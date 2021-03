"Drömstart för Sverige i VM-kvalet"

Höjdaren! - 1. Sverige - Georgien

Blågult vinner enkelt

Sverige hade ett jobbigt 2020 på landslagsnivå med en sistaplats i Nations League-gruppen. Det är dock inte så konstigt med tanke på att det var de regerande världsmästarna, de regerande vice-världsmästarna och de regerande europamästarna som stod för motståndet. Stundtals spelade ändå Janne Anderssons gäng fin fotboll och visst förtjänade de fler poäng än vad som togs.

Nu ska Janne på kort tid få ihop ett slagkraftigt lag som går in som något av en joker till sommarens EM-slutspel. Nya spelare som Carl Starfelt, Joakim Nilsson, Jesper Karlsson och Jens Cajuste vill väldigt gärna visa vad de går för och det är en kvartett som alla gjort det bra i sina respektive klubblag. I mittförsvaret lär dock Nilsson och Starfelt inleda på bänken när mer rutinerade duon Helander och Nilsson Lindelöf tar plats.

Framåt har Sverige fler alternativ än på väldigt många år. På mittfältet har Olsson och Ekdal varit givna under en längre period, men med tanke på hur bra Mattias Svanberg har varit i Serie A knackar han på dörren. Sebastian Larsson är inte heller främmande för att ta en central roll på mittfältet. I övrigt ska Janne välja mellan Isak, Quaison, Berg, Zlatan, Forsberg, Claesson, Kulusevski, Sema och Karlsson på övriga positioner. Vilken otrolig offensiv bredd!

Georgien är en fotbollsnation som gått framåt på senare år och i EM-kvalet tog de faktiskt poäng av både Danmark och Irland. 0-0 slutade båda dessa matcher som spelades på georgisk mark. På bortagräs är öststaten betydligt beskedligare och bland annat blev det stryk på Parken i Köpenhamn med 1-5. Gästerna kommer ligga lågt och försöka krympa ytorna så gott det går nu också och det är en taktik som mycket väl hade kunnat fungera mot Sverige för fem-sex år sedan.

Blågult har dock utvecklat sitt offensiva spel och kan anfalla på flera olika sätt. Med Zlatan Ibrahimovic tillbaka i truppen har vi också en av världens starkaste anfallare som det går att lyfta lyror mot. Jag kan inte se något annat än att Sverige får en kanonstart på sitt kvaläventyr och plockar tre enkla poäng. Ettan streckas lite väl hårt men är ändå en vettig spik.

Storfavoriten! - 2. Spanien - Grekland

Spanien överstreckas

Sverige har verkligen sett mycket av Spanien mot slutet. De var i vår kvalgrupp mot EM, de finns i själva Europamästerskapet och La Furia Roja är också en av motståndarna i VM-kvalet. Ett kval de rödklädda är stora favoriter att plocka hem. I sina bästa stunder är Spanien ett otroligt skickligt fotbollslag, något de visade i Nations League-krossen (6-0) mot Tyskland.

Ferran Torres, till vardags i Manchester City, gjorde hattrick då och är en av flera nya landslagsspelare i det spanska laget. Till denna samling finns debutanter som Pedro Porro, Pedri och Bryan Gil med. Samtidigt är rutinerade pjäser som Ramos och Busquets uttagna och det är stommen i detta ganska unga landslag. En duo som minst sagt har varit med förr och som kan lugna ner laget när det stormar.

Grekland har satsat nytt och ungt efter en längre tids ökenvandring och har bara tre spelare över 30 år i truppen. Visst har det också sett bättre ut mot slutet även om det blev en andraplats bakom Slovenien i Nations League och en tredjeplats bakom Italien och Finland i EM-kvalet. De blåvita besökarna har faktiskt nio raka tävlingslandskamper utan att ha åkt på förlust.

En av de veteranerna som finns kvar är Tzavellas och han har varit helt ordinarie i mittförsvaret mot slutet. Alanyaspor-spelaren lär starta igen och troligen får han Stratos Svarnas från AEK Aten bredvid sig. Tsimikas är given på ena ytterbackspositionen medan det är mer ovisst vem som startar på andra kanten. Framåt hittas välkända namn som Fortounis, Bakasetas och Masouras. Dessutom bör Giakoumakis få speltid. Han har nämligen vräkt in mål för det holländska bottenlaget Venlo under säsongen och leder skytteligan i Eredivisie fullständigt överlägset.

Spanien ska såklart vara favoriter mot i stort sett allt motstånd i världen på hemmaplan, men det ska sägas att värdnationen har agerat ojämnt under det senaste året. I Nations League blev det bland annat stryk borta mot ett ytterst reservbetonat Ukraina. I EM-kvalet minns vi också att Spanien tappade poäng borta mot både Sverige och Norge. Samtidigt vann Spanien samtliga hemmamatcher i båda tävlingarna. Ettan är troligast, men räcker plånboken till får gärna ett rensande kryss ges utrymme.