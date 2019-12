"Bra skrällchans på dagens kupong"

Höjdaren! - 1. Hoffenheim - Augsburg

Bra skrällchans för Augsburg

Bundesliga är en väldigt jämn serie där Bayern München faktiskt inte ligger bättre än sjua efter 14 spelade omgångar. På placeringen bakom hittas Hoffenheim som spelat in 21 poäng. Känslan är dock att det är ett lite väl starkt facit sett till hur spelet sett ut. Augsburg har samtidigt börjat röra på sig och ligger inför fredagens tillställning fyra poäng och lika många placeringar bakom värdlaget.

Formen är fullständigt strålande för gästerna. Tio poäng på de fyra senaste omgångarna är helt klart starkt jobbat. Ännu mer imponerande blir det när man betänker att Alfred Finnbogason saknats i tre raka matcher på grund av en axelskada. Den isländske anfallaren kommer inte delta här heller. Det gör däremot André Hahn som är tillbaka från avstängning.

Hahn är väldigt viktig i detta lag tillsammans med stabila pjäser som Rani Khedira (bror till Sami), Michael Gregoritsch, Stephan Lichtsteiner och Tin Jedvaj, även om Khedira är tveksam till spel här då han fick en smäll mot huvudet senast. Att det är ett ganska rutinerat gäng har märkts på bortaspelet mot slutet då endast en av de fem senaste resorna i Bundesliga har slutat med förlust och det var mot serieledande Borussia Mönchengladbach.

Hoffenheim kommer från två riktigt misslyckade insatser på hemmaplan. 1-1 mot Fortuna Düsseldorf och 1-5 mot Mainz är inte insatser som de kan vara speciellt nöjda med. Dessutom är spelare som Belfodil och Zuber fortfarande tveksamma till spel. Kramaric och Adamyan är lite för ensamma med att prestera för att detta ska bli en lyckosam säsong för hemmalaget.

Trots att Augsburg visar betydligt bättre form och att Hoffenheim alltså bara tagit en poäng på sina två senaste hemmamatcher mot bottenlag, streckas ettan väldigt högt här. Det känns inte helt korrekt och värdet finns helt klart till höger. För den som satsar på hög utdelning är det läge att skippa ettan helt. X2 spelas!

Missar matchen

Ruben Vargas, Augsburg (avstängd)

Alfred Finnbogason, Augsburg (axelskada)

Raphael Framberger, Augsburg (lårskada)

Osäker till spel

Steven Zuber, Hoffenheim (fotskada)

Ishak Belfodil, Hoffenheim (knäskada)

Philipp Ochs, Hoffenheim (vristskada)

Kevin Vogt, Hoffenheim (vadskada)

Benjamin Hübner, Hoffenheim (sjukdom)

Felix Götze, Augsburg (höftskada)

Rani Khedira, Augsburg (hjärnskakning)

Helgarderingen! - 2. Lille - Montpellier

Hårt matchande Lille får se upp

Lille gjorde stor succé under fjolåret och blev som väntat rejält brandskattat under sommaren. Ersättarna har dock kommit in i det på ett mycket bra sätt och inför helgens matcher är faktiskt laget från den belgiska gränsen trea i Ligue 1. Montpellier ligger tia, men det skiljer bara fyra poäng upp till fredagens kombattanter i den mycket jämna franska ligan.

Lille får inte speciellt mycket vila här. Så sent som i tisdags spelade de en Champions League-match på Stamford Bridge mot Chelsea. Då Lille redan var ute ur turneringen valde Galtier att vila spelare som Fonte, Ikoné, Bamba och Osimhen från start. Det blev också förlust, men Loic Remy hittade i alla fall nätet och gjorde det offensiva valet ännu svårare för coachen.

Montpellier har fått tre dagars längre vila. I sin senaste match ställdes de mot PSG på hemmaplan. Där stod Montpellier upp på ett mycket bra sätt och ledde matchen tills det var 20 minuter kvar att spela. Då blev Pedro Mendes utvisad (avstängd här) och efter det kunde storlaget från huvudstaden rulla in tre bollar. Ändå en stark prestation från La Paillade.

Innan förlusten hade gästerna sju raka tävlingsmatcher utan förlust så formen är strålande. Främst gäller det att hålla koll på anfallsduon Gaëtan Laborde och Andy Delort. De har visserligen bara stått för totalt sju ligamål under hösten, men där finns det ett rejält sparkapital att ta av. Kan det lossna i denna svåra bortamatch?

Lille ska såklart hållas som favoriter, speciellt med tanke på att de är seriens bästa hemmalag med 7-2-0 på nio omgångar. Samtidigt har värdarna faktiskt inte besegrat Montpellier på Stade Pierre Mauroy under de två senaste säsongerna och då lockar inte den hårda streckningen på ettan. Plocka med alla tecken och jobba in bortaskrällen.

Missar matchen

Timothy Weah, Lille (knäseneskada)

Pedro Mendes, Montpellier (avstängd)

Nicolas Cozza, Montpellier (knäskada)

Jordan Ferri, Montpellier (knäskada)

Osäker till spel

Reinildo Mandava, Lille (vristskada)

Adama Soumaoro, Lille (lårskada)