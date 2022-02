Vi är mitt uppe i en underbar period för alla fotbollsälskare med slutspel i de europeiska cuperna. Champions League rullar vidare med två nya matcher under tisdagen och givetvis finns båda godbitarna med på Topptipset. I London ska vi titta till ett Hazard-derby och i Vila-real får Unai Emerys ubåtar besök av Allegris zebror. Sex matcher från The Championship gör denna underbara tisdag komplett. Du hänger väl med?

Överstreckningen! - 1. Chelsea - Lille Chelsea har en del att bevisa Min underrubrik kan verka orättvis för alla Chelsea-fans då The Blues trots allt vunnit Champions League och VM för klubblag under det senaste året, men saker och ting händer inte med samma automatik just nu som för några månader sedan. I VM besegrades Al-Hilal med 1-0 i en jämn semifinal och i finalen mot Palmeiras krävdes det förlängning innan Tuchels mannar kunde lyfta bucklan. Tillbaka i England väntade ett derby mot Crystal Palace i helgen och där dröjde det fram till den 89:e minuten innan Hakim Ziyech smällde dit matchens enda mål. Det går inte att säga att det var orättvist, men de blåklädda gjorde heller ingen vidare insats. De hade bland annat låga 1,12 i xG. Mer kan begäras av ett lag som egentligen bara saknade James, Chilwell, Azpilicueta, Hudson-Odoi och Mount på Selhurst Park. Lille går tungt i Ligue 1 och har ingenting med toppstriden att göra denna säsong. De har dock åtminstone tajtat till försvaret de senaste veckorna. 1-0 mot Montpellier följdes upp av 0-0 mot Metz. Mot de sistnämnda fick Gabriel Gudmundsson chansen från start för tredje matchen i rad. Den unge svensken börjar etablera sig hos de regerande franska mästarna och fungerar bra både som vänsterback och som ytter. Gudmundsson kan mycket väl få börja i försvaret igen med Celik på andra kanten och duon Botman/Fonte i mitten. Den kvartetten måste spela på toppen av sin förmåga om fransmännen ska ha en chans här. Längre fram i banan finns det kvalité i spelare som David, Yilmaz och Bamba. Dessutom är mittfältet med Xeka och Sanches intressant. Skulle Lille ändå köra fast finns det en riktig joker i Hatem Ben Arfa som kom till klubben under vinterns transferfönster. Det är såklart inget snack om att Chelsea är klara favoriter både i denna enskilda match och i hela dubbelmötet, men så som spelet har sett ut mot slutet har jag svårt att förlika mig med en streckning kring 80 procent. Lille har en hög högstanivå och skulle de få ut precis allt som finns i truppen så kan spelare som David och Bamba chocka hemmafansen. Jag väljer därför att plocka med alla tecken redan från start för att jobba in en riktig rensare på Stamford Bridge. Missar matchen Ben Chilwell, Chelsea (knäskada) Osäker till spel Mason Mount, Chelsea (vristskada)

Reece James, Chelsea (sjuk)

Cesar Azpilicueta, Chelsea (muskelskada)

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (mjukdelsskada)

Angel Gomes, Lille (oklart)

Höjdaren! - 2. Villarreal - Juventus Svårtippat i Vila-real Villarreal imponerade i gruppspelet av Champions League och tog sig vidare som grupptvåa efter att ha besegrat Atalanta i en direkt avgörande match på bortagräs. I ligaspelet har de gulklädda haft svårt att nå upp till samma höga nivå, men nu börjar Unai Emery få ordning på torpet. Tio poäng på de fyra senaste omgångarna är starkt jobbat och helt plötsligt finns topp 4 inom räckhåll. Närmast kommer ubåtarna från en 4-1-seger över Granada där Arnaut Danjuma hade lekstuga och noterades för ett hattrick. Holländaren behöver vara vass igen för målkungen Gerard Moreno saknas på grund av en muskelskada. Med Dia, Chukwueze och Alcácer som tre andra offensiva alternativ ska Villarreal kunna hitta målet även utan Moreno. I backlinjen huserar spelare som Torres, Albiol, Aurier och Foyth. En stabil uppsättning. Juventus har haft problem med skador under en period och läget förvärrades ytterligare i helgens derby mot Torino som slutade 1-1. Argentinaren Paulo Dybala gick nämligen sönder i den matchen och tar plats på en skadelista som redan huserar tunga namn som Federico Chiesa, Leonardo Bonucci och Giorgio Chiellini. De två sistnämnda är på väg tillbaka, men det är ytterst osäkert om de kan figurera redan här. Då även Rugani dras med känningar fick Alex Sandro hoppa in i mittförsvaret bredvid De Ligt mot Torino och det är ingen mittbacksduo att hålla i handen i en åttondelsfinal i Champions League. Zakaria och Locatelli ser åtminstone till att mittfältet ser stabilt ut och på topp finns det tunga pjäser som Vlahovic, Morata och Kean. Det är dock mycket fokus på tyngd och jag har svårt att se vem som ska vara den stora kreatören i detta lagbygge. Villarreal är normalt sett starka hemma på Estadio de la Cerámica och har inte förlorat någon tävlingsmatch här sedan november månad. Mot ett rejält försvagat bortalag håller jag faktiskt spanjorerna något högre i detta första möte. Det skiljer dock inte mycket mellan lagen och det kommer vara väldigt små marginaler som avgör detta. Jag garderar därför tidigt. Missar matchen Gerard Moreno, Villarreal (muskelskada)

Francis Coquelin, Villarreal (hälseneskada)

Paulo Dybala, Juventus (lårskada)

Federico Chiesa, Juventus (knäskada)

Daniele Rugani, Juventus (muskelskada)

Koni De Winter, Juventus (axelskada) Osäker till spel Federico Bernardeschi, Juventus (muskelskada)

Giorgio Chiellini, Juventus (vadskada)

Leonardo Bonucci, Juventus (muskelskada)