"Efter superskrällen - Schweiz tackar för sig"

Favoriten! - 1. Schweiz - Spanien Spanien till semifinal Schweiz ställdes mot tuffast möjliga motstånd i åttondelsfinalen då de fick mäta svärd med de regerande världsmästarna Frankrike. Haris Seferovic inledde med att något överraskande ge schweizarna ledningen via en perfekt placerad nick och anfallarens skalle är ett tema vi återkommer till. Efter Seferovic balja handlade dock mycket om Les Bleus och i halvtid valde Didier Deschamps att kasta in Kingsley Coman istället för Clément Lenglet. Coman bidrog inte med särskilt mycket i personlig väg men hans inträde innebar också att Schweiz försvar blev mer utdraget. På kort tid gick fransmännen upp i en 3-1-ledning och då såg det mörkt ut för Vladimir Petkovic mannar. Mirakulöst nog lyckades dock Schweiz samla kraft under matchens slutskede. Seferovic skallade in sitt andra mål till 2-3 och när Gavranovic sedan satte kvitteringen utbrast ett schweiziskt jubel av sällan skådat slag i publikhavet. Avancemanget, efter en högdramatisk straffläggning, lär ha givit en enorm boost till hela landet, men jag tror att Petkovic och company får svårt att ladda om. Granit Xhaka är dessutom avstängd och utan mittfältsgeneralen blir det svårt att hävda sig mot Spanien. La Furia Rojas åttondelsfinal mot Kroatien gick förvisso också till förlängning, men med tanke på den breda trupp som Luis Enrique förfogar över tror jag inte att det spelar lika stor roll för spanjorerna som det gör för Schweiz. Den spanska offensiven ser också ut att ha vaknat till liv och det rejält. Tio (!) gjorda mål på de senaste två matcherna är extremt imponerande och sett till den underliggande statistiken finns det dessutom mer att hämta. När bollen letar efter en trygg famn på det gröna schackbrädet finns knappast en med samma garanti som den hos trion Pedri/Busquets/Koke. Sällan tappar nämnda herrar bollen i onödan och när Xhaka inte finns tillgänglig hos opponenterna är jag tämligen övertygad om att Spanien vinner mittfältskampen på Krestovsky Stadium. Chanser kommer att skapas för lirarna i de främre leden och har bara Morata och company siktet rätt inställt blir detta en svettig afton för Yann Sommer i schweizarnas bur. Upp till 60 procent är tvåan en fin värdespik, men jag är beredd att låta den stå ensam till högre procent än så. Detta vinner Spanien. Missar matchen Granit Xhaka, Schweiz (avstängd) Osäker till spel José Gayá, Spanien (muskelskada)

Höjdaren! - 2. Belgien - Italien Holmgång i München Belgien imponerade inte alls mot Portugal och förvånansvärt nog hade Roberto Martínez manskap svårt att ta sig till högkaratiga målchanser. Thorgan Hazard sköt belgarnas enda skott på mål i mål och då ska det också sägas att det var något av en tavla från Rui Patrício. Utöver det hölls lirare som Eden Hazard, De Bruyne och Lukaku i strama tyglar av portugiserna och mot ett i mitt tycke defensivt skickligare Italien blir jag inte förvånad om samma visa upprepar sig. Som om inte det vore nog dras dessutom de två förstnämnda med skadebekymmer. Skulle både Hazard och De Bruyne missa denna fight har jag svårt att se Belgien rå på Italien. Defensivt såg det inte heller bra ut mot Portugal och den mängden målchanser som tilläts mot det egna målet kommer inte att hålla mot Immobile och company. Med det sagt lär inte Belgien ha blivit alltför uppskrämda när de fick se Italiens insats mot Österrike. Den frejdiga offensiven från gruppspelet syntes inte till under 90 minuter och det var egentligen inte förrän i förlängningen som Gli Azzurri hotade alplandet på allvar. Då kunde pigga ben hos bland andra Chiesa, Pessina och Belotti trycka ner Österrike i skorna och 2-1-segern var på det stora hela rättvis. Chiesa är möjligtvis en spelare som kan komma att ta plats i startelvan på Berardis bekostnad, men annars förväntar jag mig att Mancini återigen ger chansen till lirare som Insigne och Immobile i de främre leden. Bakom är Barella flitig med att fylla på i andravågen och den anfallskraft som Italien visat upp på senare tid är inte att leka med när den stämmer. Chiellinis vara eller icke vara är ett bekymmer för Mancini, men samtidigt är Acerbi en duglig ersättare. Jag håller Italien som favoriter att ta sig vidare och då strecken ser ut att landa någorlunda jämnt är jag beredd att ta ställning för tvåan. Krysset är givetvis inte fel att överväga med tanke på vad som står på spel, men till under 40 procent plockar jag fram hammaren. Italien spikas. Missar matchen Timothy Castagne, Belgien (ansiktsfraktur)

Simon Mignolet, Belgien (muskelskada) Osäker till spel Kevin De Bruyne, Belgien (ankelskada)

Eden Hazard, Belgien (lårskada)

Nacer Chadli, Belgien (personliga skäl)

Alessandro Florenzi, Italien (vadskada)

Giorgio Chiellini, Italien (muskelskada)