Supercupen! - 1. Chelsea - Villarreal

Chelsea tar säsongens första titel

Chelsea genomgick en märkbar förändring efter att Thomas Tuchel tog över laget. Helt plötsligt var The Blues omöjliga att få hål på och framåt började spelare som Kai Havertz och Hakim Ziyech röra på sig mer och mer. Säsongen kulminerade när Chelsea besegrade storfavoriten Manchester City i finalen av Champions League efter mål av just Kai Havertz.

Nu är tanken att Chelsea ska vara lika bra i Europa, men också att de ska kunna utmana City i toppen av Premier League. Romelu Lukaku är på väg in och det är en rejäl uppgradering jämfört med Timo Werner som i fjol inte kunde träffa vattnet från en båt. Belgaren lär dock knappast vara spelklar till denna match. I övrigt är det värt att notera att Jorginho, Mount, Silva och Azpilicueta alla är med i den 26 man stora truppen som reser till Nordirland, men då den kvartetten inte spelat något alls under försäsongen är det tveksamt om de kommer få någon speltid.

Villarreal överraskade stort när de gick hela vägen till seger i Europa League. På vägen slog spanjorerna ut både Arsenal och Manchester United så de räds knappast engelskt motstånd. Unai Emery har dessutom stenkoll på Chelsea efter sin tid som tränare för Arsenal. Försäsongen har dock varit usel för de gula ubåtarna som ännu inte har vunnit en match. Bland kamperna märks en förlust mot Leicester och ett oavgjort resultat mot Leeds.

Under sommaren har Mandi och Dia värvats in och det är två klasslirare som Villarreal kommer ha mycket nytta av. Mandi är mittback och han har fått mycket speltid under försäsongen då Pau Torres har varit i Tokyo och spelat OS med det spanska landslaget. Trots att Torres har spelat både EM och OS flög försvararen direkt till Spanien för att börja träna med Villarreals trupp. Allt för att få delta i den här matchen. Snacka om hängivenhet, grabben har alltså inte tagit någon semester alls och är ändå redo att ta sig an den nya säsongen.

Chelsea har inte hela truppen i full träning, men de kan ändå ställa upp med en elva av ren världsklass här i Belfast. Kanté, Havertz, Pulisic och Ziyech är spelare av en annan kaliber än vad spanjorerna kan starta med. Villarreals hopp står som så många gånger förr till att Gerard Moreno, som var makalöst bra i fjol, har en bra dag. Jag tror dock inte det räcker. Trolig etta som spikas.

Kvartsfinalen! - 8. River Plate - Atlético MG

Ovisst i Buenos Aires

River Plate är en av de största klubbarna i Copa Libertadores historia med fyra stycken inteckningar, den senaste 2018. Dessutom var argentinarna i final 2019. Det känns dock tveksamt om River Plate har vad som krävs för att gå hela vägen denna säsong. De slutade tvåa i gruppen bakom Fluminense, endast två poäng före Atlético Junior från Colombia. I åttondelsfinalen var det en stenhård kamp mot landsmännen Argentinos Juniors där Rivers hemmamöte slutade 1-1 innan de rödvita kunde avgöra på bortaplan.

Det argentinska ligaspelet har nyligen dragit igång och även där har huvudstadslaget fått en tveksam start. Två segrar på fem omgångar är knappt godkänt och närmast kommer de från en förlust mot Godoy Cruz. Unge Julián Álvarez nätade då och han måste ta ett stort ansvar om rutinerade Matías Suárez, som varit skadad de senaste veckorna, inte kan delta. Suárez går nu en kamp mot klockan för att vara spelklar och han är väldigt viktig för detta River.

Atlético MG körde över det mesta i sin grupp och slutade på 16 poäng. Trots den framgången fick brassarna en stentuff lottning då Boca Juniors, River Plates ärkerivaler, stod på andra sidan i åttondelsfinalen. Två mållösa matcher mellan de lagen gjorde att det fick avgöras på straffar. Där hade Atlético Mineiro nerverna mest under kontroll, även om de faktiskt brände två straffar, och tog sig vidare.

En av straffsumparna i den matchen var Hulk. Den 35-årige strikern, som vi känner igen från hans tid i Zenit och i det brasilianska landslaget, gör annars sin bästa säsong på länge. Han leder skytteligan i den inhemska ligan där Atlético MG faktiskt tronar allra högst upp efter 15 omgångar. Hulk kommer spela en viktig roll i detta dubbelmöte. Vänsterbacken Arana kommer inte delta då han har varit i Tokyo och tagit guld i OS, men Dodo är en fullgod ersättare på den positionen.

Gästerna från Belo Horizonte har visat ruggig form mot slutet och har faktiskt åtta raka ligasegrar i ryggen. De känns betydligt tyngre än River Plate i dagsläget och hade matchen spelats i Minas Gerais hade jag lagt alla min ägg i brassarnas korg. Det är dock aldrig enkelt att åka till Buenos Aires för match och är det någon gång argentinska lag tänder till på alla cylindrar är det när de möter gäng från Brasilien. Alla tecken behövs.

