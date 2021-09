"Elfsborgs fina svit håller - vinner plastmötet"

Helgarderingen! - 1. Everton - Burnley Everton övervärderas Burnley har inte fått någon vidare start på säsongen och står på en poäng efter tre spelade omgångar. Spelmässigt har det dock inte varit så pjåkigt. 1-1 mot Leeds innan uppehållet var ett steg åt rätt håll och där var The Clarets faktiskt bara fem minuter från att plocka hem samtliga poäng. Även i 0-2-torsken borta mot Liverpool dessförinnan stod Sean Dyches mannar upp oväntat bra. Burnley är ett av de lag som värvat minst under sommaren och därför har vi känt igen startelvan. Det är Mee och Tarkowski som tar hand om försvarsspelet, Westwood och Brownhill som röjer runt centralt samt den tunga duon Barnes och Wood som ska stå för målen. Det är en fysisk duo som alltid tar kampen med motståndarförsvararna. Dessutom har gästerna fått in Maxwel Cornet i slutet av fönstret och det blir oerhört intressant att se vad han kan göra i denna klubb, även om kantspringaren har problem med ett ben och är tveksam till spel på Goodison Park. Everton har fått en flygande start under nye tränaren Rafa Benítez trots att han har fått brottas med en del skador. Sju poäng har det blivit så långt där 2-0 borta mot Brighton imponerar extra mycket. Demarai Gray öppnade målskyttet då innan Calvert-Lewin fastställde slutresultatet från elva meter. En straffspark som Richarlison försökte sno från skyttekungen vilket fick hans lagkamrater att putta bort brassen. Det har tisslats om att de två anfallarna inte trivs så bra ihop och det gav vatten på kvarnen. Calvert-Lewin är tveksam till spel här efter att ha fått en känning under uppehållet som fick honom att lämna återbud till det engelska landslaget. Skulle inte strikern kunna delta kan vi få se ett väldigt intressant namn. Benítez har nämligen hämtat in Salomón Rondón och det är en tung striker att möta som kommer passa bra mot Burnleys sätt att spela fotboll. Vilka dueller det kan bli mellan Rondón och Tarkowski! I övrigt har Yerry Mina och James Rodríguez börjat träna för fullt med laget igen och ska vara tillgängliga för spel. Den colombianska duon har hög högstanivå och spetsar till The Toffees ytterligare. Ettan är troligast och svenska folket tror stenhårt på en klar hemmaseger och streckar upp tecknet långt över 60 procent. Burnley är dock aldrig enkla att bryta ner och de vann faktiskt här i fjol med 2-1. Jag väljer att plocka med alla tecken där X2 rensar magiskt. Missar matchen Fabian Delph, Everton (axelskada)

Dale Stephens, Burnley (vristkskada)

Connor Roberts, Burnley (ljumskskada) Osäker till spel Thomas Davies, Everton (mjukdelsskada)

Dominic Calvert-Lewin, Everton (muskelskada)

Séamus Coleman, Everton (knäseneskada)

Kevin Long, Burnley (vadskada)

Nathan Collins, Burnley (mjukdelsskada)

Maxwel Cornet, Burnley (benskada)

Spiken! - 3. Elfsborg - Häcken Elfsborg vinner plastmötet Elfsborg har klarat av dubbelspelandet med Europakval på ett ypperligt sätt och har sju segrar och två kryss på de nio senaste allsvenska matcherna. Det innebär att en seger här faktiskt skulle ta boråsarna förbi Malmö FF i tabellen. Att sluta före skåningarna i Allsvenskan lär räcka långt. Uppehållet har kommit lägligt för Thelins gäng som fått lite välbehövlig vila, även om det ska sägas att de avslutade på allra bästa sätt innan pausen. Elfsborg ställdes då mot svårspelade Kalmar FF på bortaplan och krossade smålänningarna med 3-0. Alexander Bernhardsson fick starta då när Rasmus Alm vilades från start och tackade för förtroendet genom att bli målskytt. 23-åringen har faktiskt nätat i tre raka tävlingsmatcher och är svår att hålla utanför startelvan. Samtidigt är det inte lätt att flytta på Okkels, Alm och Frick. Kanske att Bernhardsson kan ta ett steg ner i banan nu när Gojani har flyttat till Silkeborg. Häcken har också gjort en försäljning under sommaren då Daleho Irandust har lämnat klubben. Ett rejält avbräck för de gulsvarta från Hisingen. Getingarna fick bästa möjliga utfall i sin sista match innan uppehållet, men det satt minst sagt långt inne när IFK Göteborg besegrades med 3-2. I slutminuterna brände nämligen Tobias Sana en straff och Häcken var då satta under hård press. Innan slutkvarten hade de gulsvarta ganska bra koll på den matchen och vi tar med oss Patrik Wålemarks drömmål som innebar 3-1. Wålemark har nu varit iväg med U21-landslaget och är en otroligt intressant spelartyp. Tillsammans med Jeremejeff och Traoré finns det mycket offensiv kvalité i detta lag. Truppen känns dock aningen tunn med tanke på de skador som finns i truppen och här står de inför en av seriens tuffaste uppgifter. Elfsborg har inte förlorat hemma i Borås sedan maj månad och har under den perioden till och med besegrat Feyenoord. Det finns en högre höjd hos värdarna jämfört med Häcken och jag tror att det är Elfsborg som tar tag i taktpinnen från minut 1. Stannar ettan under 50 procent är det en strålande spik att bygga systemet kring. Missar matchen Ali Youssef, Häcken (knäskada)

Mohammed Nasiru, Häcken (knäskada) Osäker till spel Samuel Gustafson, Häcken (oklart)

Jonathan Rasheed, Häcken (knäskada)

Rasmus Lindgren, Häcken (benskada)