Höjdaren! - 1. Malmö FF - Elfsborg Bra skrällchans i Skåne Malmö FF är i vanlig ordning klara favoriter att ta hem SM-guldet och de fick en smakstart när Kalmar slogs tillbaka med 1-0 på Guldfågeln Arena. Nyförvärvet Isaac Kiese Thelin stod för matchens enda mål då och det är en riktigt klasslirare som MFF har fått in. Han har definitivt kapacitet att ta hem skytteligatiteln. Dessutom var det glädjande att se Ola Toivonen på en fotbollsplan igen. Det var dock Birmancevic och Berget som startade bredvid Kiese Thelin och offensivt har de regerande mästarna helt klart det väl förspänt. Christiansen är dessutom en spelare som gärna följer med upp i anfallen. Överhuvudtaget har Malmö FF en trupp fylld av klass, men med det sagt är det inget omöjligt lag att rå på. Kalmar var väl så bra i premiären och kunde mycket väl fått en straff i slutet av den matchen. Innan dess stod de himmelsblå för en sämre insats i cupsemin mot Djurgården trots seger. Elfsborg slutade fyra i Allsvenskan i fjol, bara fyra pinnar bakom Malmö FF, och det visar vad kontinuitet kan göra. Jimmy Thelin har fått gott om tid på sig att bygga ett lag och det har gett utdelning. Nu har förväntningarna på laget skruvats upp och kanske passar det lite sämre. Det verkade åtminstone så i premiären mot Mjällby på Borås Arena där det blev stryk med 0-2. Den förlusten är en förklaring till varför tipparna inte alls tror på de svartgula under måndagen. Prestationen var dock inte så illa senast det begav sig och truppen är späckad av talang. Jacob Ondrejka lär bli nästa stora export från textilstaden och han startar på topp tillsammans med Frick och Okkels. En högkapabel trio. Då finns dessutom Rasmus Alm att plocka in från bänken. Simon Olsson är en av seriens läckraste mittfältare när han har dagen och i backlinjen hittas rutinerade Johan Larsson som är en perfekt kapten åt ungtupparna. I fjol fick västgötarna stryk två gånger om av Malmö, men det var jämna bataljer båda gångerna. Jag tror definitivt det blir jämnare än vad strecken indikerar nu. Plocka med alla tecken där högersidan rensar magiskt. Missar matchen Jonas Knudsen, Malmö FF (knäskada)

Niklas Moisander, Malmö FF (knäskada)

David Edvardsson, Malmö FF (oklart) Osäker till spel Matej Chalus, Malmö FF (sjuk)

Oscar Lewicki, Malmö FF (sjuk)

Gustav Henriksson, Elfsborg (axelskada)

Landslagskompisarna! - 6. Bologna - Sampdoria Bologna överskattas Slaget om mitten kan mycket väl domineras av svenska krigare i Bologna denna måndagskväll. I hemmalaget huserar Mattias Svanberg som säkerligen är sugen på att visa Janne Andersson att han är minst lika bra som den mer rutinerade Albin Ekdal. Albin lirar som bekant i Sampdoria och är en väldigt viktig pjäs där. Det sätts dock frågetecken kring 32-åringens närvaro då han fortfarande dras med sviter av den skada som höll Ekdal borta från VM-kvalet mot Polen. I hans frånvaro startade Rincón och Sensi centralt när Sampdoria ställdes mot Roma förra helgen. En match där Sampdoria såg helt okej ut defensivt, men där de hade låga 0,45 i xG. Där finns det en del att skruva på och kapacitet finns det helt klart med namn som Caputo, Quagliarella och Candreva. Sabiri, som är på lån från Ascoli, gjorde dessutom sin andra raka start på topp och är en intressant lirare. Bologna tog en stark pinne på San Siro när de spelade 0-0 mot Milan, men i ärlighetens namn var det ingen speciellt välförtjänt poäng. De rödblåa förlorade expected goals med 1,84 - 0,79. Det var den femte raka omgången utan seger för Bologna som helt verkar ha glömt av hur man gör mål. Det finns nämligen ingen strut noterad på de nio senaste halvlekarna vilket såklart är långt ifrån godkänt. Det är märkligt att inte Bologna kan hitta nätet när det finns klasspelare som Marko Arnautovic och Musa Barrow att tillgå i anfallet. Där måste Mattias Svanberg ta ett ännu större ansvar i speluppbyggnaden för att leverera bollar till toppduon. Michel Aebischer, som kom från Young Boys under vintern, är en annan spelare som gillar att fylla på från mittfältet, men i övrigt ser det lite väl tunt ut. Bologna ligger fem pinnar före Sampdoria i tabellen och behöver inte oroa sig över att säkra nytt kontrakt. Sampdoria ska också klara sig, men de skulle må bra av att ta några poäng till och möjligen finns det lite mer motivation hos besökarna. Det kan mycket väl avgöra denna batalj som på förhand känns helt öppen. När värdet sitter klockrent till höger är X2 en bra lösning. Missar matchen Lorenzo De Silvestri, Bologna (knäseneskada)

Kingsley Michael, Bologna (fingerskada)

Sebastian Giovinco, Sampdoria (muskelskada)

Andrea Conti, Sampdoria (muskelskada)

Manolo Gabbiadini, Sampdoria (knäskada) Osäker till spel Mikkel Damsgaard, Sampdoria (knäskada)

Albin Ekdal, Sampdoria (oklart)