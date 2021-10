"Bottenmöte - ÖSK går för tre poäng"

Bottenmötet! - 1. Örebro - Degerfors ÖSK måste gå för tre poäng Marcus Lantz har tagit över Örebro och hans första match som ansvarig var ingen rolig historia. ÖSK var då fullständigt utspelade borta mot IFK Göteborg och hade bland annat 0-8 i hörnor efter en kvart. Även om det såg något bättre ut i den andra akten var det verkligen inte orättvist att närkingarna fick åka hem tomhänta från Gamla Ullevi. Nu har Lantz fått ytterligare en vecka med laget och hans idéer behöver ha satt sig fort. Det är egentligen inget större fel på spelarmaterialet. Mot Blåvitt startade Mehmeti och Besara på topp med Hamad och Walker på mittfältet. Det är lirare som hade passat bättre i ett framåtlutat lag än i det dödgrävargäng som ställde upp mot IFK Göteborg. I den andra halvleken fick Friday komma in i matchen och han var hela tiden jobbig för Blåvitt-försvararna. Nigerianen bör spela från start nu. Degerfors har plockat sju poäng på sina tre senaste omgångar och får nu tillbaka viktiga Edvardsen från avstängning. Han ligger tvåa i skytteligan med elva fullträffar och är enormt viktig för de rödvita. Överhuvudtaget har DIF en spännande offensiv med 25 gjorda mål under säsongen. Saidi, Dahlström, Bertilsson och Abraham är också tillgängliga och dessutom kommer Nikola Djurdjic in i truppen igen efter sjukdom. Mot Allsvenskans generösaste försvar bör besökarna få sina lägen. Det lär vara heltaggade bortalirare som springer ut på Behrn Arena. Detta är ett derby med allt vad det innebär och extra tändvätska kommer av att det i våras var några mindre begåvade ÖSK-supportrar som vandaliserade Stora Valla. Degerfors vann sedermera det mötet med 3-0 efter att Edvardsen gjort samtliga mål. Det är en spelare som minst sagt trivs när det blir hetsigt. Det skiljer nio poäng upp till Degerfors på kvalplats för Örebro inför den här omgången och ett nederlag skulle göra att det ser helt kört ut att försöka klara sig kvar. Även kryss hade passat illa vilket gör att vi bör få se ett hemmalag som går för det mer än förra veckan. En öppen matchbild är däremot inte helt osannolik och då lockar gaffeln mest. Ett-två gör jobbet. Missar matchen Dennis Collander, Örebro (knäskada)

Ahmed Yasin, Örebro (knäskada)

Nicklas Maripuu, Degerfors (oklart)

Derbyt! - 4. Besiktas - Galatasaray Besiktas är kungar av Istanbul Måndagens hetaste match är tveklöst derbyt vid Bosporen mellan Besiktas och Galatasaray, två lag som i fjol slutade etta och tvåa i tabellen med lika många inspelade poäng. Inbördes möten avgjorde till Besiktas fördel då. Även nu står lagen på samma poängantal, även om de inte är högt upp i tabellen. En seger här för endera lag skulle dock skjuta upp dem på lika många pinnar som andraplacerade Hatayspor. Besiktas har haft det väldigt tufft i Champions League under hösten och fick stryk med 1-4 av Sporting förra veckan. Skadesituationen har varit hemsk under stora delar av säsongen, men den har börjat ljusna. Nu är det i stort sett bara N’Koudou, Topal och Hutchinson som inte finns med. Det bör innebära att vi får se Batshuayi, Larin, Pjanic, Vida och Karaman från start. En stark uppställning. Galatasaray tog en viktig trepoängare mot Lokomotiv Moskva i Ryssland i torsdags och har därmed inlett sin svåra Europa League-grupp med sju poäng och noll insläppta mål. Veteranen mellan stolparna, Fernando Muslera, är en stor anledning till detta, men han får också god hjälp av sitt försvar. Victor Nelsson har varit strålande sedan han anslöt från FC Köpenhamn och till derbyt är Marcao tillbaka efter sin långvariga avstängning. Yedlin och Van Aanholt, som vi känner igen från Premier League, lär ta plats på kanterna och på pappret är det en vass kvartett. I ligaspelet har det dock läckt betänkligt bakåt och tolv insläppta på nio matcher är inte bra nog för ett lag med toppambitioner. Framåt ser det något tunt ut och en spelare som Ryan Babel har ännu inte nätat under säsongen. Istället är det främst egyptiern Mostafa Mohamed som ska göra det. Hemmaplan brukar spela en viktig roll i detta derby. Galatasaray har faktiskt inte bortabesegrat Besiktas sedan januari månad 2015. Den sviten tror jag håller i sig. Trots att Besiktas inte har spelat på topp under hösten har de plockat 13 av 15 möjliga poäng på hemmagräset i ligaspelet. Stannar ettan i trakterna kring 40 procent är det en vettig spik. Missar matchen Atiba Hutchinson, Besiktas (lårskada)

Mehmet Topal, Besiktas (lårskada)

Georges N’Koudou, Besiktas (muskelskada)

Sacha Boey, Galatasaray (muskelskada)

Arda Turan, Galatasaray (vristskada) Osäker till spel Ajdin Hasic, Besiktas (knäskada)

Omar Elabdellaoui, Galatasaray (oklart)