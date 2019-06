Brasilien faller i nyckelmötet

Höjdaren! - 1. Australien - Brasilien

Understreckat Australien tar tre nödvändiga poäng

Grupp C har utvecklat sig till att bli den kanske allra mest spännande gruppen i världsmästerskapet i Frankrike. Jamaica lär vara en slagpåse men förutom reggae-nationen kan samtliga tre länder i gruppen gå för förstaplatsen. Fortsättningen ska bli mycket spännande att följa.

Australien dominerade premiären mot Italien totalt. Världssexan kom i våg efter våg och spelade faktiskt riktigt finurligt. Storstjärnan Samantha Kerr gav också laget ledningen i den första halvleken då hon slog in sin egna straffretur. Där och då såg det ut som om segern bara kunde hamna hos Australien. Italien kunde dock vända på steken och avgjorde på en fast situation i den 95:e minuten! Blytungt för The Matildas.

Världssexan har annars en väldigt spännande trupp. Kerr har redan nämnts och veteranen De Vanna är fortfarande väldigt viktig. Mot Italien utmärkte sig också Carpenter, 19-åringen från Portland Thorns, med sina räder på högerkanten och med sina precisa inlägg. Hon blir verkligen en spelare att hålla ögonen på under mästerskapet.

Australien har mött Brasilien fyra gånger de senaste två åren och vunnit alla gånger. Sam Kerr har faktiskt nätat vid samtliga dessa tillfällen och kommer att ställa till med oreda för Brasiliens försvar. Sydamerikanerna har dalat till plats 10 på FIFA:s världsranking och visade verkligen ingen vidare form inför mästerskapet.

As Canarinhas, som landslaget kallas för, förlorade faktiskt nio raka landskamper inför VM. Mot många storlag såklart men även mot gäng som Spanien och Skottland. Inget vidare alls. Premiären mot Jamaica blev en trevlig historia där brassarna vann med 3-0. Då ska det dock sägas att Jamaica är rankade som 53:a i världen och därmed är ett av de sämsta landslagen i detta mästerskap.

Offensivt ser det intressant ut för Brasilien. Marta var visserligen skadad i första matchen och deltog inte men där vet vi vilken kvalité det finns. Andressa stod för två assist och en straffmiss medan Cristiane tryckte in samtliga tre bollar. Dessutom är Beatriz en skicklig anfallare även hon. Förutom denna kvartett är dock inte Brasilien lika bra som de var för några år sedan och här går de in som klara underdogs. Kerr fixar biffen för Australien. Allt under 45 procent på ettan är bara att spika av.

Spiken! - 2. Sydafrika - Kina

Kina tar en säker trea

Sydafrika har under många år varit en av de mest framstående afrikanska nationerna inom damfotbollen. Detta utan att någonsin vunnit Afrikanska Mästerskapen. Närmast kom de för ett halvår sedan då de gick hela vägen till final men förlorade på straffar mot Nigeria. Det var Sydafrikas femte silvermedalj i mästerskapet.

Nu gör de sitt första framträdande någonsin i VM och det började verkligen bra. 1-0 mot starka Spanien efter 25 minuter efter ett riktigt vackert skott signerat Beijing-spelaren Kgatlana. Där och då kändes skrällen möjlig. Via två straffar och en utvisning på Vilakazi kunde dock Spanien vända på det hela. Vilakazi är avstängd här och frågan är om Sydafrika kan stå för ännu en sensationell insats. Det känns tveksamt.

Kina var en maktfaktor inom damfotbollen för 20 år sedan och var bland annat i final i VM 1999. Det är fortfarande den enda VM-medalj de har tagit och nu är kineserna rankade först på plats 16 av FIFA. Möjligen är de på väg tillbaka till gammalt fint slag för premiären mot Tyskland var riktigt fin.

Det blev till sist förlust med 0-1 mot tyskarna men i den första halvleken visade Kina vilket skickligt lag de är. De rödklädda missade en handfull jättelägen och hade en boll klockrent i stolpen. Där hade de inte alls varit oförtjänta av poäng. Tre poäng är ett måste här om Kina ska ha chans på topp 2 eller för den delen bli en av de bästa grupptreorna.

Framåt ser kineserna riktigt intressanta ut. Mot Tyskland startade Li Yang och Shanshan Wang på topp. De har tillsammans gjort 77 landslagsmål för Kina. Li Ying och Song Duan (ettan och tvåan i skytteligan i senaste Asiatiska Mästerskapen) är två andra skickliga offensiva pjäser som fick börja på bänken mot Tyskland.

Innan mästerskapet träningsspelade Kina mot Frankrike och förlorade då med 1-2. I vårens Algarve Cup kryssade de mot Nederländerna vilket också är väldigt imponerande. Det visar på kvalitén som finns i detta lag. För knappt ett år sedan möttes dessa två nationer i OS och då vann Kina med 2-0. Här vinner de igen. Tvåan är en vettig spik.