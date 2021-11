"Derby - lurig debut för Xavi i Barcelona"

Svenska Spel Sport & Casino har beslutat att införa extra Topptips under lördags- och söndagskvällarna. Det är premiär redan denna helg och kupongen kryddas med en kvarts miljon kronor. Det är inte heller vilket Topptips som helst som står på programmet, bland annat ska vi titta till heta derbyn från Barcelona och Berlin samtidigt som flera spännande fajter tar plats i Italien. Jag analyserar givetvis även dessa kuponger och här är mina första tankar på pränt.

Höjdaren! - 1. Lazio - Juventus

Juventus närmar sig Europaplatserna

Lazio har varit oerhört bra hemma på Stadio Olimpico under hösten och plockat 16 poäng av 18 möjliga. 18 mål har dessutom producerats på dessa matcher varav tre stycken kom i senaste kampen mot Salernitana. Immobile nätade som vanligt, men sedan dess har superstrikern blivit skadad och han kommer inte delta här. Utan honom är Lazios anfallsspel rejält försvagat och frågan är vem som ska ta hans plats.

Det givna valet är Vedat Muriqi, men han har bara nätat en gång på sina 34 senaste ligamatcher för klubben, även om det ska sägas att många av dessa framträdanden har varit korta inhopp. Zaccagni är ett annat alternativ om Sarri vill spela honom ihop med Anderson och Pedro. Risken är dock att det är tre lite väl likartade spelare. Dessutom har Pedro skadekänningar. Marusic och Lazzari är två andra lirare som är tveksamma till spel.

Juventus har verkligen haft svårt att övertyga under hösten och de svartvita ligger inte bättre än åtta med 14 poäng upp till serieledarna Napoli. Ska det bli någon kamp om Scudetton denna säsong har de inte råd att tappa speciellt mycket mer på täten. Innan uppehållet plockades åtminstone en 1-0-seger över luriga Fiorentina efter att Cuadrado satt dit matchens enda mål på övertid. Han fick dock god hjälp av Violas målvakt som inte hade koll på vinklarna.

Kanske kan det vara gnistan som får Juves säsong att ta eld på riktigt. Chiellini ser ut att saknas i försvaret nu, men Bonucci och De Ligt är två högkapabla mittbackar så det ska spela mindre roll. I andra änden av planen saknas Bernardeschi och Dybala. Samtidigt är Morata, Chiesa och Cuadrado tillräckligt skickliga för att skapa chanser. Dessutom finns Dejan Kulusevski att plocka in från bänken.

Är det något lag som brukar kunna hantera Lazio i Rom så är det Juventus. De har sex segrar och en oavgjord på sina åtta senaste bortamöten mot de ljusblå. Örnarna från huvudstaden är två helt olika lag med och utan Immobile och när målkungen saknas tror jag de får svårt att plocka poäng. Juventus närmar sig sakta men säkert täten. Tvåan spikas.

Missar matchen

Ciro Immobile, Lazio (vadskada)

Paulo Dybala, Juventus (muskelskada)

Giorgio Chiellini, Juventus (hälseneskada)

Federico Bernardeschi, Juventus (ljumskskada)

Gabriele Boloca, Juventus (knäseneskada)

Osäker till spel

Bobby Adekanye, Lazio (knäskada)

Adam Marusic, Lazio (sjuk)

Manuel Lazzari, Lazio (vadskada)

Pedro, Lazio (oklart)

Mattia De Sciglio, Juventus (knäseneskada)

Derbyt! - 4. Barcelona - Espanyol

Barcelona streckas högt

Ronald Koeman fick till sist packa väskorna och lämna Barcelona och det tyckte de flesta var på tiden. Barcelona har spelat bedrövlig fotboll under året och ligger i mitten av La Liga. De fyra senaste ligamatcherna har faktiskt bara genererat två poäng trots att de mött lag som Alavés och Rayo Vallecano. Nu har Xavi kommit in på tränarbänken och han verkar ha tagit en tuffare linje än Koeman där spelarna ska bevakas även på sin fritid.

Det återstår att se om det är rätt väg att gå. Katalanerna har åtminstone ett något bättre skadeläge, men de senaste rapporterna från Barcelona talar om att Xavi inte vill riskera något med Pedri eller Dembélé i detta derby. Möjligen kan de istället vara tillbaka till tisdagens löjligt viktiga match mot Benfica i Champions League. Fati och Dest är två andra viktiga spelare som återfinns på skadelistan.

Espanyol ligger på samma poäng som storebror Barcelona och detta är tveklöst årets match för dem. Formen är fin med poäng i fem av de sex senaste omgångarna och de blåvita lär inte darra på manschetten när de springer in på Camp Nou. Raúl de Tomás har öst in mål under hösten och belönades med att få göra landslagsdebut som 27-åring. Hans självförtroende lär vara på topp efter matcherna mot Grekland och Sverige.

RDT, som det står på tröjan, backas upp av Darder och Herrera med Puado och Embarba på kanterna. En uppställning som ska kunna åsamka viss skada på detta Barcelona. På vänsterbacken hittas en annan mycket intressant spelare i Pedrosa som var med i det U21-landslag som gick till semifinal i våras. Bare är skadad på mittfältet, men David López är en duglig ersättare centralt i banan.

Barcelona streckas i vanlig ordning upp högt, men detta är inte samma Barca som vi vant oss vid. I den senaste ligamatchen tappade de blåröda 3-0 till 3-3 mot Celta Vigo. En otrolig genomklappning som säger det mesta om hur skör truppen är. Till dessa streck vågar jag inte släppa iväg Barca på egen hand. Alla tecken plockas med där en derbyskräll hade rensat fint.

Missar matchen

Nico, Barcelona (ljumskskada)

Moussa Wagué, Barcelona (oklart)

Ansu Fati, Barcelona (knäseneskada)

Keidi Bare, Espanyol (knäskada)

Osäker till spel

Pedri, Barcelona (oklart)

Ousmane Dembélé, Barcelona (oklart)

Sergino Dest, Barcelona (ryggskada)

Martin Braithwaite, Barcelona (knäskada)

Sergio Agüero, Barcelona (hjärtproblem)

Óscar Gil, Espanyol (oklart)