.

Missar matchen

Itzik Azuz, Bnei Yehuda (oklart)

Paz Ben Ari, Bnei Yehuda (oklart)

Osäker till spel

Marcus Antonsson, Malmö FF (lårskada)

Jo Inge Berget, Malmö FF (ljumskskada)