"Bottenmöte - säker mark i sikte"

Höjdaren! - 1. Roma - Spezia Roma överskattas Det har gått snabbare än vanligt, men José Mourinho är redan efter några månader på jobbet en ytterst pressad man. Sju förluster på 16 ligamatcher är ett uselt facit och upp till Champions League-platserna är det långt. I truppen finns dessutom en del avbräck att ta hänsyn till. Spinazzola är skadad sedan tidigare och här saknas dessutom viktiga Pellegrini och El Shaarawy. Som om inte det vore nog har Roma två avstängningar att hantera då både Mancini och Zaniolo drog på sig gula kort i storförlusten hemma mot Inter (0-3) för en dryg vecka sedan. Tunga avbräck även om Zaniolo kan ersättas av den unge publikfavoriten Afena-Gyan som missade mötet mot Inter på grund av sjukdom. Tammy Abraham och Rick Karsdorp är dessutom tillbaka från botbänken och lär gå rakt in i startelvan. Spezia har fyra raka omgångar utan seger och huserar precis ovanför nedflyttningsstrecket, men insatsen i den förra omgången när Sassuolo stod för motståndet var inte alls så pjåkig. 2-2 slutade det då efter att Spezia tappat en 2-0-ledning. Försvarsspelet får sägas vara det största problemet för gästerna som har släppt in 36 baljor på 16 omgångar. Det är sämst i serien även om Salernitana släppte in sitt 37:e mål i sin 17:e match för att par dagar sedan. Framåt ser bortalaget däremot riktigt spännande ut. Emmanuel Gyasi är en spelare av hög klass, men då han har dragit på sig en huvudskada är han tveksam till spel. Kan inte ghananen delta kan Spezia ändå ställa upp med M’Bala Nzola, som stod för elva ligamål i Serie A förra säsongen, och den albanska landslagsmannen Rey Manaj. Den uppställningen kan mycket väl hitta nätet mot ett svagt Roma. Dessa två lag möttes tre gånger under förra säsongen då de förutom ligamatcherna även ställdes mot varandra i Coppa Italia. Spezia nätade sju gånger på dessa tre matcher även om cupmatchen, som slutade 2-2, dömdes 3-0 till Spezia efter att Roma bytt för många spelare. Detta är inte tre enkla poäng för Mourinhos gäng. Plocka med alla tecken redan från start och håll tummarna för en knall. Missar matchen Gianluca Mancini, Roma (avstängd)

Nicolò Zaniolo, Roma (avstängd)

Leonardo Spinazzola, Roma (hälseneskada)

Lorenzo Pellegrini, Roma (muskelskada)

Stephan El Shaarawy, Roma (vadskada)

Leo Sena, Spezia (oklart) Osäker till spel Emmanuel Gyasi, Spezia (huvudskada)

Hemmafavoriten! - 3. Cádiz - Granada Cádiz går upp på säker mark Cádiz förlorade hemma mot Elche med 1-3 i sin senaste match, men det hade kunnat sluta helt annorlunda. Vid ställningen 0-1 brände nämligen Álex Fernández en straffspark. 29-åringen stod sedan för tröstmålet i slutet av tillställningen och det gäller att han är påkopplad från start. Tillsammans med Jens Jönsson bildar han ett ganska intressant innermittfältspar som har hög löpkapacitet. Framåt finns några riktiga profiler. Honduras landslagsman Choco Lozano har nätat fem gånger under hösten och är därmed lagets bästa målskytt. Mot Elche hade han Rubén Sobrino bredvid sig och då han bara har stått för en assist hittills och inga mål är det nog läge att byta ut 29-åringen. Veteranen Álvaro Negredo finns att tillgå och han stod nyligen för ett hattrick i en cupmatch mot ett lag från en lägre division. Granada tog en moralhöjande seger hemma mot Alavés där avgörandet föll i den 86:e minuten. Skönt för Nazaríes att plocka poäng för andra matchen i rad, i omgången innan spelade de 2-2 borta mot Athletic Bilbao, men det ska sägas att Granada har förlorat expected goals-statistiken i fyra raka omgångar. Sett till expected points borde dessutom gästerna ligga sist i La Liga. Det säger ändå något om de spelmässiga problemen som funnits. Molina och Suárez kan starta här med Puertas på kanten och Bacca på bänken. En helt okej offensiv uppställning, men flera viktiga kuggar saknas på grund av skador. Viktiga försvararna Díaz, Duarte och Sánchez ser alla ut att missa matchen och dessutom har anfallaren Darwin Machís suttit på läktaren i de senaste matcherna. Landslagsmannen från Venezuela är en spelare med hög högstanivå och han saknas. Granada har en seger på åtta bortamatcher så långt och i fjol hade de raden 4-3-12 på resande fot. De får slå ur underläge igen. Cádiz har visserligen inte vunnit någon match på hemmagräset under hösten, men de har tagit poäng mot lag som Barcelona och Real Betis. Dessutom tog värdarna fyra poäng av Granada förra säsongen. Med 1X är vi i hamn i detta andalusiska derby. Missar matchen Isaac Carcelén, Cádiz (muskelskada)

Jon Ander Garrido, Cádiz (oklart)

José Mari, Cádiz (knäseneskada)

Ribén Rochina, Granada (vristskada)

Isma Ruiz, Granada (knäskada)

Germán Sánchez, Granada (knäskada)

Domingos Duarte, Granada (muskelskada)

Víctor Díaz, Granada (knäseneskada)

Darwin Machís, Granada (knäseneskada) Osäker till spel Neyder Lozano, Granada (huvudskada)