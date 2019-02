Everton bryter negativ trend

Draget - 1. Cardiff - Everton

Everton favoriter på bortaplan

Everton har inte spelat en fotbollsmatch på 17 dagar när de beger sig till Wales för ett möte mot Cardiff. Viktigt för The Toffees och inte minst tränaren Marco Silva att ta en trepoängare här om de ska ha chansen att nå en förväntad sjundeplats.

Uppehållet kom lägligt för Liverpool-laget. Uttåg mot Millwall i FA-cupen och tre raka förluster i Premier League var facit för de blåvita i slutet av januari och början av februari. Dessutom gick Everton mållösa från de två avslutande fighterna, 0-2 hemma mot City och 0-1 borta mot Watford.

Cardiff hade två raka triumfer innan de plockades ner på jorden rejält i fredags. Då stod The Bluebirds för en bedrövlig insats här på Cardiff City Stadium när Watford fullständigt körde över walesarna. 1-5 slutade den matchen efter att gästernas anfallsduo Troy Deeney och Gerard Deulofeu haft lekstuga med ett vilset hemmaförsvar.

En av lagets viktigaste spelare hittills denna säsong, spanjoren Víctor Camarasa, saknades där och är även tveksam till spel här. I övrigt har Neil Warnock sina betydande spelare till förfogande även om det inte är en speciellt märkvärdig trupp 70-åringen förfogar över.

Marco Silva har däremot en trupp fylld av värdsstjärnor. Här är defensiven något sargad då Kurt Zouma är avstängd, Phil Jagielka skadad samt både Yerry Mina och Leighton Baines frågetecken. Trots det kan en backlinje beståendes av Kenny, Coleman, Keane och Digne mönstras. Starka papper!

Här ska klasskillnad råda och känslan är att Everton kommer ut som ett nytt lag efter det lägliga uppehållet. Cardiff har trots allt inte en spelare som går in hos gästerna. Tvåan ska ses som trolig i den walesiska huvudstaden och när tecknet ser ut att streckas till omkring 40 procent är det för mig en given spik.

Missar matchen

Oumar Niasse, Cardiff (ej tillgänglig)

Kurt Zouma, Everton (avstängd)

Phil Jagielka, Everton (knäskada)

Osäker till spel

Ashley Richards, Cardiff (lårskada)

Víctor Camarasa, Cardiff (vadskada)

Lee Peltier, Cardiff (illamående)

Leighton Baines, Everton (revbensskada)

Yerry Mina, Everton (fotskada)

Skrällen? - 3. Leicester - Brighton

Fortsatt motstuds för The Foxes?

Ingenting stämmer just nu för Leicester. I lördags dominerade The Foxes återigen matchbilden hemma mot Crystal Palace men blev ännu en gång hårt straffade och förlorade till slut med pinsamma 1-4. Det var lagets sjätte raka ligamatch utan seger och det blev droppen för ledningen - Claude Puel sparkades under måndagen.

Tills vidare tar de assisterande tränarna Adam Sadler och Mike Stowell över. Om de kan få mästarna från 2016 på rätt köl återstår att se. De har åtminstone mycket att jobba på för just nu släpper Leicester in alldeles för enkla mål.

Under tisdagen kommer ett annat formsvagt lag på besök till King Power Stadium. Efter endast två inspelade poäng på de sex senaste har Brighton hastigt och lustigt trillat ner på en utsatt position i tabellen. Endast tre poäng skiljer ner till Southampton under nedflyttningsstrecket för The Seagulls, dock med en match mindre spelad.

Kunnandet är dock högt hos Chris Hughtons manskap. Det har de visat otaliga gånger under säsongen. Glenn Murray har visat att gammal är äldst och stått för en strålande säsong. Hittills har det blivit tio ligamål för 35-åringen. Han ska kunna såra Leicesters bräckliga försvar.

Pressen ligger på hemmalaget denna tisdag. Det bör gynna Brighton som inte förväntas ta poäng här. Gästerna från sydkusten ska dock ha god chans till minst en pinne, framförallt betydligt mycket större möjlighet än vad de streckas till. Supervärde finns att hämta på både krysset och tvåan vilket gör att dessa tecken ska ritas dit först. X2 i utgång men samtliga tecken är inte fel.

Missar matchen

Marc Albrighton, Leicester (lårskada)

Daniel Amartey, Leicester (vristskada)

Florin Andone, Brighton (avstängd)

Osäker till spel

Benjamin Chilwell, Leicester (smäll mot huvud)

Jürgen Locadia, Brighton (vristskada)

Davy Pröpper, Brighton (illamående)

José Izquierdo, Brighton (knäskada)