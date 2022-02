"Derby - skrällchans när Juventus spelar"

Höjdaren! - 1. Juventus - Torino Bra skrällchans i Derby della Mole Juventus fina formtåg körde på en liten vägbula via 1-1 mot Atalanta. Den gamla damen ska vara glada som lämnade Bergamo med en poäng, sett till chanserna som Atalanta skapade var det snarare de blåsvarta som förtjänade att vinna matchen. Pinnen var samtidigt viktig då den betydde att Juve fortfarande har La Dea bakom sig i tabellen, men fjärdeplatsen är med det sagt inte i de svartvitas händer. Spelschemat blir också tätare under våren och redan nästa vecka ställs Allegri och company mot Villarreal i Champions League. Dessförinnan ska Bianconeri brottas med Torino i Derby della Mole, en uppgift som blir allt annat än enkel. Chiellini, Bonucci, Danilo, Bernardeschi och Chiesa missar alla detta rivalmöte och det är rejäla avbräck för värdarna. Juventus vann höstens vändande möte med 1-0, men det ska sägas att matchbilden var helt jämn och egentligen kunde slutat åt vilket håll som helst. Dusan Vlahovic fanns inte med senast kombattanterna brakade samman, men även om serben gjort sig hemmastadd på kort tid är jag inte övertygad om att anfallarens närvaro innebär att Juve står för en bättre prestation än senast. Ivan Juric är en slug taktiker på gästernas tränarbänk och det är i den här typen av fighter som Torino trivs allra bäst. Juric hade för vana att fälla stora drakar under sin tid i Hellas Verona och här har kroaten ett bättre spelarmaterial att tillgå. Bremer styr de bakre leden med järnhand och i offensiven finns flera olika typer av matchvinnare att tillgå. Brekalo, Pjaca och Sanabria är bara några av dessa och framför allt den förstnämnda har visat sig trivas utmärkt under sin landsman till tränare. Det går dock inte att komma ifrån det faktum att Belotti är den stora stjärnan. I förlusten mot Venezia – som var direkt orättvis sett till matchbilden – gjorde anfallaren ett 20 minuter långt inhopp och med honom tillbaka i matchtruppen får Juventus se upp. De svartvita kan redan ha visst fokus på vad som komma skall i nästa vecka och jag är inte intresserad av att ge ettan fullt förtroende när den dansar upp en bra bit över 65 procent. Torino är alldeles för bra för att underskattas och som strecken sitter anser jag att hela spannet och skrälljobb är rätt väg att gå. Högersidan rensar saftigt vid träff! Missar matchen Giorgio Chiellini, Juventus (vadskada)

Federico Bernardeschi, Juventus (muskelskada)

Federico Chiesa, Juventus (knäskada)

Danilo, Juventus (avstängd)

Leonardo Bonucci, Juventus (vadskada)

Dennis Praet, Torino (fotskada)

Mohamed Fares, Torino (knäskada)

Toppmötet! - 7. Bournemouth - Nottingham Nottingham får det tufft i Dorset Ett väldigt intressant toppmöte från The Championship tornar upp sig på Vitality Stadium där Bournemouth ska mäta svärd med Nottingham. Scott Parkers manskap gick tungt under vintern, men mot slutet tycks Körsbären ha kommit ur dvalan via tre raka segrar. Sex gjorda mål under samma period är ytterligare ett kvitto på att saker och ting går åt rätt håll för den rödsvarta värdföreningen. Lirare som Cantwell, Dembélé och Phillips förstärkte en redan bred trupp under januarifönstret och numera är det bara Fulham som truppmässigt kan mäta sig med Bournemouth. Målkungen Solanke visar fortsatt gott gry som spjutspets och anfallaren lär vara extra sugen på att sätta bollen i nät denna afton efter att ha missat en straff i föregående fight mot Blackpool. Ackompanjerad av Billing, Anthony, Cantwell och Lowe kommer det krävas en mer än gedigen försvarsinsats av Nottingham för att kunna stoppa Solanke och company. Steve Coopers adepter har visat strålande form under 2022 – något 4-1-1 på de sex senaste vittnar om – men i förra omgången levde Sherifferna på marginaler när Stoke kom på besök. Yates ordnade en poäng åt gästerna först på tilläggstid och det ska också nämnas att förstaslipsen Samba såg rött efter att ha kommit snett in i en duell. Ethan Horvath håller inte samma nivå som avstängda Samba och vi kan kallt räkna med att Bournemouth kommer att sätta andramålisen i arbete denna fredagsafton. Nottingham har så här långt gått starkt på resande tass där besökarna tagit merparten av sina poäng, men detta får trots allt anses vara en av säsongens allra tuffaste bortamatcher. När Bournemouth når upp i sin högstanivå hemma på Vitality Stadium håller de Premier League-klass och det tror jag att vi får se prov på här. Med tanke på Nottinghams framfart i FA-cupen – där bland andra Leicester pulveriserades – kan tipparna säkert bli lockade av att göra plats åt gästerna på sina system. Det bör å andra sidan innebära att ettan håller sig inom rimliga gränser och då ser jag ingen anledning att gardera Bournemouth. Körsbären är ett bättre lag i grunden och vinner detta till trevlig procent. Spik! Missar matchen Adam Smith, Bournemouth (knäskada)

David Brooks, Bournemouth (sjukdom)

Junior Stanislas, Bournemouth (knäseneskada)

Ethan Laird, Bournemouth (smäll)

Jefferson Lerma, Bournemouth (avstängd)

Brice Samba, Nottingham (avstängd)

Lewis Grabban, Nottingham (ankelskada) Osäker till spel Ryan Christie, Bournemouth (muskelskada)

Robbie Brady, Bournemouth (smäll)