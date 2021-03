"Chelsea tar grepp om Champions League-platsen"

Spiken! - 1. Chelsea - Everton Viktiga poäng på spel i Champions League-jakten Tränarbytet från Frank Lampard till Thomas Tuchel har verkligen gett effekt i västra London. Tysken har gett ny energi till The Blues som ännu inte förlorat med honom vid sidlinjen. Det har tagit upp Chelsea till en fjärdeplats som innebär spel i Champions League kommande säsong och vid seger här skapar de lite luft ner till överraskningslaget Everton i den kampen. I sin senaste ligamatch ställdes The Blues mot Liverpool på Anfield och precis som för alla andra lag nuförtiden var det en arena där det var ganska enkelt att kräma ur en seger. Chelsea dominerade och hade en boll i nät via Timo Werner som väldigt tveksamt dömdes bort för offside efter VAR-granskning. Målet i 1-0-segern gjordes istället av Mason Mount som varit lagets och en av hela ligans bästa spelare den senaste månaden. Vilken guldklimp Chelsea sitter på där. Everton är bara en pinne efter måndagens kombattanter och kommer från tre raka segrar. Främst är det, i likhet med Chelsea, defensiven som imponerat. Ancelottis mannar har inte släppt in något mål på dessa fajter. Framåt har Richarlison prickat formen i helt rätt läge. Brassen har nätat i fyra raka matcher och bildar med Calvert-Lewin en av ligans häftigaste anfallspar. Det ska dock sägas att Everton har haft en del marginaler på sin sida de senaste veckorna. Segrarna mot både Southampton och senast West Bromwich har varit ytterst knappa och där hade det faktiskt inte varit orättvist om de blåklädda från Liverpool hade tappat poäng. En del skador stör fortfarande gästerna som riskerar att få klara sig utan både Rodríguez och Mina. Everton vann höstens möte mellan lagen och har faktiskt tre segrar på de fyra senaste. Samtliga triumfer har dock kommit på hemmaplan. När lagen möts på Stamford Bridge i ligasammanhang brukar det vara ensidiga historier. Faktum är att Everton inte har vunnit här sedan 1994! Besökarna bröt en liknande svit mot Liverpool för några veckor sedan, men denna lever vidare. Ettan singlas. Missar matchen Yerry Mina, Everton (vadskada)

Höjdaren! - 3. Inter - Atalanta Häftig match på San Siro Under helgen så har Milan, Juventus och Roma alla plockat segrar. Press därmed på Inter att också fixa en trepoängare för att hålla avståndet ner till vargflocken. Det är dock ingen enkel uppgift som väntar för Contes gäng när Champions League-jagande Atalanta kommer på besök. Gästerna från närliggande Bergamo är bara en pinne från fjärdeplatsen och kommer komma fullt motiverade till detta regionsderby. Inter har inga skador alls som stör och med en full trupp kan Conte mönstra en grymt stark elva. Lautaro Martínez och Romelu Lukaku får sägas vara helt givna på topp även om chilenaren Alexis Sánchez fick chansen på Martínez bekostnad mot Parma och tog chansen med två fullträffar. Där finns en perfekt joker för Conte att slänga in om det skulle behövas. På mittfältet har Christian Eriksen tinats upp och dansken har nu fem raka starter i ryggen. Atalanta visar strålande form med fyra raka ligasegrar och en vinst över Napoli i Coppa Italia under den perioden. Enda plumpen i protokollet var 0-1-förlusten i första mötet mot Real Madrid, men då åkte Gasperinis gäng på en väldigt konstig utvisning efter bara en kvart. I den matchen lyckades Josip Ilicic med konststycket att både bli inbytt och utbytt inom en halvtimme i den andra halvleken. Slovenen har sett trög ut den senaste månaden men kunde i alla fall hitta nätet när Atalanta krossade Crotone med 5-1 i sin senaste ligamatch. Det var ett mycket vackert mål där Ilicic bröt in från högerkanten och curlade in bollen i bortre hörnet med sin magiska vänsterfot. Dessutom noterades han för en assist och hade också en frispark som Crotones målvakt gjorde en monsterräddning på. En Ilicic som börjar närma sig sin högstanivå är ett rejält vapen för Atalanta. Frågan är nu hur mycket tid och utrymme han kommer få mot ett intensivt spelande Inter. Novembermötet i Bergamo slutade 1-1 och jag tror vi kommer få se en väldigt tät historia igen mellan två lag som verkligen inte vill ge bort något i onödan. Krysset känns allra bäst, men då Inter visat sig vara starka på San Siro denna säsong väljer jag att tidigt gardera med ettan. Missar matchen Hans Hateboer, Atalanta (fotskada)

