"Duellen - Haaland mot Lewandowski"

Toppmötet! - 2. Napoli - Atalanta Häftig kamp i Neapel Napoli toppar alltjämt Serie A, men det har börjat komma fram sprickor i rustningen. Endast en seger på de fyra senaste omgångarna är inte bra nog och i onsdagens match mot Sassuolo var Spallettis mannar nära att bli helt utan poäng. Det såg så bra ut efter att Fábian och Mertens hade satt dit varsin balja, men Sassuolo kom tillbaka och både reducerade och kvitterade. På övertid satte Defrel dessutom dit 3-2, men det målet blev underkänt. En pinne således för Napoli som har en del att jobba på. Osimhen är fortfarande skadad och då det är lagets bästa målskytt är det klart att det märks på planen även om Mertens, Insigne och Lozano finns att tillgå. Dessutom saknas Anguissa på mitten och Koulibaly i backlinjen. Två fysiska spelare som är viktiga i luftrummet, både offensivt och defensivt. Napoli känns nu något tunna. Atalanta har i stort sett endast Robin Gosens på skadelistan och har plockat fyra raka segrar i ligaspelet. Därmed skiljer det bara fem poäng upp till serieledarna Napoli som alltså står för motståndet nu. Gasperinis mannar följde upp 1-0 borta mot Juventus med att köra över Venezia med 4-0 hemma i Bergamo. Mario Pasalic hade då stor lekstuga och satte dit ett hattrick. En fin prestation av kroaten som startade med Ilicic och Muriel på topp. Zapata satt däremot kvar på bänken och ska därmed ha pigga ben denna lördag. Malinovsky och Miranchuk är två andra offensiva lirare med väldigt mycket att ge. På mittfältet bör Freuler och De Roon kliva in istället för Koopmeiners och Pessina och längst bak får vi säkerligen se Toloi starta. En fantastisk uppställning. Atalanta har två raka inbördes segrar mot Napoli och då de också visar så mycket bättre form än sina kombattanter håller jag det blåsvarta bortalaget högre. Så länge tvåan streckas under 30 procent är det av allra högsta prioritet, men helst ska även krysset plockas med som komplement. Missar matchen Victor Osimhen, Napoli (käkfraktur)

Konstantinos Manolas, Napoli (magproblem)

Kalidou Koulibaly, Napoli (knäseneskada)

Alessandro Zanoli, Napoli (corona)

Robin Gosens, Atalanta (knäsenekada)

Matteo Lovato, Atalanta (knäseneskada) Osäker till spel Fabián Ruiz, Napoli (ljumskskada)

André-Frank Anguissa, Napoli (muskelskada)

Klassikern! - 3. Borussia Dortmund - Bayern München Skyttekungsduell i Dortmund Vilken smällkaramell vi har framför oss på lördagskvällen när tvåan i Bundesliga, Borussia Dortmund, tar emot serieledarna och de regerande mästarna Bayern München. De gulsvarta har haft problem i Champions League, men i ligaspelet har det varit andra bullar. Närmast kommer de från en urstark 3-1-seger borta mot Wolfsburg där den norska stridstanken Erling Braut Haaland var tillbaka efter sin skada. Givetvis gjorde han mål. Dortmund har fortfarande en hel del skador i sin trupp och bland annat saknas den engelska supertalangen Jude Bellingham på mitten. Dahoud och Can visade dock upp ett bra samarbete mot Wolfsburg och dessutom kan Axel Witsel kliva in igen. På topp kommer Haaland starta om han bara är frisk nog och norrmannens samarbete med Marco Reus är i sina bästa stunder härligt att skåda. Det blir något att bita i för Bayern München, men den tyska giganten har givetvis ett hyfsat spelarmaterial att plocka fram även de. Joshua Kimmich och Marcel Sabitzer ser ut att saknas och då blir det ganska naturligt Tolisso och Goretzka som tar hand om de centrala positionerna på mittfältet. En duo med både teknik och kraft. Framför dem två är Müller, som är så viktig med sin uppoffrande löpningar och sin enorma vinnarskalle, given. Det går heller inte att undgå att prata om Robert Lewandowski när Bayern München ska spela fotboll. Polacken slutade tvåa i Ballon d’Ors omröstning tidigare i veckan och har nätat 14 gånger på sina elva senaste matcher för klubb- och landslag. Med Gnabry, Sané och Coman som alternativ på kanterna kommer han få en hel del inspel att jobba med även denna lördag. Bayern München ska vara favoriter mot nästan vilket lag de än möter i världen och har sex raka segrar mot Borussia Dortmund där de gjort minst tre mål i varenda av dessa matcher förutom en. Samtidigt går det inte att köpa tvåan till vilka priser som helst. Bortasegern ser ut att bli för högt streckad och med Haaland på plan är Dortmund aldrig chanslösa. Jag väljer att plocka med alla tecken och sätter mig tillbaka i TV-soffan för att njuta av en riktig höjdare. Missar matchen Youssoufa Moukoko, Borussia Dortmund (muskelskada)

Mateu Morey, Borussia Dortmund (knäskada)

Jude Bellingham, Borussia Dortmund (knäskada)

Giovanni Reyna, Borussia Dortmund (oklart)

Sven Ulreich, Bayern München (ryggskada)

Mickaël Cuisance, Bayern München (mjukdelsskada)

Marcel Sabitzer, Bayern München (vadskada)

Joshua Kimmich, Bayern München (corona)

Eric Choupo-Moting, Bayern München (corona)

Bouna Sarr, Bayern München (ljumskskada) Osäker till spel Thorgan Hazard, Borussia Dortmund (corona)

Roman Bürki, Borussia Dortmund (magproblem)

Luca Unbehaun, Borussia Dortmund (handskada)

Marcel Schmelzer, Borussia Dortmund (knäskada)

Nianzou Kouassi, Bayern München (axelskada)