"Efter Londonderbyt - Arsenals positiva svit fortsätter"

Spiken! - 3. Arsenal - Olympiakos Arsenal går enkelt vidare Arsenal har äntligen lite medvind efter fyra segrar och en oavgjord på de fem senaste i alla tävlingar. Helgens stekheta derby mot Tottenham slutade med seger trots Lamelas konstspark i den första halvleken. Det var precis vad The Gunners förtjänade för i den matchen var de rödvita totalt överlägsna rent spelmässigt. Åtminstone fram till sista kvarten när Spurs gick ner till tio man och helt plötsligt lyckades skapa oreda i hemmaförsvaret. I Europa League har Arsenal ett jätteläge efter att ha vunnit första mötet med 3-1. Det innebär att grekerna måste göra minst tre på Emirates för att ta sig vidare. Det kommer inte hända. Arteta roterar troligen en del för att hålla sin trupp fräsch, men det bör bara innebära att sugna spelare som Martinelli, Pépé, Willian, Ceballos, Bellerín och Elneny kan få speltid. Inga dussinlirare direkt. Olympiakos får försöka dra kraft ur det faktumet att de vann på Emirates förra säsongen. Då hade Arsenal segrat med 1-0 i Grekland innan de föll med samma siffror på hemmagräset. Olympiakos tog sig sedermera vidare efter förlängning. Insatsen i första mötet talar dock inte för att någon vändning är på gång. Då var grekerna det klart sämre laget och målet som gjordes var en bjudning av Leno och Ceballos. Gästerna har en del skadebekymmer att hantera, inte minst i de bakre leden. Förra veckan (och i helgen) spelade de med Sokratis och M’Vila som mittlås. Två spelare som visserligen har kvalitéer, men som inte spelat speciellt mycket tillsammans tidigare. Viktige Rúben Semedo är fortfarande skadad, med Ousseynou Ba, som har problem med en krånglande rygg, är tveksam till spel. Det är lagets två ordinarie mittbackar det. Olympiakos kommer säkerligen komma ut hårt och ge det en chans till en början. Kan Arsenal rida ut den stormen tror jag tog att besökarnas intensitet kommer avta ju mer de inser att loppet är kört. Arsenal saknas bara Saka och kan därmed ställa upp med en grym offensiv uppställning oavsett hur Arteta väljer att formera sitt lag. Då ska de gälla som solklara favoriter på Emirates. Ettan singlas. Missar matchen Marios Vrousai, Olympiakos (knäskada)

Rúben Semedo, Olympiakos (knäskada)

Avraam Papadopoulos, Olympiakos (lårskada) Osäker till spel Bukayo Saka, Arsenal (ljumskskada)

Ousseynou Ba, Olympiakos (ryggskada)

Helgarderingen! - 4. Shakhtar Donetsk - Roma Svårtippat i Ukraina Roma har i praktiken avgjort dubbelmötet med Shakhtar Donetsk efter 3-0 i Rom. Där och då hade Vargarna maxutdelning, för spelmässigt var det en ganska jämn match. Shakhtar hade till exempel ett större bollinnehav. Ukrainarnas stabbiga försvar hade dock stora problem med Romas djupledslöpningar. Pellegrini och El Shaarawy kunde båda springa ifrån backlinjen vid sina vackra mål. Nu är det bortaplan som gäller för italienarna och på resande fot har de stundtals varit svaga mot slutet. I helgen blev det stryk med 0-2 av bottenlaget Parma i Serie A. Det gör att huvudstadslaget ramlade ur topp 4 som ger Champions League kommande säsong och fokus bör ligga på söndagens jättematch mot Napoli i ligaspelet. Det gör att det är inte helt otänkbart att viktiga kuggar som Pellegrini och Pedro vilas till den tillställningen. Shakhtar Donetsk visade en defensiv svaghet i Rom , men framåt finns det väldigt många fina spelare att välja mellan för Luis Castro. Taison, Marlos och Tete startade förra veckan med den naturaliserade ukrainaren Moraes strax bakom. Det är en kvartett med väldigt hög potential. Då satt Solomon, Konoplyanka och Dentinho på bänken och det är tre andra lirare som kan komma in och göra skillnad. Värdarna har tidigare under säsongen visat att de är väldigt svåra att tas med på Olympiastadion i Kiev. I gruppspelet av Champions League tog de orangesvarta poäng hemma mot Inter och besegrade Real Madrid. Här vill säkerligen Donetsk visa att de fortfarande är ett lag av högt snitt och att de är på minst samma nivå som Roma. Jag tror således vi får se ett taggat Shakhtar. Det är inget snack om att det på pappret finns mest kvalité hos värdarna och att Roma mycket väl kan vinna matchen om de får till spelet. Samtidigt bör motivationsfaktorn tala för värdarna medan Roma mest vill åka hem för att förbereda sig till ligamatchen mot Napoli. Jag har svårt att ta ställning i denna fajt och väljer att plocka med alla tecken redan från start. Missar matchen Maksym Malyshev, Shakhtar Donetsk (knäskada)

Taras Stepanenko, Shakhtar Donetsk (oklart)

Chris Smalling, Roma (lårskada)

Juan Jesus, Roma (corona)

Henrikh Mkhitaryan, Roma (vadskada)

Jordan Veretout, Roma (knäseneskada)

Nicolò Zaniolo, Roma (knäskada)