"Eldprovet - tuff match väntar Häcken"

Eldprovet! - 1. Aberdeen - Häcken Häcken får det tufft i Skottland Aberdeen firade stora triumfer i Europa när en viss Sir Alex Ferguson styrde spakarna, men sedan dess har inte skottarna varit alltför frekvent förekommande under de stora strålkastarljusen. Nu finns dock möjligheten att ta sig ut på kontinenten via spel i Europa Conference League och Aberdeens första hinder på vägen mot turneringen är BK Häcken. Värdarna har enligt mig värvat smart i snabbe Ramirez och välväxte Emmanuel-Thomas, den sistnämnda har bland annat ett förflutet i Arsenal. Det mest intressanta nyförvärvet är dock Scott Brown. Celtics gamla lagkapten besitter mängder av rutin från sådana här sammanhang och tillsammans med påläggskalven Lewis Ferguson bildar Brown ett fysiskt starkt och för all del också spelskickligt mittfält. Där får Häcken se upp. Per-Mathias Högmo har blivit precis den injektion som sportchef Martin Ericsson hade hoppats på och med norrmannen vid rodret har Getingarna tre raka segrar innanför västen. Högmo har hittills utgått från ett lågt försvarsspel vilket i sin tur givit ytor till kontringsstarka lirare som Youssef och Wålemark. Kan göteborgarna även få igång spelare som Jeremejeff, Gustafson och Irandust kan det bära långt i såväl Allsvenskan som kontinentalspelet. Irandust hoppade faktiskt in och avgjorde senast mot IFK Norrköping, ett skönt besked efter alla skadebekymmer som 23-åringen dragits med den senaste tiden. På Pittodrie Stadium lär det åter bli fokus på försvarsspelet från Häckens sida och här ställer jag mig tveksam till om gästerna lyckas ställa om så pass framgångsrikt att de åker hem med en seger. Skottarna är förvisso ännu inte inne i sin säsong, men jag tycker ändå att värdarnas favoritskap är befogat. Ettan är första tecken ut i leken, därefter säkerställer jag med krysset på större system. Missar matchen Michael Devlin, Aberdeen (ankelskada)

Rasmus Lindgren, Häcken (fotskada)

Johan Hammar, Häcken (lårskada)

Jasse Tuominen, Häcken (knäskada) Osäker till spel Ture Widestrand, Häcken (hjärnskakning)

Luringen! - 2. Hammarby - Maribor Bajen går inte säkra på Tele2 Med sju inspelade poäng av de senaste nio möjliga i Allsvenskan har Hammarby fått en injektion sedan Stefan Billborn fick lämna tränarposten. In har istället Milos Milojevic kommit och serben har framför allt fått fart på en lirare som David Accam. Den vindsnabbe yttermittfältaren bildade mot Örebro en svårstoppad trio längst fram tillsammans med Selmani och Ludwigsson. Rejält sparkapital fanns också på bänken i form av Amoo. Samtliga är spelare som också bör kunna såra Maribor, men å andra sidan får Bajen se upp åt andra hållet. De tre senaste opponenterna i Allsvenskan - Halmstad, Degerfors och Örebro - har alla tillåtits komma in i matcherna trots att Hammarby haft ledningen och upprepar sig samma visa denna torsdag ligger värdarna definitivt i farozonen. Maribor bör kunna hota en långsam mittback som Fjóluson i djupled. Slovenerna har förvisso tappat skyttekungen Jan Mlakar till Hajduk Split i Kroatien, men det finns fortfarande gott om slagkraft i gästernas offensiva led. Kronaveter, Matko och Vancas stod tillsammans för 21 fullträffar i fjolårets ligaspel och det är spelare som måste hållas under uppsikt av Hammarby. Misslyckas de med den uppgiften lär det ringa bakom Ousted/Dovin i kassen. Bajens oddsmässiga favoritskap anser jag befogat men jag blir samtidigt konfunderad när ettan procentuellt promenerar uppåt. Kassaskåpssäkra har inte prestationerna från Milojevic och company varit och när spelvärde tornar upp sig i österled är jag inte sen med att koppla på hela spannet redan på mindre system. Missar matchen Simon Sandberg, Hammarby (oklart)

Richard Magyar, Hammarby (oklart) Osäker till spel Abbe Khalili, Hammarby (lårskada)

Paulinho, Hammarby (oklart)