"De tar revansch efter den senaste förlusten"

Spiken! - 2. West Ham - Sevilla

West Ham slår tillbaka

West Ham gör på det stora hela en urstark säsong och när man trodde att de var på väg in i en djup formsvacka slog The Hammers till med en strålande prestation i söndags som innebar 2-1 mot Aston Villa. Det var helt rättvist att David Moyes mannar vann den matchen och hemma i London är de normalt sett svåra att rå på. Jarrod Bowen, Vladimir Coufal och långtidsskadade Angelo Ogbonna saknas fortfarande, men i övrigt kan West Ham i stort sett mönstra sitt starkaste lag.

Moyes är ett stort fan av kontinuitet och vi lär inte få se några större överraskningar i hans startelva. Michail Antonio är given på topp (om han är kvitt sin skada) och bakom centertanken bör Benrahma, Lanzini och Fornals starta igen. Yarmolenko finns också tillgänglig och ukrainaren gjorde ett av målen mot Aston Villa, en minst sagt känslosam stund för honom. Rice, Soucek och Zouma är samtidigt en garanti för att engelsmännen ska vara starka i luftrummet.

Sevilla var snäppet vassare när lagen möttes i Spanien och vann då med 1-0. I helgen såg Lopeteguis mannar inte lika heta ut när de lirade 1-1 mot Rayo Vallecano och faktum är att gästerna har ganska stora skadeproblem när de reser till London. I backlinjen saknas Diego Carlos och Marcos Acuna. Gudelj tar troligen platsen i mittförsvaret bredvid Koundé medan Ludwig Augustinsson är en fullgod ersättare på vänsterbacken.

På mittfältet får Sevilla klara sig utan Fernando och i offensiven är Papu Gómez skadad medan viktige Ocampos är avstängd. Rafa Mir och En-Nesyri finns dock tillgängliga och det är två skickliga anfallare. Dessutom är Anthony Martial tillbaka från sin skada och det är en spelare som är van vid att möta engelska lag. Frågan är dock hur mycket vettiga bollar de får att arbeta med här.

Jag ser framför mig en matchbild som liknar den West Ham hade mot Aston Villa för några dagar sedan. Då var det hemmalaget som förde matchen och kom i våg efter våg medan gästerna satsade på snabba omställningar. Jag tror Benrahma, Antonio och de andra får hål på ett tajt spelande Sevilla och vinner den enskilda matchen. En etta under 40 procent är bara att spika av.

Missar matchen

Jarrod Bowen, West Ham (hälskada)

Vladimir Coufal, West Ham (oklart)

Angelo Ogbonna, West Ham (knäskada)

Lucas Ocampos, Sevilla (avstängd)

Marcos Acuna, Sevilla (knäseneskada)

Diego Carlos, Sevilla (muskelskada)

Fernando, Sevilla (vristskada)

Papu Gómez, Sevilla (muskelskada)

Suso, Sevilla (vristskada)

Gonzalo Montiel, Sevilla (knäseneskada)

Erik Lamela, Sevilla (axelskada)

Osäker till spel

Michail Antonio, West Ham (oklart)

Karim Rekik, Sevilla (muskelskada)

Höjdaren! - 3. Lyon - Porto

Ovisst möte i franska matmeckat

Porto och Lyon bjöd på underhållning i det första mötet för en vecka sedan även om det bara slutade 1-0 till fransmännen. Lyon vann xG med 1,71 - 1,43 och var sylvassa i sina omställningar. Toko Ekambi, Dembélé, Paquetá och Faivre startade på de offensiva positionerna i den matchen och det är en högkapabel kvartett som säkerligen får chansen från start igen.

De får hjälp av ytterbackarna Emerson och Dubois som är två starka kort i detta Lyon. Svagheten ligger istället i mittförsvaret. Boateng dras med en skada medan Denayer har varit sjuk och då har Lukeba och Mendes fått chansen istället. Den duon gjorde det bra i Portugal, men i helgens ligamatch mot Rennes var de direkt svaga. Lyon förlorade den matchen med 2-4 här på hemmagräset trots att de spelade sin för tillfället bästa elva.

Porto kommer inte bjuda på några större överraskningar utan lär mönstra i stort sett samma lag som förra veckan. Det enda frågetecknet är veteranbacken Pepe som då fick en smäll mot huvudet och tvingades utgå. I ligamatchen mot Tondela för några dagar sedan vilades mittbacken och istället klev Cardoso in bredvid Mbemba. En helt okej duo, men visst är Porto ett bättre lag om Pepe får styra och ställa i försvaret.

Offensivt ser de blåvita Drakarna väldigt intressanta ut. Mehdi Taremi har visat klassen under säsongen och lär starta tillsammans med Evanilson på topp. På kanten är Otávio avstängd, men där finns det fina alternativ. Galeno, som kom från Braga under vintern, och tränarens son Francisco Conceicao kan båda kliva in och göra ett bra jobb. Vi kommer få se ett starkt bortalag som inte ger sig utan en kamp.

Förlusten hemma mot Lyon är Portos enda på sina 20 senaste tävlingsmatcher och spelare för spelare är de inte på något sätt sämre än torsdagens kombattanter. Jag har svårt att ta ställning i denna match även om jag lutar något mer åt högersidan. Det känns dock säkrast att plocka med alla tecken redan från start.

Missar matchen

Jérome Boateng, Lyon (knäseneskada)

Sinaly Diomandé, Lyon (vristskada)

Rayan Cherki, Lyon (fotskada)

Lenny Pintor, Lyon (knäskada)

Osäker till spel

Jason Denayer, Lyon (sjuk)

Pepe, Porto (huvudskada)

Wilson Manafá, Lyon (muskelskada)