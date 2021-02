Höjdaren! - 2. Celta Vigo - Elche Elche får svårt igen Elche inledde säsongen ganska lovande som nykomlingar men ju längre tiden gått, desto mer syns det att laget från Alicante kanske inte riktigt har den där kvalitén som krävs för att hänga kvar i La Liga. Elche är nu nere som nästjumbo efter att inte ha lyckats vinna en ligamatch sedan mitten av oktober. Det håller såklart inte. Insatsen mot Villarreal i lördags var dock inte så tokig. Där hämtade de grönvita in 0-2 till 2-2 efter mål av Guido Carrillo och Lucas Boyé. Det är två riktiga klassanfallare och ska Elche hålla sig kvar måste den duon fortsätta leverera. Bland övriga spelare märks Johan Mojica, colombiansk landslagsman som lånats in från Atalanta. Celta Vigo har faktiskt spelat sju raka tävlingsmatcher utan seger, men insatsen i den förra omgången går det verkligen inte att klaga på. Då löste de ljusblå en pinne borta mot klara serieledarna Atlético Madrid. Facundo Ferreyra hoppade då in och gjorde sina första minuter sedan han kom till klubben från Benfica. Det var också Ferreyra som satte dit 2-2 i slutskedet av matchen. En spelare som breddar en redan ganska skicklig offensiv uppställning. Iago Aspas är såklart helt given och det är i sina bästa stunder en sagolik fotbollsspelare. I övrigt finns namn som Brais Méndez, Nolito, Santi Mina, Emre Mor och Augusto Solari att plocka in på de offensiva positionerna. Den sistnämnda är även han ny i klubben och kan mycket väl få speltid här. Celta Vigo är ett betydligt bättre lag än Elche och ska gälla som klara favoriter på hemmaplan. Samtidigt kommer ettan troligen streckas högt och under säsongen har Elche tagit poäng av lag som Real Madrid och Villarreal. Dessutom slutade höstmötet i Alicante oavgjort. Visst är ettan en given utgång, men finns resurser är jag inte främmande för att gardera med ett rensande kryss. Missar matchen David Junca, Celta Vigo (axelskada)

Sergio Álvarez, Celta Vigo (knäskada)

Gerard Barri, Elche (knäskada)

Spiken! - 3. RB Leipzig - Augsburg Slakt i östra Tyskland Bayern München har som väntat sprungit ifrån övriga lag i toppen av Bundesliga men där bakom är det oerhört jämnt i kampen om Champions League-platserna. Inför den 21:a omgången ligger RB Leipzig tvåa med nio poäng ner till den skickliga Borussia-duon Dortmund och Mönchengladbach på plats sex och sju. Tjurarna måste fortsätta ösa på för att hålla de jagande lagen bakom sig. Emil Forsberg har stått för en lysande säsong där han både spelat som offensiv mittfältare och anfallare. Nu är svensken skadad och det öppnar upp för Sörloth och Olmo på topp. Två spelare av högt snitt. På mittfältet kamperar Kampl och Sabitzer medan Upamecano styr upp försvaret. Ett komplett lag och Nagelsmann har alternativ på alla positioner även fast rehabrummet är välfyllt. Augsburg har inte haft något roligt 2021 och står noterade för fem förluster på de sex senaste omgångarna. I lördags blev det 0-2 hemma mot Wolfsburg och det var väldigt smickrande siffror för Augsburg. Det skiljer fem poäng ner till Arminia Bielefeld på negativ kvalplats och om inte Fuggerstädter lyckas vända sin dåliga trend är de snart indragna i bottenstriden på riktigt. För att förhindra det har slovaken Lászlo Bénes lånats in från Borussia Mönchengladbach och det är en skicklig mittfältare. Han gjorde sina första minuter för klubben mot Wolfsburg med Hanh och Caligiuri vid sidorna samt duon Strobl/Gruezo bakom sig. Ett kapabelt mittfält men känslan är att de kommer käkas upp av Sabitzer, Kampl och Mukiele. Räkna med ett massivt tryck från hemmalaget. RB Leipzig har visat upp en stabilitet mot slutet med tre raka segrar i alla tävlingar och 8-0 i total målskillnad. Dessutom vann Tjurarna samtliga tre inbördes möten under 2020, det senaste precis innan jul i Tyska Cupen. Då lös 0-3 på resultattavlan efter 90 minuter och det blir troligen något liknande igen. Ettan ser ut att sticka iväg lite väl mycket streckmässigt, men jag väljer att spika av ändå. Missar matchen Emil Forsberg, RB Leipzig (knäskada)

Konrad Laimer, RB Leipzig (knäskada)

Justin Kluivert, RB Leipzig (vristskada)

Dominik Szoboszlai, RB Leipzig (ljumskskada)

Benjamin Henrichs, RB Leipzig (knäskada)

Iago, Augsburg (vristskada)

Alfred Finnbogason, Augsburg (muskelskada) Osäker till spel Raphael Framberger, Augsburg (knäseneskada)