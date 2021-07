"Derbyt - hemmalaget övervärderas"

Derbyt! - 1. Baku - Dinamo Tbilisi Baku övervärderas Säsongen 2012/13 spelade Neftchi Baku gruppspel i Europa League, men sedan dess har klubben från Azerbajdzjan suktat efter ännu en framgång i kontinentalspelet. I fjol vann “Oljearbetarna” äntligen den inhemska ligan efter en åtta år lång väntan och således är det kval till Champions League som gäller den här säsongen. På samma kvalspel fick värdarna en flygande start när de betvingade Dinamo Tbilisi (2-1) i det första av två Kaukasus-derbyn. Med det sagt kan jag inte påstå att segern var rättvis för Neftchi Baku. Opponenterna från Georgien dominerade matchbilden totalt och sett till all form av statistik var bortasegern ologisk. Hemma på Bakcell Arena är förvisso Neftchi normalt svåra att tas med, men jag vill ändå hävda att detta dubbelmöte är långt ifrån över. Zoran Marusic nätade för georgierna i den första bataljen och serbens näsa för mål kommer att bli viktig när Dinamo Tbilisi nu ska ut och jaga i returen. Har Marusic en bra dag kan han mycket väl skjuta kombattanterna i sank. Tillsammans med sina kumpaner har anfallaren skrapat ihop tre segrar på de fyra senaste bortamatcherna i ligaspelet och den mentala styrkan på resande fot är således något som inte ska underskattas denna onsdagsafton. Neftchi Baku missgynnas av att inte vara igång med sitt inhemska ligaspel, en faktor som trots hemmaplansfördelen mycket väl kan visa sig bli en betydande sådan. Samir Abbasov var inte helt tillfreds med hur hans adepter presterade i det första mötet och kommer Neftchi inte upp i högre nivå på egen matta är det onekligen en bräcklig ledning som de svartvita ska försöka försvara. När ettan är uppe och dansar över 50 procent drar jag omgående öronen åt mig och blickar åt andra hållet. Dinamo Tbilisi var väl så bra som onsdagens kombattanter i det första mötet och jag tilltalas definitivt av värdet i österled. Tvåan är mitt utgångstecken som sedan ackompanjeras av krysset.

Höjdaren! - 2. Legia Warszawa - Bodö/Glimt Bodö/Glimt ska inte räknas bort Bodö/Glimt vann fjolårets upplaga av Eliteserien på ett minst sagt övertygande vis och även om en del betydande pjäser sedan dess försvunnit hymlade inte norrmännen med att målsättningen med kvalet mot Champions League var att ta sig in i samma turnering. Jobbigt nog blev dock Legia Warszawa första hindret på vägen och än jobbigare var att polackerna drog det längsta strået senast då de reste hem med en 3-2-seger i bagaget. B/G ska med det sagt inte vara alltför missnöjda med insatsen då de höll jämna steg med Legia. Succéförvärvet Erik Botheim svarade för en balja och anfallaren har i ligaspelet visat att Rosenborg begick ett stort misstag när de släppte honom till konkurrenten. Jag blir inte förvånad om Botheim hittar nätet även i Polen. Saltnes och Pernambuco är två ytterst skickliga vapendragare till Botheim i offensiven som värdarna också får se upp med. Morten Konradsens röda kort innebär ett avbräck inför returen, men Kjetil Knutsen förfogar också över ersättare som kan gå in och fylla luckan efter Konradsen på godkänt vis. Bodö/Glimt får däremot se upp med polackernas omställningar. Luquinhas och Emreli utmärkte sig på Aspmyra Stadion och även Kapustka är en lirare som förtjänar ett omnämnande när det kommer till huvudstadslagets främre led. Att lita på värdarna är dock lättare sagt än gjort. I tidigare europeiska kvalspel har Legia Warszawa gjort bort sig och med tanke på hur skickliga onsdagens kombattanter är i grunden håller jag fortfarande detta dubbelmöte som väldigt öppet. Det ska också sägas att Militärerna ännu inte är igång med Ekstraklasa, något som bör kunna gynna Bodö/Glimt trots bortaplan. Det är vinna eller försvinna som gäller för norrmännen i den polska huvudstaden och när svenska folket går något hårt åt ettan väljer jag att börja med den fräcka tvåan. Många mål är dock att vänta vilket innebär att ettan sällskapar i ett senare skede. Missar matchen Morten Konradsen, Bodö/Glimt (avstängd)

Sondre Sörli, Bodö/Glimt (knäskada)

Ola Solbakken, Bodö/Glimt (axelskada)

Vegard Moberg, Bodö/Glimt (knäskada) Osäker till spel Fredrik Björkan, Bodö/Glimt (lårskada)

Tomás Pekhart, Legia Warszawa (sliten)