"Derby - tuff match väntar Röslers manskap"

Vi tar “the road less travelled” under måndagen till ett gäng lägre divisioner runt om i Europa. Detta då det ska spelas landslagsfotboll i veckan och alla stora ligor därmed gör uppehåll. Vi ska bland annat titta till ett toppmöte i Zweite Bundesliga och två fajter från den spanska andradivisionen. Oavsett vilka matcher det bjuds på är målet som vanligt 8 rätt. Här är vägen dit!

Höjdaren! - 3. Fortuna Düsseldorf - Bochum

Derby i västra Tyskland

Det skiljer bara fem mil mellan städerna Düsseldorf och Bochum och i tabellen skiljer det enbart fyra placeringar. Åtta pinnar till Bochums fördel visar dock på att det är gästerna som haft den bästa säsongen så långt. Vid seger här går gästerna, som faktiskt grundades så makalöst tidigt som 1848 (fotbollssektionen kom till 90 år senare), upp på förstaplats i Zweite Bundesliga.

Senast blev det stryk mot Hamburg för de blåvita efter att Danny Blum blivit utvisad i den första halvleken. Han är såklart avstängd nu. Offensivt kan besökarna ändå skrapa ihop en grym uppställning för Simon Zoller, som dunkat dit elva ligamål så långt, är nu tillbaka från skada. Han bildar en sylvass duo med Robert Zulj som noterats för tolv baljor. Dessutom finns Ganvoula tillgänglig.

Fortuna Düsseldorf, som leds av Uwe Rösler, har i sin tur åkt på en tung smäll. Den viktiga turkiska anfallaren Kenan Karaman, som står på sju fullträffar under säsongen, har blivit uttagen i det turkiska landslaget. Då Karaman måste sättas i karantän innan han kan ansluta till den truppen har han redan lämnat Fortuna. Med tanke på att det är en spelare som varit med i 24 av 25 ligamatcher hittills är det såklart ett tungt avbräck.

Framåt får värdarna istället lita på Rouwen Hennings och för all del, det är ingen dussinlirare direkt. I fjol dunkade han in 15 baljor i Bundesliga. Svenske Kristoffer Peterson får också ta ett större ansvar och detsamma gäller mycket skicklige Dawid Kownacki som turligt nog, för Düsseldorfs del, inte blivit uttagen i det polska landslaget denna gång. En trio spelare som ska kunna hota.

Hemma på Merkur-Spiel Arena är Fortuna Düsseldorf ett mycket svårslaget lag vilket raden 8-3-1 vittnar om. Den hemmastyrkan behövs, för när dessa två lag ställdes mot varandra i höstas vann Bochum med solklara 5-0 efter ett rött kort på Peterson redan efter fem minuter. Med elva man på banan ska Fortuna kunna stå upp bättre denna gång. Börja från höger, men måla helst hela vägen över.

Missar matchen

Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf (landslagsuppdrag)

Thomas Pledl, Fortuna Düsseldorf (oklart)

Danny Blum, Bochum (avstängd)

Överstreckningen! - 6. Mansfield - Forest Green

Tipparna tittar för mycket tabell

Forest Green är ett väldigt speciellt fotbollslag. 2015 blev Rovers den första helt veganska klubben i världen och arenan, The New Lawn, fick väldigt många miljövänliga innovationer. Bland annat serveras såklart endast vegansk mat på arenan, det finns tiotal laddstationer för bilar runt arenan och endast soldrivna robotar klipper gräset. Enligt FN är detta världens enda koldioxidneutrala fotbollsklubb.

Det har gett stort intresse för föreningen och en uttalad miljökämpe som Arsenals högerback Héctor Bellerín har köpt in sig i klubben. På planen går det också riktigt bra för The Green som ligger trea i League Two. Det är något som svenska folket tar fasta på när de målar upp gästerna som stora favoriter. Två förluster på de tre senaste bortafajterna, där 0-3 mot Stevenage på den undre halvan sticket ut, imponerar dock föga.

Fyra poängtapp på de sju senaste omgångarna gör att FGR inte har speciellt mycket marginal ner till de jagande lagen bakom. Ska besökarna få med sig något från denna bortamatch måste jamaicanen Jamille Matt ha en bra dag. 31-åringen har hittat nätet 16 gånger i serien och är med det trea i skytteligan. En väldigt svårstoppad lirare som det gäller att Mansfields försvar har koll på.

Hemmalaget ligger i mitten av tabellen med långt till båda strecken och kan spela helt utan press. På den egna gräsmattan har The Stags fyra raka utan förlust vilket ger en trygghet åt Nigel Cloughs mannar. På topp hittas vassa Jordan Bowery som har ett knippe Premier League-matcher för Aston Villa i ryggsäcken. Tio baljor har det blivit hittills denna säsong och visst är det en lirare av hög klass.

När lagen möttes på The New Lawn under hösten var det Mansfield som drog det längsta strået och kunde sätta sig på bussen med en 2-1-viktoria. Här är faktiskt värdarna oddsfavoriter och när svenska folket inte har koll på det och istället streckar upp tvåan högt blir det supervärde på vänstersidan. Börja därför med ettan och gardera endast med krysset på större system.

Missar matchen

Oliver Sarkic, Mansfield (ljumskskada)

Dan Sweeney, Forest Green (oklart)

Josh March, Forest Green (oklart)

Osäker till spel

George Lapslie, Mansfield (oklart)

Ollie Clarke, Mansfield (mjukdelsskada)

Ebou Adams, Forest Green (oklart)

Jordan Moore-Taylor, Forest Green (oklart)