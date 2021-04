"Bottenstrid - viktiga poäng står på spel"

Höjdaren! - 1. Fulham - Wolverhampton Fulham tar poäng Willy Boly missade Wolverhamptons match mot West Ham på grund av ett positivt coronatest och han saknades verkligen i försvaret då. 2-3 slutade matchen efter att The Hammers haft lekstuga i den första halvleken. Wolves-supportrarna hoppades få tillbaka sin ivorian till fredagens match, men han är återigen borta. Det är riktigt dåliga nyheter för gästerna. Saïss och Coady var bleka mot West Ham och i mål gjorde Rui Patrício en av sina sämre insatser för klubben. De orangesvarta har nu fem raka utan seger och ner till Fulham under strecket skiljer det trots allt bara nio poäng. Om inte Espírito Santos mannar passar sig kan de bli rejält indraget i bottenstriden. Wolves behöver att spelare som Traoré, Podence och Neto levererar om detta ska bli en rolig afton. Fulham ligger under nedflyttningsstrecket med tre pinnar upp till Newcastle strax ovanför. Då ska det sägas att The Cottagers har en match mer spelad. I den senaste omgången fick Mitrovic förtroendet på topp efter sitt lyckade landslagsuppdrag och den väldige serben satte också dit 1-0 efter en timme. Där och då såg det ut som att Scott Parkers gäng skulle lösa tre blytunga poäng, men tre insläppta baljor under matchens sista kvart förstörde den dagen. Lookman tvingades kliva av mot Villa och är tveksam till spel nu. Där finns dock Cavaleiro som alternativ och med portugisen tillsammans med Reid och Loftus-Cheek finns det en rörlig trio strax bakom Mitrovic. Parker kan också använda sig av Josh Maja som sett spännande ut sedan han kom till klubben. Bakåt var Adarabioyo riktigt dåligt mot Aston Villa och han måste skärpa till sig om huvudstadsklubben ska lyckas undvika degradering. När lagen möttes på Molineux i höstas vann Wolves med 1-0, men det var en helt jämn match rent spelmässigt då. Överhuvudtaget brukar Fulham bjuda upp till dans och hemma på Craven Cottage tror jag att de vitsvarta kommer skapa flest målchanser. Hamnar ettan kring 40 procent är det definitivt första tecken att rita ner, men finns resurser bör även krysset åka med. Missar matchen Tom Cairney, Fulham (knäskada)

Marek Rodak, Fulham (fingerskada)

Willy Boly, Wolverhampton (corona)

Raúl Jiménez, Wolverhampton (huvudskada)

Fernando Marcal, Wolverhampton (ljumskskada)

Johny, Wolverhampton (knäskada) Osäker till spel Joao Moutinho, Wolverhampton (ljumskskada)

Ademola Lookman, Fulham (knäseneskada)

Toppmatchen! - 2. Watford - Reading Watford överstreckas grovt Watford har haft en riktigt bra vårsäsong och ligger gott och väl på andraplatsen i The Championship bakom Norwich. Ner till trean Brentford, som spelat en match mindre, skiljer det nio pinnar. Det är med andra ord nära Premier League för The Hornets. I måndags tog dock de gulrödas segersvit stopp. Det blev sex raka trepoängare innan Middlesbrough snodde åt sig en pinne på Riverside. Deeney och Cleverley saknades då på grund av skador och åtminstone den förstnämnda är borta här också. Offensivt finns det fina alternativ ändå för tränare Munoz som mot Boro startade med Pedro på topp och duon Sarr/Sema på kanterna. Med Chalobah, Hughes och Zinckernagel på mittfältet bakom är det ett mycket kompetent lag som Watford har till förfogande. Det tycker svenska folket också och streckar upp ettan till galna nivåer. Reading är dock verkligen ingen slagpåse. Inför helgens omgång ligger The Royals sexa i tabellen och behöver poäng för att inte tappa sin playoff-plats. Närmast kommer de blåvita från en stark 3-1-seger mot Derby efter mål av Puscas, Lucas Joao och Olise. Den sistnämnda stod för en riktig pärla upp i krysset. Derby skapade en del chanser i den matchen och Readings brasilianska målvakt Rafael var strålande. Bland annat hade The Rams en trippelchans i den första halvleken där de först träffade stolpen och sen tvingade Rafael till två jätteräddningar. Borta-keepern måste vara vass igen för med Michael Morrison på skadelistan känns försvaret skakigt. Moore och Holmes måste steppa upp. Watford är seriens allra bästa hemmalag med 16 segrar på 20 matcher på Vicarage Road och visst lär det vara Bålgetingarna som tar tag i taktpinnen här. Kan Reading bara stå emot anstormningen kommer de dock få sina ytor att ställa om på. Offensivt ser Reading väldigt bra ut och faktum är att gästerna har tagit poäng i 75 procent av sina bortamatcher under säsongen. Dessutom vann de höstmötet med 1-0. När ettan streckas upp galet hårt väljer jag att plocka med alla tecken och hålla en tumme för skrällen. Missar matchen Troy Deeney, Watford (hälseneskada)

Tom Dele-Bashiru, Watford (knäskada)

Michael Morrison, Reading (knäseneskada)

Tom McIntyre, Reading (knäskada)

John Swift, Reading (knäseneskada) Osäker till spel Tom Cleverley, Watford (oklart)