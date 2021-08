"CL-plats står på spel - fördel bortalaget"

Höjdaren! - 1. Spartak Moskva - Benfica Fördel portugiserna Benfica gör säsongens första tävlingsmatch när de reser till den ryska huvudstaden. Portugiserna har varit aktiva under sommaren och sålt lirare som Pedrinho, Cervi och Nuno Tavares för ganska stora summor. In har istället ukrainaren Yaremchuk kommit och det ska bli mycket intressant att se vad han kan prestera hos Örnarna. Strikern har dock inte funnits med i de senaste träningsmatcherna och lär inte vara redo för spel här. Gabriel och Almeida ser också ut att missa matchen vilket troligen gör att Weigl och Taarabt tar hand om mittfältet. Framåt finns Pizzi och Seferovic att tillgå och dessutom kan Carlos Vinícius, som lånats in från Tottenham, få speltid. Skarpa spelare som bör kunna hitta vägar genom Spartak Moskvas backlinje. Bakåt litar Benfica alltjämt på rutinerade duon Vertonghen och Otamendi. De kanske inte har snabbheten längre, men rutin finns det mängder av. Spartak Moskva kom tvåa i den ryska ligan i fjol och det var till stor del tack vare Jordan Larsson. 15 ligamål blev det från svensken som därmed slutade trea i skytteligan. Tanken är att han ska serveras av Promes och Moses denna säsong, två högkapabla spelare. Den förstnämnda har dock problem med en muskel och fanns inte med i helgens ligamatch som Spartak vann med 1-0 mot Kryliya Sovetov. Larsson började på bänken i den matchen, men bör finnas med från start nu. Detsamma gäller den tjeckiska EM-spelaren Alex Král som är väldigt nyttig på mittfältet. Den hårfagre fältaren ryktas vara på väg till West Ham och det är en nyttig spelare för Spartak. Det finns med andra ord spetsspelare i hemmalaget som kan såra de portugisiska giganterna. Bredden är dock inte den bästa. Benfica är såklart ett bättre fotbollslag totalt sett och får de till en fullträff bör portugiserna ta hem detta. Samtidigt har säsongen inte startat än och det finns flera spelare som nyligen kommit tillbaka från semestrar. Dessutom har lirare som Otamendi, Vertonghen och Seferovic fått slita hårt i mästerskap under sommaren. Jag känner mig därför inte helt trygg med att spika tvåan, men X2 ska räcka. Missar matchen Aleksandr Seklikhov, Spartak Moskva (fingerskada)

Pavel Maslov, Spartak Moskva (höftskada)

Darwin Núnez, Benfica (knäskada)

André Almeida, Benfica (knäskada) Osäker till spel Quincy Promes, Spartak Moskva (muskelskada)

Roman Yaremchuk, Benfica (oklart)

Gabriel, Benfica (oklart) Spiken! - 3. Ferencváros - Slavia Prag Slavia Prag visar klassen Ferencváros tog sig till gruppspelet i Champions League i fjol och fick där en minst sagt tuff lottning då de ställdes mot både Juventus och Barcelona. Ungrarna gjorde inte bort sig på något sätt, men hade såklart ingen chans att ta sig vidare till slutspel. Nu vill de nå huvudturneringen igen och hittills har värdarna avverkat två kvalrundor. Både Prishtina och Zalgiris har besegrats utan några större bekymmer. Bekymmer var det däremot när ligaspelet började i helgen. En chockförlust hemma mot lilla Kisvarda var knappast vad Ferencváros behövde. Kharatin och nye norrmannen Zachariassen satt båda på bänken då, men bör komma tillbaka in i startelvan. Mer norskt blir det då Nguen är given i laget. Dessutom har ivorianska anfallsesset Franck Boli ett långt förflutet i Stabaek. Slavia Prag har inlett sitt ligaspel med två raka bortasegrar, detta trots att de saknat mängder av spelare på grund av skador och förlängda semestrar efter sommarens Europamästerskap. Läget börjar dock se bättre ut för tjeckerna som i 3-1-segern mot Teplice kunde ha med Masopust och Holes på bänken. Två spelare som ska ses med bra chans att kliva in från start i Budapest. Offensivt finns det mycket att välja på. Musa, Olayinka, Sevcik och Stanciu håller alla hög klass. Dessutom har Ivan Schranz värvats in från Jablonec och han stod för samtliga tre mål i helgen. Bakåt finns det lite större bekymmer. Kúdela är fortsatt avstängd efter sitt rasistiska påhopp mot Glen Kamara i förra årets Europa League och det är ett stort avbräck. Kacharaba och Zima får istället ta större ansvar. Tjeckien spelade fin fotboll i EM och flera spelare i det laget har sin hemvist i Slavia Prag. Att de kan leverera i Europa visade sig också förra säsongen då tjeckerna tog sig hela vägen till kvartsfinal i Europa League där det sedermera tog stopp mot Arsenal. Jag tycker gästerna har en högre växel att plocka fram och håller tvåan som troligast. Stannar den runt 40 procent är det en vettig spik. Missar matchen Ondrej Kúdela, Slavia Prag (avstängd)

Lukas Provod, Slavia Prag (oklart)

David Hovorka, Slavia Prag (oklart)