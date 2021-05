"En poäng på sex matcher - nu förlorar de igen"

Den gröna ön ska besökas under fredagen då inte mindre än sex matcher hämtas från de två högstadivisionerna på Irland. Shelbourne förväntas plocka hem tre enkla poäng medan Dundalk mycket väl kan skrälla. Innan vi köper vår Guinness ska dock en fajt vardera från Danmark och Sverige tas i hamn. Åtta rätt är som alltid målet oavsett vilka matcher som ska spelas och analysen är färdig.

Europaplatsen! - 1. Aarhus - Aalborg

Ovisst möte på Ceres Park

Aarhus slutade fyra i den danska Mästerskapsgruppen bakom storklubbarna Bröndby, Midtjylland och FC Köpenhamn. Det räcker till att få kvala mot nystartade Europa Conference League. För motståndet står Aalborg som kom allra högst upp i nedflyttningsgruppen. Detta efter att ha besegrat den värsta konkurrenten om platsen, Sönderjyske, med 4-0 i den sista omgången.

Det var dock en match som kostade på för AaB. Lucas Andersen och Kasper Kusk skadade sig båda och ser ut att saknas här. Tunga avbräck för gästerna. Samtidigt känns truppen ganska spännande. Mot Sönderjyske satt både Oscar Hiljemark och Tom Prica på bänken från start och det är två lirare som mycket väl skulle kunna ta plats i startelvan nu.

Annars är det stort fokus på den landslagsmeriterade norrmannen Ivan Fossum. Den kreativa mittfältaren stod för två assist och ett mål mot Sönderjyske. Fossum ser ut att trivas väldigt bra tillsammans med Tom van Weert som nätat i lagets två senaste matcher. Den duon behöver Aarhus försvar hålla ögonen på.

Just försvaret hos AGF rämnade fullständigt mot Midtjylland i den avslutande ligamatchen. 0-4 var tunga siffror och det går inte att säga att det var orättvist. Patrick Mortensen är skadad och han saknas oerhört mycket. Inte så konstigt då det är en spelare som vräkt in 33 mål under de två senaste åren. Grönbaek är dock en hyperintressant spelare med en stor karriär framför sig.

När lagen möttes på den här arenan strax innan jul vann AGF med 3-0. Aarhus är också tunga att möta, men för tillfället är det Aalborg som kommer in med störst självförtroende. Jag tror på en sprakande tillställning med många målchanser och då passar gaffeln (etta-tvåa) allra bäst. De med större plånbok gör dock klokt i att även plocka med krysset.

Missar matchen

Patrick Mortensen, Aarhus (oklart)

Frederik Tingager, Aarhus (knäskada)

Lucas Andersen, Aalborg (knäskada)

Kasper Kusk, Aalborg (knäskada)

Osäker till spel

Niklas Backman, Aarhus (oklart)

Mathias Jörgensen, Aarhus (oklart)

Alex Gersbach, Aarhus (oklart)

Spiken! - 2. Växjö - Linköping

Växjö får stryk igen

Växjö placerade sig på den övre halvan av tabellen i fjol och hade säkerligen hoppats på något liknande detta år. Starten har dock varit hemsk med endast en inspelad poäng på sex omgångar. Spelmässigt har det stundtals sett okej ut, men mot KIF Örebro föll smålänningarna ihop fullständigt. 1-4 slutade den matchen och självförtroendet lär vara i botten.

Den unge danskan Signe Andersen satte dit sju ligamål under 2020 och det är främst hon som ska göra det framåt. Andersen har också startat varje match men ännu inte spräckt målnollan för säsongen. Det har knappt någon annan gjort heller, två gjorda mål på 540 minuters fotboll är såklart inte bra nog. Då spelar det mindre roll att man har nordamerikanska defensiva klippor som Woeller och Fraine.

Linköping har sin egen försvarsklippa i Nilla Fischer som givetvis är en av hela seriens allra bästa spelare. 36-åringen håller fortfarande väldigt hög nivå och kommer vara en given del av Sverige OS-trupp senare i sommar. Tillsammans med Emma Lennartsson bildar Fischer ett starkt mittbackspar som målsnåla Växjö får svårt att överlista.

Framåt har östgötarna nyförvärvet Cornelia Kapocs som satt dit två ligamål under våren. Bredvid sig har hon två internationella stjärnor att lära av. Frida Leonhardsen Maanum är en norsk landslagsspelare som också har satt dit två strutar hittills. Målbäst är dock nigerianskan Uchenna Kanu med fyra fullträffar. En råstark spelare som är omöjlig att komma åt.

Rosengård har stuckit iväg lite i toppen av Allsvenskan, men Linköping är ett av de lag som absolut ska kunna hänga på i toppstriden strax bakom skåningarna. Då ska matcher som denna bara städas av. Växjö föll mot Linköping med 0-1 tidigare under året i Svenska Cupen och det var tredje raka torsken mot LFC. Det blir ännu ett nederlag nu. Tvåan spikas av utan krusiduller.