"Efter skrällförlusten - Forsbergs Leipzig vinner"

Spiken! - 1. RB Leipzig - Stuttgart

Leipzig slår tillbaka skadedrabbat Stuttgart

Jesse March är ny tränare för RB Leipzig efter att Julian Nagelsmann lämnat för Bayern München och han kunde minst sagt fått en bättre start på ligasäsongen. 0-1 mot bottentippade Mainz var inte den premiär Tjurarna suktade efter. Visst hade läskedrycksklubben mycket boll, men Emil Forsberg, André Silva och de andra offensiva pjäserna hade märkligt svårt att komma till farliga lägen.

Marcel Sabitzer började på bänken i premiären och lär ta plats på mitten nu. Dessutom var det väldigt intressant att se supertalangerna Brobbey och Szoboszlai. Två spelare som har kapacitet att slå igenom ordentligt i Bundesliga. Överhuvudtaget har March en bred och fin trupp och även fast lirare som Henrichs och Sörloth finns på skadelistan kommer värdarna mönstra en stark elva.

Stuttgart får däremot ställa upp de spelare som finns tillgängliga mer eller mindre. De är nämligen enormt skadedrabbade. Spelare som Kalajdzic, Cissé, Mangala, Coulibaly och Karazor saknas alla av olika anledningar och dessutom är Silas Katompa Mvumpa, som i fjol hette Silas Wamangituka, avstängd i tre månader för att ha spelat i Bundesliga under falsk identitet.

Trots de tuffa förutsättningarna satte Stuttgart högsta fart i sin premiär mot Greuther Fürth och körde över sina motståndare med hela 5-1! Wataru Endo var magnifik på mittfältet och längst fram glänste Hamadi Al Ghaddioui som knappt fick spela förra säsongen. Mavropanos, Klimowicz och Kempf, som stod för dubbla strutar, var tre andra spelare som stod för bra insatser.

Stuttgart är luriga, men det är såklart inte hållbart att ha halva truppen i rehabrummet när det vankas bortamatch mot något av storlagen. RB Leipzig hoppas kunna uträtta mirakel denna säsong och då håller det inte att inleda säsongen med poängtapp två matcher i rad. RB Leipzig har vunnit samtliga de fyra senaste inbördes mötena och på dessa matcher har Stuttgart bara mäktat med totalt ett mål framåt. Hemmalaget vinner igen. Given etta.

Missar matchen

Ademola Lookman, RB Leipzig (knäskada)

Alexander Sörloth, RB Leipzig (sjukdom)

Benjamin Henrichs, RB Leipzig (knäskada)

Marcel Halstenberg, RB Leipzig (vristskada)

Marcelo Saracchi, RB Leipzig (knäskada)

Silas Katompa Mvumpa, Stuttgart (avstängd)

Atakan Karazor, Stuttgart (höftskada)

Chris Führich, Stuttgart (axelskada)

Lilian Egloff, Stuttgart (vristskada)

Mohamed Sankoh, Stuttgart (knäskada)

Momo Cissé, Stuttgart (vristskada)

Naouirou Ahamada, Stuttgart (vadskada)

Nikolas Nartey, Stuttgart (corona)

Orel Mangala, Stuttgart (höftskada)

Sasa Kalajdzic, Stuttgart (corona)

Tanguy Coulibaly, Stuttgart (corona)

Storfavoriten! - 2. Brest - PSG

PSG streckas hårt

Storklubben PSG är ute efter revansch efter den svaga fjolårssäsongen där de slutade tvåa i Ligue 1. Under sommaren har spelare som Ramos, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum och inte minst Messi värvats in. Det är årets underdrift att de kommer höja klassen på huvudstadslaget. Lionel Messi har ännu inte spelat för PSG då han försöker få upp flåset, men det är inte otänkbart att han finns med här.

Spelare som Marquinhos, Paredes, Neymar, Di María och Verratti har alla börjat träna efter sina förlängda semestrar och ska vara spelklara. Det innebär att PSG teoretiskt sett skulle kunna starta mot Brest med Neymar, Mbappé och Messi på topp. Hela världen är nyfiken på hur den trion ska se ut tillsammans och att intresset är stort märks på biljettförsäljningen. Brest har sålt ut sin arena.

Brest kommer inte lägga sig ner och dö bara för att det kommer en och annan världsstjärna på besök till Stade Francis-Le Blé. Värdarna har inlett säsongen med två raka 1-1-matcher, hemma mot Rennes och borta mot Lyon. Två väldigt fina insatser av Der Zakarians mannar. Tränaren från Armenien är ny för året efter en lyckosam sejour i Montpellier. Nu är tanken att han ska etablera Brest, som slutade en poäng från kvalplats i fjol, i mitten av tabellen.

Bakåt behövdes det förstärkningar och under sommaren plockades Uronen, Brassier och målvakt Bizot in. Den trion har startat alla tre matcher hittills och är en stor anledning till att det endast har trillat in två mål bakåt. Framåt är Honorat och Mounie starka kort. Den duon noterades för 17 ligamål tillsammans under förra säsongen och är spelare PSG får se upp med.

PSG är givetvis stora favoriter och kommer de med sitt bästa lag ska de vara favoriter mot allt motstånd i världen mer eller mindre. Samtidigt kommer det ta ett tag innan laget är samspelt och Brest borta är kanske inte den mest glamorösa uppgiften för en PSG-spelare. Tvåan är såklart given att få med, men jag väljer att även plocka med krysset som hade rensat bort mängder av kuponger.

Missar matchen

Sébastien Cibois, Brest (hälseneskada)

Paul Bastien Lasne, Brest (knäskada)

Haris Belkebla, Brest (vristskada)

Christophe Herelle, Brest (knäskada)

Sergio Ramos, PSG (vadskada)

Juan Bernat, PSG (knäskada)

Idrissa Gana Gueye, PSG (corona)

Colin Dagba, PSG (vristskada)

Alexandre Letellier, PSG (ljumskskada)