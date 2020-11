"Derbyt - Malmö spikas trots överstreckning"

Derbyt! - 1. Helsingborg - Malmö FF

Malmö är för bra för Helsingborg

När Falkenberg besegrade Djurgården under söndagen åkte Helsingborg ner under nedflyttningsstrecket. De har chansen att ta sig upp på säker mark via en seger nu, men motståndet är det allra svåraste i form av de överlägsna serieledarna Malmö FF. De rödblå har dessutom visat svag form mot slutet med endast en poäng på de fyra senaste omgångarna.

Offensivt ser Olof Mellbergs gäng intressanta ut även fast Rasmus Jönsson är skadad. Anthony van den Hurk är en av seriens bättre värvningar och vid sidan om sig har han yrvädren i form av Timossi Andersson och Max Svensson. HIF har gjort två mål mot både Örebro och Mjällby, men samtidigt släppt in tre bakåt och då är det svårt att vinna fotbollsmatcher. Lindegaard är redo att stå i mål nu och det är i alla fall en väldigt glad nyhet för värdarna.

Malmö FF var inte riktigt så dominanta som förväntat mot IFK Göteborg men vann ändå med 3-1. Sedan den tillställningen kommer Berget tillbaka från sin avstängning medan Lewicki, Kiese Thelin och Brorsson alla har kunnat träna under veckan. Det är fyra spelare som ska ses med bra chans att kliva rakt in i startelvan. Visst blir de himmelsblå ännu vassare med de lirarna på plan.

Jon Dahl Tomasson förfogar över seriens klart bästa trupp och kommer vilja att hans lag tar tag i taktpinnen från start. Christiansen och Lewicki, som troligen startar på mitten, ska kunna dominera mot Diskerud, Olsen och Abubakari. Berget och Rieks på kanterna kommer vara giftiga och längst fram finns den tunga duon Kiese Thelin och Toivonen. Det är svårt att se hur hemmaförsvaret ska handskas med dem, speciellt då Kebba Ceesay är avstängd.

När lagen möttes på Stadion i augusti vann Malmö med klara 4-1. Van den Hurk satte då dit Helsingborgs mål från elva meter och det är HIF:s enda fullträff på de fyra senaste fajterna mot de mesta mästarna. Malmö sitter säkert i toppen av tabellen, men de lär komma ut motiverade när chansen finns att se till att de värsta rivalerna är kvar under strecket. MFF är för bra och vinner detta klart. Tvåan spikas trots överstreckning.

Missar matchen

Kebba Ceesay, Helsingborg (avstängd)

Kalle Joelsson, Helsingborg (knäskada)

Marcus Olsson, Helsingborg (knäskada)

Rasmus Jönsson, Helsingborg (oklart)

Assad Al Hamlawi, Helsingborg (fotskada)

Andreas Granqvist, Helsingborg (ljumskskada)

Johan Dahlin, Malmö FF (axelskada)

Helgarderingen! - 5. Leeds - Leicester

Svårtippat på Elland Road

Leeds stod för en fantastisk insats förra fredagen när de besegrade Aston Villa med 3-0 trots bortaplan. Marcelo Bielsas taktik fungerade perfekt och på planen glänste flera spelare. Allra mest Patrick Bamford som slog till med ett hattrick. Strikern står därmed på sex fullträffar efter sex omgångar och visar att han är det klara förstavalet på topp.

Mot Villa fick det spanska nyförvärvet Rodrigo ta plats strax bakom Bamford, en position han verkade trivas bra i. På det defensiva mittfältet startade Pascal Struijk men tvingades byta tidigt i den första halvleken. Då gick Klich ner på den positionen och gjorde ett strålande jobb. Med Phillips fortfarande på skadelistan är Klich en väldigt viktig kugge i Bielsas lagbygge.

Leicester besegrade Arsenal för en dryg vecka sedan efter att Jamie Vardy hoppat in och skallat in matchens enda mål. Defensivt skötte sig Evans, Fofana och Fuchs med den äran men offensivt finns det betydligt mer att hämta. Prestationen var faktiskt inget vidare från Rävarnas sida. De ska vara glada att Arsenal agerade så trubbigt och inte kunde omvandla sitt stora övertag i den första akten till mål.

I torsdags besegrade Leicester AEK Aten i Europa League och då vilades Evans. Försvararen har problem med en krånglande rygg och är ett osäkert kort här. Nordirländaren behövs för Leicester saknar redan en hel hög med försvarare. Pereira, Castagne, Söyüncü, Amartey och Ndidi kommer inte till spel på grund av olika skador. Det finns en del att tänka på för Brendan Rodgers helt klart.

Leeds känns hetare för tillfället och på hemmaplan ska de hållas något högre än Leicester. Troligen kommer de vitklädda ha ganska mycket boll. Det är dock ett spel Leicester trivs ganska bra med, ligga lågt och sticka iväg på blixtsnabba omställningar med vindsnabbe Jamie Vardy i spetsen. Gästerna ska inte räknas bort på Elland Road. Jag gör det enkelt för mig och plockar med alla tecken redan från start.

Missar matchen

Gaetano Berardi, Leeds (knäskada)

Kalvin Phillips, Leeds (axelskada)

Adam Forshaw, Leeds (höftskada)

Diego Llorente, Leeds (ljumskskada)

Daniel Amartey, Leicester (lårskada)

Timothy Castagne, Leicester (lårskada)

Wilfred Ndidi, Leicester (ljumskskada)

Caglar Söyüncü, Leicester (höftskada)

Ricardo Pereira, Leicester (knäskada)

Osäker till spel

Pascal Struijk, Leeds (oklart)

Jonny Evans, Leicester (ryggskada)