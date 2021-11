"Elfsborg skjuter guldet till Skåne - AIK tappar poäng"

Höjdaren! - 1. Elfsborg - AIK Elfsborg skjuter guldet till Skåne Allt annat än en bortaseger här innebär att guldet återigen hamnar i Malmö FF:s ägo. Det vågar jag utan tvivel slå fast. Vid kryss är det klart rent matematiskt och vid hemmaseger måste boråsarna plocka in elva plusmål på skåningarna på två matcher. Det kommer givetvis inte att gå. För den sakens skull kommer värdarna knappast vara omotiverade. En plats i Europa står på spel och en seger här för upp Elfsborg på en andraplats. En del defensiva bekymmer finns att hantera då Väisänen och Strand är avstängda. Oliver Zandén lär komma in på vänsterkanten medan McVey och Maudo Jarjué bildar mittbackspar. Ingen dålig uppställning det heller. Offensivt saknas Bernhardsson och Ndione på grund av skador, men med Frick, Okkels, Alm och Ondrejka redo för spel finns det gott om eldkraft ändå. AIK behöver alltså gå för tre poäng på bortaplan, något som har varit svårt hela säsongen lång. När Gnaget besegrade Varberg i Halland under den förra omgången var det en helt jämn tillställning som till slut vanns med 1-0. Nabil Bahoui stod för matchens enda mål och han har stått för många viktiga baljor under hösten. Viktigt att någon kliver fram för Gnaget har gjort näst minst antal mål av samtliga topp 10-lag. De har dock släppt in överlägset minst och trion Milosevic, Papagiannopoulos och Nordfeldt är alla landslagsmässiga. Den viktigaste kuggen, både offensivt och defensivt, är såklart Sebastian Larsson och han är avstängd. Det är ett oerhört tungt avbräck, både som ledare och som spelare. Larssons högerfot kommer saknas vid varje fast situation och dessutom kommer domaren Glenn Nyberg få en betydligt lugnare afton när mittfältaren inte skriker på honom i 90 minuter. Trots segern senast har AIK bara vunnit fyra av 14 bortamatcher under säsongen och nu ska det dessutom spelas fotboll på konstgräs, ett underlag som gästerna inte föredrar. AIK har bara vunnit en allsvensk match i Borås på de senaste 19 åren och jag tror att den sviten håller i sig. Malmö-spelarna kan jubla framför TV:n när Elfsborg löser minst en poäng. Missar matchen Leo Väisänen, Elfsborg (avstängd)

Simon Strand, Elfsborg (avstängd)

Alexander Bernhardsson, Elfsborg (lårskada)

Marokhy Ndione, Elfsborg (vadskada)

Sebastian Larsson, AIK (avstängd) Osäker till spel Per Karlsson, AIK (oklart)

Helgarderingen! - 5. Derby - QPR Stentuff match på Pride Park Derby har åkt på smäll efter smäll under hösten och sammanlagt tilldelats 21 minuspoäng. Ändå ligger The Rams på en pluspoäng och det får ses som en enorm prestation. Upp till säker mark skiljer det dock 19 pinnar och visst får de vitsvarta svårt att klara sig kvar efter att ha gett upp ett sådant försprång. Rooney har ändå gjort ett bra jobb med att få sina spelare att tänka bort tabellen och istället fokuseras på varje enskild match. De tre senaste omgångarna har Derby ställts mot Millwall, Bournemouth och Fulham, tre väldigt tuffa lag. På dessa omgångar har de plockat fem poäng. Imponerande. I 0-0-matchen mot Fulham var mittbacksparet Jagielka och Davies heroiska medan Kelle Roos tog allt som kastades mot hans bur. Nu hoppas värdarna på att ha mer av ett eget spel och då kommer Lawrence, Shinnie och Knight vara väldigt viktiga. QPR ligger sexa i tabellen trots att de har en match mindre spelad än lagen runt omkring sig och kliver hela vägen upp till en tredjeplats vid seger här. The Hoops siktar på att ta steget upp till Premier League och formen har varit strålande mot slutet. Tre segrar och två oavgjorda på de fem senaste talar sitt tydliga språk. Det sprakar inte framåt, men bakåt har endast två bollar slunkit förbi på dessa fem matcher. Med Jordy de Wijs på skadelistan har trion Barbet, Dickie och Dunne gjort ett stort jobb i backlinjen och mellan stolparna hittas Seny Dieng som under hösten har varit uttagen i det senegalesiska landslaget. Offensivt har inte bollarna trillat in in samma takt som tränare Warburton hade hoppats på, men med spelare som Austin, Willock och Chair finns det hög kapacitet. QPR hade slutat högre upp i tabellen även om inte Derby hade åkt på sina minuspoäng. Spelarmaterialet är bättre och det finns en helt annan framtidstro i klubben. Bortaspelet har med det sagt varit sisådär med endast en seger på resande tass sedan mitten av augusti. Derby ger sig aldrig och kommer spreta emot under måndagskvällen också. Jag gör det enkelt för mig och plockar med alla tecken. Missar matchen Sam Baldock, Derby (knäseneskada)

Krystian Bielik, Derby (knäskada) Osäker till spel Festy Ebosele, Derby (muskelskada)

Lee Buchanan, Derby (mjukdelsskada)

Andre Gray, QPR (mjukdelsskada)

Jordy de Wijs, QPR (vadskada)

Sam McCallum, QPR (knäseneskada)