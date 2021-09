"Celtic nollas på nytt"

Spiken! - 4. Celtic - Bayer Leverkusen Leverkusen hänger av Celtic Celtic är inte den stormakt de en gång har varit. I fjol var de mil från Rangers i toppen av den skotska ligan och denna säsong har de inlett med endast tre segrar på sju omgångar. I Europa League stod skottarna för en stark insats på spansk mark, men föll ändå med 3-4. Sedan dess har de grönvita torskat borta mot Livingston och kryssat hemma mot Dundee United. TVå rakt igenom usla insatser. Den spelare som varit klart bäst för skottarna under de första månaderna är nye japanen Kyogo Furuhashi. Han skadade sig dock i senaste landslagsuppehållet och har inte spelat fotboll sedan dess. Även McGregor, Jullien, Johnston och Forrest finns på skadelistan vilket försvagar detta lag oerhört mycket. Carter-Vickers och Starfelt är två skickliga försvarare, medan Joe Hart har stor rutin mellan stolparna, men i övrigt är det en ytterst medioker elva hemmalaget kan ställa på benen. Bayer Leverkusen har en del skadebekymmer att hantera även de och kommer bland annat få klara sig utan Baumgartlinger, Palacios och Fosu-Mensah. Tyskarna har dock en betydligt bredare trupp än vad torsdagens kombattanter har. Tah tar hand om försvaret framför den finska landslagsmålvakten Hradecky och i vänsterbacken Bakker har Leverkusen gjort ett starkt nyförvärv. Det är dock offensivt som gästerna imponerar mest. I helgens ligamatch mot Mainz, som gav den fjärde segern på de fem senaste omgångarna, startade Patrick Schick på topp framför Bellarabi, Wirtz och Diaby. Då lirade dessutom Demirbay på mittfältet medan Amiri, Alario och Paulinho satt på bänken. Det är spelare som samtliga hade förstärkt Celtic ordentligt. Jag räknar med att bortalaget hittar nätet ett antal gånger på Celtic Park. Bayer Leverkusen inledde gruppspelet hemma mot Ferencváros och var pressade i den matchen efter att ha släppt in det första målet. Även 0-2 stänktes dit, men dömdes bort efter VAR-granskning. Bayer kunde dock vända på steken och till sist vinna med 2-1. Jag tror att besökarna tar en trepoängare igen och därmed går upp på sex pinnar medan Celtic är kvar på noll. Tvåan spikas. Missar matchen Kyogo Furuhashi, Celtic (knäskada)

Michael Johnston, Celtic (mjukdelsskada)

Karamoko Dembele, Celtic (vristskada)

James Forrest, Celtic (mjukdelsskada)

Greg Taylor, Celtic (axelskada)

Georgios Giakoumakis, Celtic (vadskada)

Christopher Jullien, Celtic (knäskada)

Callum McGregor, Celtic (knäseneskada)

Edmond Tapsoba, Bayer Leverkusen (vristskada)

Exequiel Palacios, Bayer Leverkusen (vristskada)

Julian Baumgartlinger, Bayer Leverkusen (knäskada)

Niklas Lomb, Bayer Leverkusen (fingerskada)

Odilon Kossounou, Bayer Leverkusen (muskelskada)

Timothy Fosu-Mensah, Bayer Leverkusen (knäskada)

Höjdaren! - 5. Marseille - Galatasaray Fördel Marseille på Velodromen Galatasaray har varit väldigt trögstartade under hösten med endast tre segrar på sju ligaomgångar. Dessutom hade turkarna enorma problem i sommarens kvalspel mot Europa då de först blev fullständigt avklädda av PSV och sedan hade stora problem med St. Johnstone och Randers. När väl gruppspelet av Europa League drog igång var dock klubben från Istanbul redo och Lazio besegrades något oväntat i premiäromgången. 1-0 slutade den matchen och framförallt ska det sägas att det var starkt att hålla nollan. Van Aanholt och Yedlin är två ytterbackar vi känner till från Premier League och Victor Nelsson har varit viktig för klubben sedan han kom från FC Köpenhamn i somras. Framåt finns det en del klass i lirare som Babel, Feghouli, Diagne och Dervisoglu. Det gulröda bortalaget känns dock inte speciellt harmoniskt och under de senaste veckorna har förluster registrerats mot Alanyaspor och Kayserispor. Marseille har samtidigt startat Ligue 1 på ett starkt sätt, även om de åkte på säsongens första förlust hemma mot Lens i helgen. Dimitri Payet nätade två gånger om, men det hjälpte inte när Lens hittade rätt tre gånger. Payet har sett riktigt bra ut under hösten och står på fem ligamål på lika många matcher. Med Cengiz Ünder och Bamba Dieng bredvid sig har OM verkligen eldkraft. Då finns också nye Amine Harit att tillgå. Överhuvudtaget har Sampaoli och company värvat smart under sommaren. Gerson och Luan Peres är två brassar som har stadgat upp laget och Pau López har petat legendaren Steve Mandanda i kassen. Dessutom har Saliba och Guendouzi lånats in från Arsenal och det är två stortalanger. Det enda som saknas i lagbygget är en riktig striker efter att Thauvin, Benedetto och Germain lämnat klubben samtidigt som Milik är skadad. Marseille är ett bättre lag än Galatasaray och på hemmagräset ska de hållas högst. Inte minst då turkarna brukar ha svårt att prestera på bortaplan i europeiska sammanhang. Samtidigt väntar en viktig ligamatch borta mot Lille på söndag och det är inte helt otänkbart att Sampaoli roterar en del för att hålla sina spelare fräscha till den bataljen. Ettan först, men stiger den upp över 60 procent föredrar jag att få med krysset också. Missar matchen Arkadiusz Milik, Marseille (knäskada)

Sacha Boey, Galatasaray (muskelskada)

Arda Turan, Galatasaray (vristskada) Osäker till spel Omar Elabdellaoui, Galatasaray (oklart)

Baris Yilmaz, Galatasaray (handskada)