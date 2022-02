"Efter poängtapp - IFK Norrköping går för seger"

Höjdaren! - 1. Atalanta - Sampdoria Försvagat Atalanta får problem Atalanta har en bit upp till Champions League-platserna i Serie A efter att ha startat 2022 ganska svagt. Fem raka ligamatcher utan seger och uttåg ur Coppa Italia finns i bagaget. I Europa League har det däremot gått bättre. 3-0 borta mot Olympiakos i torsdags gör att de blåsvarta från Bergamo är vidare till nästa runda i den turneringen. Något som kan kosta kraft i jakten på topp 4. Här är det ett rejält försvagat Atalanta som ställer upp. Både Demiral och Djimsiti är avstängda och när Palomino återfinns på skadelistan finns det inte speciellt många alternativ i backlinjen. Toloi kommer få dra ett väldigt tungt lass och kan mycket väl få 18-årige Scalvini bredvid sig. Dessutom är det tänkbart att Gasperini väljer att flytta ner antingen De Roon eller Freuler från mittfältet. Framåt saknas samtidigt Muriel, Ilicic och Zapata alla. Sampdoria har också två avstängningar att hantera. Det är Bereszyński och Candreva som sitter på botbänken och båda stod för assist i 2-0-segern över Empoli i den förra omgången. Det var evigt unge Quagliarella som satte dit båda bollarna och tillsammans med Caputo bildar han ett mycket intressant anfallspar. Dessutom är både Gabbiadini och Damsgaard på väg tillbaka från sina skador. På mittfältet kommer den nordiska duon Thorsby och Ekdal i vanlig ordning ta ett stort ansvar och det är två skickliga centrala fältare. Ska Sampdoria kunna skrälla här måste de göra bra insatser. I backlinjen är Colley helt given, men det är inte helt säkert vem som tar plats bredvid. Ferrari tog den platsen mot Empoli och gjorde det bra, men nu är Yoshida tillbaka från sin skada och det var japanens plats innan han gick sönder. Sampdoria ligger ganska pyrt till i botten av tabellen och har en bit kvar till att säkra kontraktet. Spelare för spelare tycker jag dock att de har tillräcklig kvalité för att hänga kvar och mot ett ordentligt försvagat hemmalag ska gästerna från Genua verkligen inte vara chanslösa. Ettan streckas väldigt högt och då väljer jag att plocka med alla tecken redan från start där högersidan rensar magiskt. Missar matchen Merih Demiral, Atalanta (avstängd)

Berat Djimsiti, Atalanta (avstängd)

Luis Muriel, Atalanta (knäseneskada)

José Luis Palomino, Atalanta (muskelskada)

Josip Ilicic, Atalanta (personliga problem)

Duván Zapata, Atalanta (ljumskskada)

Bartosz Bereszyński, Sampdoria (avstängd)

Antonio Candreva, Sampdoria (avstängd)

Stefano Sensi, Sampdoria (ljumskskada) Osäker till spel Alexey Miranchuk, Atalanta (knäseneskada)

Manolo Gabbiadini, Sampdoria (knäskada)

Mikkel Damsgaard, Sampdoria (knäseneskada)

Bottenmötet! - 2. Granada - Cádiz Måstemöte i La Liga Granada gjorde en helt okej höst och såg ut som ett mittenlag. Nu är dock andalusierna inne i en urusel trend med sju raka utan seger och fem förluster i rad. På dessa nederlag har Granada släppt 13 bollar förbi sig och det är försvarsspelet som de måste slipa till om kontraktet ska säkras. Spelarmaterialet är det inget fel på, Germán Sánchez är till exempel en riktigt fin försvarare i sina bästa stunder. Offensivt finns det gott om intressanta lirare i detta Granada. Carlos Bacca har inte fått speciellt mycket speltid, men där förfogar värdarna över ett riktigt sparkapital. Lagets bästa målskytt är istället veteranen Jorge Molina, 39 år gammal, som nätat sju gånger denna säsong. Antonio Puertas och Luis Suárez (colombianen) är bra komplement och hemma på Estadio Nuevo Los Cármenes har Granada bland annat tagit poäng av Barcelona och besegrat Atlético Madrid under vintern. Cádiz ligger under nedflyttningsstrecket med fyra poäng upp till Granada precis ovanför vattenytan. Poäng i fyra av de fem senaste omgångarna har gett lite hopp till gästerna även om det ska sägas att de gulklädda, som precis som Villarreal kallas för de gula ubåtarna, har förlorat xG i samtliga dessa matcher. Sett till expected points är faktiskt Cádiz seriens sämsta lag. Även Cádiz sätter sitt hopp till en lastgammal anfallare. Negredo har hunnit fylla 36 år men vet fortfarande vart målet är beläget. Det var han som satte dit Cádiz mål i 1-1-matchen mot Getafe. I övrigt är detta ett lag som är ganska tomt på profiler. Visst är Pérez och Jens Jönsson hyfsade spelare, men det är få, om ens något, lag i La Liga som har en så svag trupp på pappret. Här får de dessutom klara sig utan avstängda Alfonso Espino. När lagen möttes under lucia med Cádiz som hemmalag slutade det 1-1 efter att Granada satt dit kvitteringen med bara ett fåtal minuter kvar att spela. Det ska dock sägas att Granada var det bättre laget i den matchen och vann xG ganska klart. Jag håller hemmalaget snäppet högre här också och tycker ettan är en bra lösning på mindre system. På större kan gott krysset tas med som komplement. Missar matchen Maxime Gonalons, Granada (knäseneskada)

Alfonso Espino, Cádiz (avstängd) Osäker till spel Santiago Arias, Granada (knäseneskada)

Neyder Lozano, Granada (oklart)

Sergio Escudero, Granada (oklart)

Florin Andone, Cádiz (oklart)

Iza Carcelén, Cádiz (oklart)

Álex Fernández, Cádiz (oklart)