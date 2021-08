"Bottenmöte - lätt fördel för Varberg"

Höjdaren! - 1. Sirius - AIK AIK streckas högt AIK har chansen att klättra upp på 30 poäng, endast tre pinnar bakom serieledarna Djurgården, vid seger i Uppsala. Gnaget har visat storform en längre tid med 13 inspelade poäng på de fem senaste omgångarna där givetvis derbysegern mot Djurgården i den senaste omgången sticker ut rejält. Trots konstgräs och en publik som bara bestod av djurgårdare körde AIK över Blåränderna med klara 4-1. Goitom och Stefanelli var då riktigt bra längst fram och på mittfältet styrde som vanligt Sebastian Larsson händelserna. Den före detta landslagsmannen stod för både mål och assist. Sirius gör nog bäst i att inte dra på sig för många hörnor eller frisparkar för där är Seb livsfarlig. Viktige Otieno är nu avstängd och det är jobbigt avbräck för Grzelaks gäng. Dessutom ska även denna match spelas på konstgräs och trots den finfina insatsen på Tele2 är det inte det underlag AIK föredrar. Sirius fick med sig en pinne borta mot Varberg senast och det viktigaste från den matchen var att Uppsala-laget fick hålla nollan. Nu krävs det ett bättre anfallsspel och visst finns det potential. Sugita, Kouakou och Ortmark är en oerhört intressant trio längst fram och i Varberg fick dessutom Edi Sylisufaj hoppa in och göra sina första minuter för klubben. Viktigt för Sirius att ha ännu fler alternativ om spelet går i stå. På mittfältet är Netabay spindeln i nätet och i backlinjen ska Björkström och Mathisen hålla rent. På det stora hela ett ganska trevligt lag som bör vara bra nog för att klara sig kvar i serien. Hemmaspelet har varit stabilt med poäng i två tredjedelar av matcherna. I fjol spelade Sirius 0-0 mot AIK på den här arenan och när de för två månader sedan möttes i en träningsmatch slutade det 3-3. AIK målas upp som stora favoriter och visst är det inget snack om att tvåan måste ritas ned. Kommer Gnaget upp i samma nivå som i den förra omgången blir det svårt för värdarna att hänga med. En streckning på över 70 procent i en bortamatch i jämna Allsvenskan lockar dock föga att lämna ensam och därför plockas hela spannet med redan från start. Kan Sirius stå upp gör det underverk för utdelningen. Missar matchen Erick Otieno, AIK (avstängd)

Jetmir Haliti, AIK (oklart)

Sam Lundholm, Sirius (hälskada) Osäker till spel Aron Bjarnason, Sirius (oklart)

Jamie Roche, Sirius (oklart)

Hannes Sveijer, Sirius (sjuk)

Bottenmötet! - 2. Varberg - Örebro Fördel Varberg Varberg har visat sig väldigt svårslagna den senaste tiden. Poäng i fyra raka matcher är imponerande, men treorna rullar in med lite för långt mellanrum. Därför ligger hallänningarna precis ovanför kvalstrecket med endast två pinnar ner till måndagens kombattanter, Örebro. En minst sagt viktig match vi har framför oss med andra ord. Båda lagen har bara lyckats vinna tre av 14 omgångar hittills. Närmast kommer de grönsvarta från 0-0 mot Sirius där Varberg inte fick in bollen. Det är tillbaka till grunderna som gäller nu och vi lär få se ett hemmalag som spelar en rak och fysisk fotboll. Ejupi är avstängd, men med duracellkaninen Le Roux i mittens rike behövs det knappt någon mer mittfältare. Framåt handlar det mesta om sydafrikanerna Moon och Matthews där framförallt den sistnämnda har ett stort register. Örebro har stått för en usel första halva av säsongen, men det har börjat se bättre ut sedan Nahir Besara kommit tillbaka till klubben. Han stod för både mål och assist mot Mjällby, men det var en match som närkingarna inte kan vara nöjda med. Trots spel med en man mer i över en timme fick de svartvita nöja sig med en pinne. ÖSK var heller inte helt nöjda med domaren som inte blåste frispark när Mjällby kvitterade med fem minuter kvar att spela. Besara är inte den enda spelare som ÖSK har värvat in. Totalt har fem nya lirare kommit till klubben under sommaren och Jiloan Hamad är kanske det största namnet på förhand. Han har dock varit skadad och finns inte med i truppen. Det finns inte heller Richard Friday och Patrick Luan som ännu inte är spelklara. Nasiru Moro, som hämtats in från kroatiska Gorica, ska däremot ses med bra chans att ta en startplats. Namnmässigt har Örebro ett mer välkänt lag. Spelare som Walker, Gerzic, Besara och Mårtensson har varit med länge. Varberg är mer anonyma, men de kuggar i på ett bättre sätt. ÖSK har dessutom spelat två matcher på naturgräs hittills i år och förlorat båda. I fjol slutade motsvarande möte 2-1 till BoIS och jag tror mest på hemmalaget denna gång också. Börja med ettan. Missar matchen Albert Ejupi, Varberg (avstängd)

Jiloan Hamad, Örebro (oklart)

Richard Friday, Örebro (ej spelklar)

Patrick Luan, Örebro (ej spelklar) Osäker till spel Dean Salomons, Varberg (oklart)

Daniel Krezic, Varberg (oklart)