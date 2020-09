"Dagens spik - skadedrabbat Watford får det tufft"

Spiken! - 1. Watford - Middlesbrough

Skadedrabbat Watford får en jobbig premiär

Watford trillade ur Premier League i fjol trots ett mycket kompetent spelarmaterial. Nu siktar The Hornets på en snabb comeback till det engelska finrummet och hittills har The Hornets fått behålla de allra flesta spelarna. Det är egentligen bara Doucouré, Mariappa och Holebas som lämnat under sommaren. Här kommer Bålgetingarna dock få spela med ett riktigt reservlag.

Ismaïla Sarr är en spelare som flera klubbar rycker i. Trots att han är kvar i klubben har tränare Vladimir Ivic sagt att senegalesen inte är tillgänglig i premiären då han precis börjat träna med laget. Janmaat, Success och Deulofeu har alla varit skadade en längre period och även fast den sistnämnda är långt framme i sin rehab dröjer det ett par veckor innan spanjoren är tillbaka på plan.

Förutom dessa avbräck får Ivic också klara sig utan Deeney, Welbeck, Pereyra, Gray, Hughes och Capoue. Det är tio spelare som definitivt hade aspirerat på en startplats i premiären. Istället lär vi få se nye Glenn Murray ta plats på topp bredvid Quina samtidigt som Cleverley får en nyckelroll på mittfältet. Inga dåliga spelare det heller och hemma på Vicarage Road ska Watford aldrig räknas bort.

Middlesbrough har rensat i truppen och tappat Friend, Clayton, Ayala, Shotton och Gestede under sommaren. På plussidan finns Grant Hall som närmast kommer från QPR. Boro gjorde en svag säsong i fjol och Neil Warnock är inte nöjd med truppen han har att laborera med. I en intervju inför premiären sa gästernas tränare att han vill ha in minst fem spelare för att kunna konkurrera i serien.

En väldigt svårtippad match således då båda lagen för tillfället är ganska svaga. På hemmaplan ska Watford gälla som knappa favoriter men visst kommer det märkas att i stort sett alla stjärnor är borta. Jag väljer att göra det enkelt för mig och plockar med alla tecken på större system, även om 1X är av högsta prioritet.

Missar matchen

Ismaila Sarr, Watford (matchotränad)

Daryl Janmaat, Watford (knäskada)

Isaac Success, Watford (hälseneskada)

Gerard Deulofeu, Watford (knäskada)

Will Hughes, Watford (oklart)

Troy Deeney, Watford (oklart)

Andre Gray, Watford (oklart)

Adam Masina, Watford (oklart)

Étienne Capoue, Watford (oklart)

Roberto Pereyra, Watford (oklart)

Danny Welbeck, Watford (oklart)

Osäker till spel

Hayden Coulson, Middlesbrough (sjukdom)

Skrällchansen! - 6. Örgryte - Ljungskile

Örgryte blir för stora favoriter

Örgryte har en hög högstanivå i truppen men har agerat ojämnt. Därför är det inte helt oväntat att de befinner sig i mitten av tabellen när drygt halva serien är avverkad. Spelare som Aílton, Bergmark-Wiberg och Andreasson är i sina bästa stunder ruggigt sevärda. Nu har Sällskapet dessutom lånat in Marokhy Ndione från Elfsborg och han gjorde sitt första framträdande för klubben mot Norrby.

Den matchen vann Örgryte med 2-0 och mittfältarna Ackermann och Razak såg fina ut. Det är en kreativ duo som gillar att spela framåt. Bakåt finns det däremot mer att ta av. Med skador på spelare som Paulson, Wede och Stanisic ser de rödblåas trupp något tunn ut och här övervärderas göteborgarna grovt när Ljungskile kommer på besök.

LSK ligger i botten i tabellen och kämpar men klättrade åtminstone förbi AFC Eskilstuna efter en imponerande 2-1-seger mot topplaget Akropolis. Nu skiljer det bara tre poäng upp till säker mark inför den 17:e omgången för bohuslänningarna som är på gång. Mot Akropolis dunkade Jesper Westerberg in båda målen och det är en lirare som i sina bästa stunder tillhör toppskiktet i serien.

Westermark har ett förflutet i GAIS och har säkerligen inget emot att knäppa ÖIS på näsan. I fjol stod han för 18 mål i Division 1 och denna säsong är skörden sex fullträffar. En mycket viktig spelare för de grönklädda som dock även har klass i lirare som Erik Lund, Perparim Beqaj och Linus Dahl.

När lagen möttes i juni vann ÖIS med 3-2 efter att ha avgjort med tio minuter kvar. Rent spelmässigt var det en jämn tillställning och allt pekar mot att det blir jämnt återigen. Det tycker dock inte tipparna som väljer att strecka upp ettan upp mot 70 procent. Det är såklart alldeles för mycket och jag väljer att plocka med alla tecken redan från start.

Missar matchen

Calle Wede, Örgryte (knäskada)

Osäker till spel

Daniel Paulson, Örgryte (fotskada)

Oliver Stanisic, Örgryte (lårskada)

Bubacarr Jobe, Örgryte (lårskada)

Samuel Ohlsson, Örgryte (fotskada)

Erik Dahlin, Ljungskile (lårskada)