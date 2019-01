City rycker från Spurs och närmar sig Liverpool

Spiken - 1. Manchester City - Wolverhampton

Fokuserat City tar säker trea!

Liverpool gjorde vad som krävdes borta mot Brighton i lördags när de segrade med 1-0. Det innebär att City har sju poäng upp till serieledning när de sluter samman omgång 22 på Etihad Stadium under måndagskvällen. För motståndet står ett Wolverhampton som ställt till det för en rad topplag under säsongen.

Just Liverpool var senast i raden av skalper som Nuno Espírito Santos lag bärgade. Förra måndagen stod de orangea för en stark vändning inför hemmapubliken när de skickade ut The Reds ur FA-cupen. Därmed har Wolves på ett eller annat sätt nu tagit poäng av samtliga sex topplag i Premier League under säsongen.

När dessa lag ställdes mot varandra på Molineux Stadium i början av säsongen slutade det 1-1. City var där det betydligt bättre laget men samtidigt var nykomlingen från West Midlands inte ofarlig. Intressant var att två mittbackar noterades för målen, Willy Boly i Wolves och Aymeric Laporte i City.

Pep Guardiolas manskap hade sin lilla svacka i slutet av 2018. Två veckor in i det nya året kan det konstateras att den är över med råge. Efter 2-1 vinsten mot Liverpool har de ljusblå ställts mot lag från lägre divisioner i de båda inhemska cuperna. Det har slutat med två utskåpningar utan dess like. 7-0 mot Rotherham följdes upp med galna 9-0 i Ligacupens semifinal mot Burton i onsdags.

Truppläget ser nu också närmast optimalt ut för de regerande mästarna. Kevin de Bruyne är tillbaka för fullt vilket innebär att det bara är Benjamin Mendy av de betydande spelarna som återfinns på skadelistan. Den franske ytterbacken är dock tillbaka i träning men behöver några ytterligare veckor innan han är redo för spel.

Hur som helst kan hemmalaget mönstra en otroligt stark startelva. De är förvarnade om Wolves kvaliteter och Pep lär ha strategin klar för att inte bjuda på något. Ett väldigt fokuserat City är att vänta och då ska trots allt gästerna inte räcka till. Mäktiga tio vinster och 37 mål framåt har det blivit på elva matcher på Eastlands i PL under säsongen. Den sviten förbättras ytterligare. De ljusblå giganterna tar en säker trepoängare!

Missar matchen

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Benjamin Mendy, Manchester City (matchotränad)

Draget - 2. Real Sociedad - Espanyol

Trolig hemmaseger i San Sebastián

Förra omgången varnade jag för Sociedad när de ställdes mot Real Madrid och det visade sig vara med all rätta. Baskerna var under stora delar tillbakatryckta men stod för en strålande taktisk prestation och kunde kontra in två mål och segra för första gången sedan 2004 på Bernabéu.

Intressant var att den matchen var den första med nya tränaren Imanol Alguacil vid rodret. Den oprövade 47-åringen, som tidigare tränat ungdomslag och b-laget i klubben, tycks redan ha satt sin prägel på laget. Defensiven har stadgats vilket återigen syntes i veckan när La Real spelade 0-0 borta mot Betis i Copa del Rey. Där ska det samtidigt sägas att flera av stjärnorna vilades.

Marschen uppåt i tabellen bör ha startat för truppmässigt ser Sociedad riktigt bra ut. Både bredden och spetsen finns där främst namn som Héctor Moreno, Asier Illarramendi, Mikel Oyarzabal och Willian José står för det sistnämnda. Det skulle inte förvåna om baskerna kan ta sig hela vägen upp till en Europaplats när säsongen summeras.

Ett av lagen som återfinns före i tabellen är måndagens motståndare, Espanyol. Barcelona-laget öppnade säsongen strålande men hamnade i en tydlig formsvacka i slutet av 2018 med sex raka förluster. I senaste ligamatchen bröt dock katalanerna den negativa trenden när Leganés besegrades med 1-0 inför hemmapubliken på RCDE Stadium. En vinst som rent spelmässigt inte var speciellt imponerande ska dock sägas.

Bortaspelet har inte alls varit bra för Espanyol under säsongen med endast sex inspelade poäng på nio försök. Sociedad har samtidigt inte alls fått till det inför hemmapubliken i San Sebastián men normalt är La Real riktigt starka där. Här håller jag hemmasegern som trolig och till omkring 40-45 procent är ettan en fin värdespik. En kryssgardering behöver dock inte vara fel om det finns ekonomisk täckning.

Missar matchen

Martín Merquelanz, Real Sociedad (korsbandsskada)

David Zurutuza, Real Sociedad (vadskada)

Hernán Pérez, Espanyol (knäskada)

Osäker till spel

David Concha, Real Sociedad (ljumskskada)

Rubén Pardo, Real Sociedad (ljumskskada)

Andoni Gorosabel, Real Sociedad (fotskada)

Kévin Rodrigues, Real Sociedad (vristskada)

Sandro, Real Sociedad (lårskada)

Raúl Navas, Real Sociedad (knäskada)

Robin Le Normand, Real Sociedad (benskada)

Mario Hermoso, Espanyol (vristskada)

Sergio García, Espanyol (lårskada)

Oscar Duarte, Espanyol (höftskada)