"Chansspik - Leicester åker på ännu en förlust"

Chansspiken! - 1. Wolverhampton - Leicester

Leicester åker på ännu en förlust

Efter välförtjänt vila i två veckor kliver dessa fartfyllda gäng ut på Molineux Stadiums gräsmatta under fredagen. Formen innan det korta uppehållet var inget vidare med fem respektive fyra poäng på fyra matcher, men då ska det sägas att framförallt Wolves hade ett tufft spelschema.

Vargarna från West Midlands har visat att fjolårets sjundeplats inte var någon tillfällighet. De orangea agerar stabilt i var och varannan match och ska ses med goda möjligheter att återigen kunna norpa en Europaplats. På torsdag väntar för övrigt Espanyol i Europa League här hemma.

Raúl Jiménez gör återigen en strålande säsong, mexikanen är nu uppe i elva fullträffar. De senaste fajterna är det dock Adama Traoré som imponerat allra mest med sin speed och frenesi. Han var matchens behållning i 0-0-matchen mot Manchester United. Den 24-årige spanjoren fick en smäll då men bör vara tillgänglig här. Truppläget är närmast optimalt för Nuno Espírito Santos mannar.

Så är inte riktigt fallet för Leicester. Ryan Bennett, inlånad från just Wolves, är inte tillgänglig här men framförallt är nyckelspelaren Wilfred Ndidi tveksam till spel. Nigerianen har saknats under stora delar av det nya året, något som troligen är en stor del i The Foxes sämre resultat.

Wolves segrade i detta möte i en galen tillställning med 4-3 i fjol efter att Diogo Jota avgjort med sitt tredje mål för matchen på tilläggstid. Lika många mål lär det inte bli denna gång, men en sevärd fajt med hemmaseger som utgång känns troligt. Värdet finns på värdarna och då väljer jag att spika ettan.

Missar matchen

Ryan Bennett, Leicester (avstängd)

Nampalys Mendy, Leicester (knäskada)

Osäker till spel

Adama Traoré, Wolverhampton (smäll)

Rúben Vinagre, Wolverhampton (muskelskada)

Wilfred Ndidi, Leicester (knäskada)

Daniel Amartey, Leicester (vristskada)

Wes Morgan, Leicester (ljumskskada)

Matthew James, Leicester (hälskada)

Sexpoängsmatchen! - 3. Valencia - Atlético Madrid

Målsnålt toppmöte på Mestalla?

I fjol slutade båda dessa lag topp 4 i La Liga. Nu ser läget betydligt sämre ut, även om Atlético faktiskt återfinns på en fjärdeplats trots svaga 39 poäng på 23 omgångar. Endast två poäng skiljer dock ner till fredagens motståndare, Valencia, som ligger sjua. Läget är dessutom långt ifrån optimalt hos lagen, då en mängd tongivande spelare saknas.

Atlético ser ut att få klara sig utan större delen av sin offensiva uppsättning. Floppen Joao Félix dras med en skada och detsamma gäller Álvaro Morata. Dessutom lär inte Diego Costa vara redo för spel ännu. Utöver dessa herrar är även namn som Herrera och Giménez tveksamma.

Vad Atlético kan glädjas åt är att läget i hemmalaget knappast är bättre. Där finns problemen framförallt defensivt. Gabriel och nyförvärvet Florenzi är båda avstängda. Sedan tidigare står det även klart att Garay blir borta säsongen ut. Däremot bör viktiga José Gayà vara tillgänglig.

Valencia har varit som dag och natt på Mestalla jämfört med på resande fot. På östkusten har faktiskt Los Ché inte förlorat i ligan denna säsong medan de på bortaplan enbart skrapat ihop elva poäng på lika många matcher. Barcelona lades nyligen på rygg här så det är allt annat än en lätt uppgift som väntar gästerna.

Att det blir tajt och målsnålt är ingen vild gissning, så brukar det se ut när den rödvita huvudstadsklubben är i farten. Med målskillnaden 23-15 på 23 matcher är Diego Simeones manskap Spaniens i särklass mest “tråkiga”. 0-0 eller 1-1 förvånar inte och jag väljer att spika krysset i utgång. På större system följer övriga tecken.

Missar matchen

Alessandro Florenzi, Valencia (avstängd)

Gabriel Paulista, Valencia (avstängd)

Ezequiel Garay, Valencia (korsbandsskada)

Kieran Trippier, Atlético Madrid (ljumskskada)

Osäker till spel

Kevin Gameiro, Valencia (lårskada)

Jasper Cillessen, Valencia (höftskada)

Denis Cheryshev, Valencia (lårskada)

José Gayà, Valencia (vristskada)

Manu Vallejo, Valencia (fotskada)

Jaume Costa, Valencia (muskelskada)

Diego Costa, Atlético Madrid (matchotränad)

Héctor Herrera, Atlético Madrid (muskelskada)

Joao Felix, Atlético Madrid (benskada)

Álvaro Morata, Atlético Madrid (benskada)

José María Giménez, Atlético Madrid (benskada)

Santiago Arias, Atlético Madrid (ljumskskada)