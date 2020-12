"Efter förlusten - Chelsea vinner Londonderbyt"

Derbyt! - 1. Chelsea - West Ham

Svår uppgift för West Ham

Det har kommit grus i Frank Lampards blåklädda maskineri. Chelsea har två raka förluster i Premier League vilket har gjort att klubben har sjunkit i tabellen. Det är dock en väldigt jämn serie och en seger här hade fört upp värdarna förbi Tottenham till en Europaplats. Helgen har inneburit positiva nyheter för Lampard då både Hudson-Odoi och Ziyech har återvänt till träning efter sina skadebekymmer.

Skulle den sistnämnda bedömas vara redo för 90 minuter tar han troligen platsen till höger där fram istället för Pulisic som hade det svårt mot Wolverhampton. Med Werner till vänster, Giroud i mitten och Havertz släpande bakom är det svårt att stå emot Chelseas offensiv. Senast mot Wolverhampton stod dock The Blues för en svag insats och hade svårt att skapa de där riktigt farliga chanserna.

West Ham har imponerat stort under hösten och det är snack om att erbjuda David Moyes ett förnyat kontrakt. Helt klart välförtjänt. The Hammers ligger bara en poäng bakom Chelsea inför måndagens match med en förlust på de sex senaste. Imponerande med tanke på att Michail Antonio har dragits med skadeproblem. Sébastien Haller har varit vass på topp istället och mot Crystal Palace stod ivorianen för ett riktigt klassmål när han cyklade in 1-1.

Det kan blir ännu mer ansvar på Hallers axlar nu för lagets kanske allra bästa offensiva spelare under hösten, Bowen, är sliten och ett osäkert kort. Dessutom ska det sägas att Masuaku är skadad och garanterat missar matchen. Balbuena, som inte deltog mot Crystal Palace där han ersattes av Issa Diop, är en annan spelare som är tveksam till spel. De senaste rapporterna från östra London talar dock om att han kan vara tillbaka i matchtruppen.

En speciell match för Frank Lampard som inledde sin spelarkarriär i West Ham. Det gick inget bra för honom och hans Chelsea i derbymötena förra säsongen då West ham avgick med segern båda gångerna, men Chelsea är ett bättre lag nu efter sommarens shoppande under transferfönstret. Hemmalaget ska gälla som klara favoriter och ettan är första tecken att rita ner. Krysset plockas dock med på större system då ettan drar iväg lite väl mycket streckmässigt.

Missar matchen

Arthur Masuaku, West Ham (knäskada)

Osäker till spel

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (lårskada)

Reece James, Chelsea (knäskada)

Hakim Ziyech, Chelsea (knäseneskada)

Michail Antonio, West Ham (lårskada)

Jarrod Bowen, West Ham (vristskada)

Fabian Balbuena, West Ham (ljumskskada)

Aaron Cresswell, West Ham (vristskada)

Spiken! - 2. Burnley - Wolverhampton

Burnley hänger kvar under strecket

Wolverhampton var inte alls bra vare sig mot Liverpool eller mot Aston Villa. Noll poäng och 0-5 i målskillnad på de fajterna gjorde att det var ett osäkert lag som klev in på Molineux när Chelsea kom på besök. Då slog de orangesvarta till med en riktigt bra insats och kunde dessutom vinna med 2-1 efter ett avgörande i den 95:e minuten. Pedro Neto var stor hjälte då med sitt välplacerade skott med vänsterfoten.

Neto var en av sju portugiser som fick speltid för Wolverhampton mot Chelsea. Nu är dessutom Moutinho tillbaka som var avstängd i den matchen. Det är ett gäng väldigt spelskickliga lirare som kryddas av individualisten Adama Traoré som kan gå förbi vilken försvarare som helst när han har sin dag. Tveksamheter råder dock kring om defensivspecialisterna Dendoncker och Boly kan delta. Får de stanna hemma ersätts de troligen av Moutinho och Kilman.

Burnley har börjat röra på sig och har plockat fem poäng (hälften av deras totala skörd) på sina tre senaste matcher. Detta trots ett relativt svårt spelschema på pappret. Det ska dock sägas att The Clarets rent spelmässigt knappast förtjänat någon av poängen mot Arsenal, Everton eller Aston Villa. Sean Dyches mannar har haft väldigt lite av bollen och fått inrikta sig på omställningar och fasta situationer.

Bakåt är Burnley starka med en av seriens bästa målvakter Nick Pope bakom Mee och Tarkowski. En trio av landslagsklass. I övrigt är det ganska jämngrått. Westwood och Brownhill på det centrala mittfältet arbetar hårt men är inga större fotbollsspelare. Det är McNeil och Brady på kanterna som ska stå för den kreativa spelet för att få fram bollen till Wood och Rodriguez på topp.

Spelare för spelare håller Wolverhampton betydligt högre klass och även fast gästerna har skadeproblem lär de föra matchen redan från start. Räkna med ett ordentligt bollinnehav för Wolves medan Burnley kommer få slå ifrån sig. Jag tror inte värdarna klarar av att stå emot ett skickligt Wolves i 90 minuter. Tvåan spikas trots att procenten ser ut att krypa upp lite väl högt.

Missar matchen

Raúl Jiménez, Wolverhampton (huvudskada)

Johny, Wolverhampton (knäskada)

Osäker till spel

Jack Cork, Burnley (vristskada)

Johann Berg Gudmundsson, Burnley (lårskada)

Willy Boly, Wolverhampton (oklart)

Leander Dendoncker, Wolverhampton (oklart)