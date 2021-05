"Dagens givna spik - City visar klass"

Spiken! - 1. Newcastle - Manchester City City visar klassen Manchester City blev mästare i kavaj när deras stadsrivaler United föll mot Leicester. Det är inte mycket att snacka om, Pep Guardiolas gäng har varit seriens klart bästa lag. En stor anledning till framgången har varit att de ljusblå varit skadefria i stort sett hela säsongen. Det är ett resultat av Peps taktik med mycket rotation i startelvan och ett stort bollinnehav som inte kostar lika mycket kraft. Senast mot Chelsea valde de ljusblå att lufta truppen rejält och då blev det också förlust med 1-2. Detta efter att Agüero stått för en pinsam straffmiss vid ställningen 1-0 till City. Kevin De Bruyne var inte med i truppen då på grund av en känning och finns det minsta lilla tveksamhet kring belgarens status kommer de inte chansa med honom här heller. Å andra sidan finns det 20 spelare till som alla hade gått rakt in i Newcastles elva. Värdarna har gjort en bra avslutning på säsongen och besegrade Leicester med 4-2 för en vecka sedan. Callum Wilson satte då dit matchens två sista mål och det är en anfallare av hög klass. Tyvärr skadade sig strikern också och kan inte vara med här. Segt för Steve Bruce som i Saint-Maximin och Almirón har två kreativa krafter, men kanske inte spelare som vräker in mål direkt. Bakåt är Fabian Schär fortfarande avstängd efter sin idiotsatsning på Gabriel Martinelli i förlustmatchen mot Arsenal medan Lascelles återfinns på skadelistan. Senast spelade The Magpies med en trebackslinje bestående av Dummett, Fernández och Krafth. I försvarsställning blev det dock en fembacks med Ritchie och Murphy på kanterna. De svartvita hade nog behövt sätta in ett par försvarare till för att kunna stoppa mästarna. Manchester City har vunnit de tre senaste mötena mellan lagen till en sammanlagd målskillnad på 9-0. Då inget av lagen har något att spela för kommer kvalitén på spelarna avgöra och den finns tveklöst hos bortalaget. Newcastle kommer knappt få röra bollen och till sist tröttnar de. Tvåan spikas trots att den streckas närmare 80 procent. Missar matchen Fabian Schär, Newcastle (avstängd)

Karl Darlow, Newcastle (knäskada)

Ryan Fraser, Newcastle (ljumskskada)

Jamaal Lascelles, Newcastle (fotskada)

Isaac Hayden, Newcastle (knäskada)

Callum Wilson, Newcastle (knäseneskada) Osäker till spel Kevin De Bruyne, Manchester City (muskelskada)

Helgarderingen! - 2. Braga - Moreirense Omotiverat Braga övervärderas Braga har slutat fyra i Primeira Liga fyra gånger de sex senaste åren (trea 2019/20 och femma 2016/17) och kommer hamna där ännu en gång. Med två omgångar kvar att spela kan Ärkebiskoparna, som värdarna kallas för, varken ta sig upp eller ner i tabellen. Den bristande motivationen har synts mot slutet då Braga faktiskt har fyra raka omgångar utan seger. I söndags ställdes Braga mot Gil Vicente på bortaplan och fick nöja sig med en pinne trots att Ricardo Horta gav seriefyran ledningen i början av matchen. Det var 26-åringens nionde ligamål för säsongen och med det är han lagets främste målgörare. Spelare som Sporar och Gaitán har haft svårt att hitta nätet och står bara noterade på fem fullträffar tillsammans. Känslan är helt klart att det är Horta som ska göra det om Braga ska vinna här. Moreirense blir dock ingen lätt uppgift. Besökarna jagar en sjätteplats som skulle ge spel i Europe Conference League kommande säsong. Det skiljer bara två pinnar upp till Guimaraes som bland annat har kvar att möta Benfica. Besökarna från Moreira de Cónegos har varit väldigt svårslagna under våren och har under 2021 tagit poäng av topptrion Benfica, Porto och Sporting. Det är resultat som visar på att Moreirense inte heller räds Braga. En som visat strålande form mot slutet är ytterbacken Nahuel Ferraresi från Venezuela. Han stod för ett av målen i 2-1-segern över Portimonense och har nätat tre gånger på de fyra senaste omgångarna. En oerhört intressant lirare som tillbringade förra säsongen i Portos B-lag. I övrigt finns det precis som i alla andra portugisiska lag en hel hög av skickliga brassar i truppen. När lagen möttes i våras fanns det bara ett lag på banan. Då vann Braga med klara 4-0. Lika enkelt tror jag inte att det kommer gå nu, speciellt inte då hemmalaget som tidigare nämnts inte har någonting att spela för. Moreirense kommer däremot satsa för fullt i alla dueller och det bör passa ett Braga, som redan har tankarna på sommarvilan, rätt illa. Plocka med alla tecken och jobba in bortaskrällen. Missar matchen Iuri Medeiros, Braga (knäskada)

Francisco Moura, Braga (knäskada)

Pedro Amador, Moreirense (knäskada)

Derik Lacerda, Moreirense (axelskada)

Nuno Pedro, Moreirense (knäskada)