"Efter dramat - nu väntar ett ovisst möte"

Höjdaren! - 1. Wolverhampton - Leeds

Ovisst på Molineux Stadium

Wolverhampton har via två raka segrar blandat sig i diskussionen om Europaplatserna igen. Närmast kommer de från en stark 1-0-seger borta mot ett desperat Everton efter en stabil insats. Det strösslades inte direkt med målchanser i den matchen, xG slutade 0,71 - 0,40 med Wolves siffror först, och det är så det brukar se ut när Bruno Lages mannar spelar fotboll. De skruvar ner intensiteten i matcherna och får in motståndarna i sitt tempo.

Hee-chan Hwang tvingades utgå redan i den första halvleken mot Everton på grund av en känning i benet och är ett frågetecken även här. Utan sydkoreanen känns detta Wolverhampton betydligt enklare att hantera. Raúl Jiménez är ännu inte uppe på samma nivå som innan den hemska huvudskadan och Fábio Silva är inte redo att leda linjen än. Podence och Trincao är dock två fina spelare som Leeds får se upp med.

Leeds har som bekant gjort sig av med legendaren Marcelo Bielsa och ersatt honom med Jesse Marsch. Ett beslut ingen runt LUFC gillade att ta, men den argentinska tränarens envishet höll på att sänka hela klubben. Marsch har kommit in och skruvat på en del saker och fick utdelning i söndags när The Peacocks besegrade Norwich med 2-1. Avgörandet föll i den 94:e minuten då inhopparen Joe Gelhardt tryckte in segermålet.

Oerhört viktigt för Leeds som alltjämt slåss i botten av Premier League. Defensiva kuggar som Cooper och Phillips är fortfarande på skadelistan, men Leeds har ändå ett tillräckligt bra lag för att klara sig kvar i serien. Mot Norwich startade Rodrigo, James, Raphinha och Bamford på de offensiva positionerna och det är en stark kvartett. Leeds kom faktiskt upp till 3,12 i xG i den matchen så det var helt rättvist att de fick med sig tre poäng.

Det är två olika stilar som möts på Molineux då Leeds spelar med en härlig intensitet medan Wolverhampton gärna drar ner tempot. Tipparna går hårt på hemmalaget efter gästernas kräftgång, men jag håller detta som helt öppet. När värdet sitter klockrent till höger är istället X2 av högsta prioritet även om jag till slut väljer att plocka med alla tecken.

Missar matchen

Ki-Jana Hoever, Wolverhampton (knäseneskada)

Nélson Semedo, Wolverhampton (muskelskada)

Kalvin Phillips, Leeds (knäseneskada)

Liam Cooper, Leeds (knäseneskada)

Leo Hjelde, Leeds (knäskada)

Tyler Roberts, Leeds (hälseneskada)

Júnior Firpo, Leeds (knäskada)

Osäker till spel

Hee-chan Hwang, Wolverhampton (benskada)

Pedro Neto, Wolverhampton (fotskada)

Rodrigo, Leeds (muskelskada)

Skrällchansen! - 2. Athletic Bilbao - Getafe

Ojämnt Athletic överstreckas

Athletic Bilbaos säsong är på väg att bli ett fiasko. Baskerna har åkt ur Copa del Rey och ligger inte bättre än åtta i La Liga. Förlusten senast mot Real Betis var tung för nu skiljer det sju pinnar upp till sjätteplatsen som garanterar spel i Europa kommande säsong. Athletic kom bara upp i 0,71 i xG i den bataljen och det har varit ett genomgående tema under säsongen att de rödvita har svårt med målskyttet.

Värdarna har endast prickat in 32 bollar på 28 omgångar och det är sämst av samtliga lag på den övre halvan. Visst sätter Inaki Williams en och annan boll och Oihan Sancet har visat framfötterna under säsongen, men i övrigt är det för tunt. Bakåt ser det betydligt stabilare ut även fast Inigo Martínez är skadad. Dani Vivian och Yeray Álvarez är en svårpasserad mittbacksduo.

Getafe har klättrat upp på säker mark i La Liga efter en stark vår. Åtminstone var början av vårsäsongen strålande, nu har gästerna från Madrids utkanter däremot fem raka omgångar utan seger. Det är dock inget att hänga läpp för, spelmässigt ser det mycket bättre ut än under hösten. I 0-0-matchen mot Valencia vann Getafe xG med 1,21 - 0,25 och innan dess föll de med 0-2 mot Espanyol i en match där motståndarna från Barcelona hade 0,12 i xG.

Defensivt ser det med andra ord väldigt bra ut och då Athletic Bilbao inte direkt är något lag som vräker in mål kan Getafe mycket väl hålla stången. Djené, Mitrovic och Cuenca lär starta i försvaret och det är en fysisk trio. Framåt finns det en del alternativ för Quique Sánchez Flores, speciellt efter att Villar och Mayoral lånades in från Roma. Ramírez, Alena och inte minst Ünal är tre andra spelare med mycket att ge i offensiven.

Getafe har spelat bättre mot slutet än vad poängskörden ger sken av och kan mycket väl stå upp väl på San Mamés. Gästerna har faktiskt bara förlorat en av sina nio senaste inbördes möten mot Athletic Bilbao och skulle de lösa poäng igen gör det underverk för utdelningen. En helgardering och skrälljobb är helt rätt väg att gå.

Missar matchen

Dani Garcá, Athletic Bilbao (ljumskskada)

Inigo Martínez, Athletic Bilbao (lårskada)

Osäker till spel

Ander Capa, Athletic Bilbao (muskelskada)

Julen Agirrezabala, Athletic Bilbao (knäskada)

Sabit Abdulai, Getafe (knäskada)