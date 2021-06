"Efter den starka farten - storklubben har tappat fart"

Både EM och Copa América går i en kortare dvala under midsommar och istället ska vi rikta fokus mot Eliteserien och framför allt irländsk fotboll denna högtidsafton. Två norska drabbningar inleder kalaset och sedan tar Premier- och First Division över stafettpinnen. Målet är precis som brukligt åtta rätt och här nedan följer en noggrant genomarbetad analys!

Höjdaren! - 1. Lilleström - Rosenborg Rosenborg har tappat fart Åge Hareide och dennes Rosenborg inledde Eliteserien starkt med fyra raka utan nederlag. Sedan slutet av maj har dock Fru Fortuna vänt den gamla MFF-aren och hans adepter ryggen. Blott två segrar på de fem senaste är inte bra nog för ett lag som har ambitioner om att lägga beslag på ligatiteln. Mot slutet är det framför allt defensiven som rämnat då bland andra rutinerade Even Hovland inte klarat av att styra upp de bakre leden. Framåt ser det desto bättre ut och här får dessutom grabbarna från Trondheim tillbaka viktige Kristoffer Zachariassen från avstängning. Tillsammans med bland andra Molins, Wiedesheim-Paul och Islamovic utgör Zachariassen en flärdfull offensiv kvartett som Lilleström måste hålla under uppsikt. Lyckas de med det är mycket vunnet, men misslyckas värdarna kan det här rinna iväg i gästernas favör. Lilleström är tillbaka i Eliteserien efter en vända i andraligan i fjol och mot slutet har LSK verkligen visat sin höga kapacitet. Tre segrar på de fyra senaste är starka papper och då den enda plumpen kom mot topplagen Kristiansund skvallrar det högt om att de anrika värdarna mår oerhört bra för stunden. Den som kanske mår allra bäst är Thomas Olsen. 29-åringen avgjorde på egen hand matchen mot Odds BK, satte en balja i segern mot Haugesund och senast avgjorde han ånyo på egen hand med en doppietta mot Tromsö. Fortsätter Olsen på inslagen väg lär Lilleström inte ha några större problem med att lösa kontraktet i högstaligan. Värdföreningen kan också hämta viss motivation i att Rosenborg inte vunnit något av sina två senaste besök på den här arenan. Jag håller definitivt Rosenborg som det bättre laget i grunden, men i rådande form är jag inte våldsamt sugen på att spika tvåan. Lilleström trivs normalt bra på eget gräs och därför låter jag krysset ta plats på större system. Missar matchen Markus Henriksen, Rosenborg (knäskada) Osäker till spel Stefano Vecchia, Rosenborg (ryggskada)

Luringen! - 2. Sarpsborg - Viking Målsnålt vs. Målglatt Micke “Golfbollen” Stahre bjöd varken publik eller tv-tittare på särskilt stor underhållning när denne basade över Sarpsborg. Han har dock lämnat för IFK Göteborg och omgående kom en minst sagt imponerande viktoria för S08 när de i den förra omgången besegrade topplaget Rosenborg med 1-0 på bortagräs. Det är definitivt en insats att bygga vidare på för Eliteseriens hittills målsnålaste lag. Efter tre hemmamatcher visas blygsamma 0-1 upp i total målskillnad, men även om det är skralt så att man fnittrar till vittnar det också om att Sarpsborg sällan faller igenom. Samma stabilitet hoppas Anton Salétros och Mikael Dyrestam med kumpaner bygga vidare på när ett notoriskt ojämnt Viking Stavanger kommer på besök till Sarpsborg Stadion. Lyckas den sistnämnda hålla Veton Berisha i schack är mycket vunnet. Berisha är i vanlig ordning Vikings främsta målskytt och hans fem pytsar har i allra högsta grad bidragit till att pågarna från Stavanger befinner sig på den övre halvan. Bakom honom vimlar det med det sagt inte av kvalitet och att påstå att det svänger om Bjarne Berntsens manskap är ingen underdrift. Fyra vinster och fyra förluster efter åtta spelade matcher torde ge Berntsen permanent huvudvärk och för att kunna etablera sig på den övre halvan behöver gästerna få in kontinuitet i laget. Det ser jag dock inte hända på ett bra tag och på den norska sydostkusten luktar det enligt mig poängtapp för Stavangers stolthet. Sarpsborgs förmåga att sällan falla igenom har tidigare nämnts och då Viking definitivt inte besitter densamma tvekar jag inte en sekund på valet i denna kamp. Litet smygvärde ser ut att infinna sig på ettan och i kombination med krysset har vi ett lås. Minst en pinne till laget vid E6:an! Missar matchen Jörgen Horn, Sarpsborg (knäskada)

Gaute Höberg Vetti, Sarpsborg (ankelskada)

Kristoffer Lökberg, Viking (knäskada) Osäker till spel Sondre Björshol, Viking (ljumskskada)