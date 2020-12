"Efter bittra poängtappet - Liverpool vinner"

Derbyt! - 1. Tottenham - Fulham

Tottenham får slita för poängen

Fulham har verkligen spelat upp sig de senaste veckorna och 0-0 mot Southampton innebar fjärde raka matchen med poäng. Visst hade The Cottagers en del flyt på Boxing Day (Southampton hade två mål inne som blev bortdömda efter knappa offsider) men Scott Parker har fått in en imponerande stabilitet i truppen. Joachim Andersen och Adarabioyo förtjänar respekt för hur de styrt upp försvaret.

Framåt har målkungen Mitrovic figurerat sparsamt. Lookman, Loftus-Cheek, Cavaleiro och Reid har fått mycket speltid ihop och bildar en rörlig kvartett som är svår att försvara sig emot. Samtidigt saknas det ofta den där riktiga närvaron i straffområdet. Det som Mitrovic är expert på att leverera. Det är inte helt otänkbart att Parker ger serben chansen från start under onsdagen.

Tottenham har fyra raka utan seger och har med det sjunkit en bra bit i den jämna tabellen. Jag har varit inne på det innan i mina texter att José Mourinho kör väldigt hårt på samma spelare och i det täta matchandet bör det finnas en del trötta ben. Trötta ben ger sämre fokus och kanske var det just därför Saíss tappades bort när han nickade in 1-1 på hörna i den 88:e minuten när Tottenham och Wolverhampton möttes i söndags.

Ndombélé hade gett Spurs ledningen i den första minuten i den matchen med ett pressat skott utanför straffområdet. Fransmannen gjorde det bra på det centrala mittfältet bredvid givna dansken Höjbjerg. Frågan är om Ndombélé får chansen från start igen eller om Moussa Sissoko går in i elvan. Spurs har gott om skickliga defensiva mittfältare men kanske saknas den där kreativa kraften centralt som kan servera Son och Kane på topp.

Tottenham har ett bättre spelarmaterial i grunden och har vunnit de fem senaste inbördes mötena mot Fulham. Ettan är en given utgång igen. Samtidigt ska det sägas att Tottenham får en dags mindre vila till den här matchen och det kan absolut spela roll. Dessutom är detta trots allt ett derby. På större system bör ettan därför kompletteras med ett kryss.

Missar matchen

Giovani Lo Celso, Tottenham (muskelskada)

Osäker till spel

Gareth Bale, Tottenham (vadskada)

Kenny Tete, Fulham (oklart)

Terence Kongolo, Fulham (fotskada)

Höjdaren! - 2. Newcastle - Liverpool

Fördel Liverpool på St. James’ Park

Newcastle har ingen bra period bakom sig. Kryss mot Fulham och klara förluster mot Leeds och Manchester City gör att skatorna sjunker i tabellen. Dessutom åkte de ur Ligacupen precis innan jul mot Championship-laget Brentford. Steve Bruce lär hänga ganska löst. Samtidigt ska det sägas att Bruce har haft ett svårt jobb då Newcastle varit drabbat av covid-19. Saint-Maximin och Lascelles saknas fortfarande av den anledningen.

Mot Manchester City var dessutom Fraser, Shelvey och Wilson borta på grund av skador även om den sistnämnde satt på bänken. Fraser och Shelvey är fortfarande frågetecken men Wilson ska vara redo för spel igen. Väldigt viktigt för The Magpies som inte ser speciellt farliga ut med Joelinton på topp. Gayle och Carroll är två andra offensiva spelare som Bruce kan använda sig av. Speciellt Carroll med sin nickstyrka kan vara intressant att spela mot Liverpools plockepinn-försvar.

Liverpool tappade poäng mot WBA och det var något av ett mirakel. Under den första halvleken hade till exempel Jordan Henderson fler passningar än hela WBA. The Reds fick dock inte in mer än en boll och då är ett lag alltid sårbara. 1-1 slutade matchen efter att Ajayi nickat in kvitteringen på hörna. Joël Matip tvingades gå av plan skadad tidigt i den andra halvleken och med Van Dijk och Gomez redan i rehabrummet börjar det bli tunnsått om mittbacksalternativ.

Klopp kan mycket väl starta med Fabinho och unge Rhys Williams här med Alexander-Arnold och Robertson på kanterna. Fyra skickliga spelare såklart men som en defensiv enhet finns det definitivt svagheter att utnyttja. Framåt saknas däremot bara Jota och Liverpool visade i bortamatchen mot Crystal Palace vad de är kapabla till när de ges ytor. 7-0 slutade den matchen och Newcastle är härmed varnade.

Blir Steve Bruce Newcastle lite för naiva och släpper till omställningar för Liverpool kan det bli stora siffror för bortalaget. Då kommer Firmino, Mané, Salah, Oxlade-Chamberlain och de andra ha lekstuga. Kan de svartvita däremot ligga lågt med laget och satsa på fasta situationer och egna kontringar med Wilson i spetsen har de chansen. Dessutom kan som sagt Carroll komma in mot slutet och krossa Fabinho i luftrummet. Tvåan är såklart första tecken att rita ner men även här föredrar jag att få med krysset på större system.

Missar matchen

Martin Dúbravka, Newcastle (vadskada)

Jamaal Lascelles, Newcastle (corona)

Allan Saint-Maximin, Newcastle (corona)

Virgil van Dijk, Liverpool (knäskada)

Joe Gomez, Liverpool (knäskada)

Thiago, Liverpool (knäskada)

Konstantinos Tsimikas, Liverpool (knäskada)

Diogo Jota, Liverpool (knäskada)

Naby Keïta, Liverpool (muskelskada)

Joël Matip, Liverpool (ljumskskada)

Osäker till spel

Jonjo Shelvey, Newcastle (ljumskskada)

Ryan fraser, Newcastle (ljumskskada)