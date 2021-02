"Efter fjolårets succé - Elfsborg för stora favoriter"

Derbyt! - 1. Brighton - Crystal Palace

Brighton fortsätter imponera

A23-derbyt ska gå av stapeln på AmEx Stadium och det är en match med stor rivalitet. Namnet på “derbyt” tas från den motorväg som går från Brighton upp mot södra London. Det kan tyckas märkligt att ett gäng från huvudstaden, där det finns så många andra lag, är så stora rivaler med Brighton från de södra delarna av landet, men Crystal Palace är faktiskt Fiskmåsarnas närmaste konkurrent i Premier League.

I tabellen ligger Graham Potters hemmalag lite pyrt till med endast fyra pinnar ner till Fulham under nedflyttningsstrecket. De blåvita har dock denna match i handen och kan således skapa lite luft ner via en trepoängare. Formen har varit strålande mot slutet med tre segrar och tre kryss på de sex senaste i ligan. Senast The Seagulls tappade poäng i Premier League var i mitten av januari när det blev 0-1 på Etihad mot omöjliga Manchester City.

Förra helgens tillställning mot Aston Villa var ännu ett styrkebesked från Brightons sida. Matchen slutade 0-0 men det var de blåvita som dominerade fullständigt. Skadeläget ser allt bättre ut och nu ska det inte dröja länge innan succéspelaren Tariq Lamptey kan komma tillbaka i spel. Veltman har gjort det bra i hans frånvaro, men det blir en annan speed på högerkanten med Lamptey. Offensivt finns det flera alternativ nu när Lallana och Welbeck är helt återställda från sina skador.

Crystal Palace ligger bara tre pinnar före Brighton i tabellen och blir passerade vid förlust då de har betydligt sämre målskillnad. Den förra omgången vill Roy Hodgson troligen glömma, 0-3 hemma mot Burnley är knappast acceptabelt. Det var andra raka matchen utan mål framåt och utan Wilfried Zaha hackar de rödblåas spel betänkligt. Ivorianen är otroligt viktig för detta lag.

Det kommer vara mycket fokus på kamp i detta prestigemöte och båda lagen har trupper som ska klara av det. Vanligtvis är Crystal Palace vassa på fasta situationer men när de nu ställs mot välväxta herrar som Dunk, Burn och White har de knappast övertag i luftrummet. Spelmässigt är värdarna betydligt bättre och det lär vara Brighton som tar tag i taktpinnen från start. Jag tror hemmalaget vinner detta ganska komfortabelt. Ettan singlas.

Missar matchen

Florin Andone, Brighton (knäskada)

Solly March, Brighton (knäskada)

Wilfried Zaha, Crystal Palace (knäseneskada)

Mamadou Sakho, Crystal Palace (lårskada)

Jeffrey Schlupp, Crystal Palace (lårskada)

Osäker till spel

Tariq Lamptey, Brighton (lårskada)

Adam Webster, Brighton (vristskada)

Nathan Ferguson, Crystal Palace (lårskada)

Connor Wickham, Crystal Palace (vristskada)

James Tomkins, Crystal Palace (huvudskada)

James McArthur, Crystal Palace (muskelskada)

Wayne Hennessey, Crystal Palace (knäskada)

Cupen! - 3. Elfsborg - Degerfors

Spännande start på tävlingssäsongen

Elfsborg kan inte ha varit speciellt långt ifrån att sparka Jimmy Thelin för ett par säsonger sedan, men tränaren fick chansen att bygga sitt lag och det gav utdelning i fjol. En andraplats i Allsvenskan och uttåg i semifinalen av Svenska Cupen är ett väldigt starkt facit. Under vintern har boråsarna tappat en del tongivande spelare som Rami Kaib, Gustav Henriksson och Sivert Heltne Nilsen.

Tunga avbräck för de gulsvarta som sin vana trogen har fyllt på med spelare från ungdomsleden. En av dessa är Kevin Holmén, brorson till Samuel Holmén. Han presenterade sig för fansen genom att dra in en frispark i träningsmatchen mot IFK Norrköping som slutade 3-3. Elfsborg spelade då med en väldigt vass startelva, men visst ser truppen ganska tunn ut. Något som kommer bli ett problem under säsongen.

I Degerfors har de flesta rubrikerna på senare tid handlat om Victor Edvardsen som såg ut att försöka bråka sig bort från klubben för att få gå till AIK. Ett märkligt agerande kan tyckas, inte bara för att Degerfors gav Edvardsen chansen utan också för att han är starkt förknippad med IFK Göteborgs mer hårdföra supporterfalang. Hade försäljningen till Gnaget gått i lås hade vi förmodligen fått se något så ovanligt som tre upprörda supporterskaror.

Edvardsen bad dock om ursäkt för sitt agerande och finns kvar i DIF. En väldigt viktig spelare när brukslaget nu ska försöka etablera sig i Allsvenskan. Ortmark och Lindahl har lämnat klubben under vintern, men Maripuu och Rajamohan är två väldigt intressanta nyförvärv från Akropolis. Dessutom har Sargon Abraham återvänt till Stora Valla och även om han inte fick ut allt sitt kunnande i IFK Göteborg är det en mycket skicklig spelare.

Elfsborg blir klara favoriter här, men Degerfors är tillräckligt skickliga för att kunna hantera premiärnerverna. Ettan är uppe och nosar på 70 procent och det tycker jag är alldeles för mycket för en tävlingspremiär mellan två lag i samma serie. Jag plockar med alla tecken redan från start och håller en tumme för bortasegern som rensar fint.

Missar matchen

Leo Väisänen, Elfsborg (fotskada)

Alexander Bernhardsson, Elfsborg (knäskada)

Mathias Dyngeland, Elfsborg (fotskada)

Oliver Zandén, Elfsborg (huvudskada)

Christos Gravius, Degerfors (huvudskada)

Anton Kralj, Degerfors (oklart)