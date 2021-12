"Favoriten är i fara"

Favoriten i fara! - 1. Galatasaray - Antalyaspor Galatasaray blir för stora favoriter Galatasaray är tveklöst en av Turkiets allra största klubbar, men Lejonen gör ingen vidare säsong. Endast sex segrar på 18 matcher innebär en plats i mitten av Süper Lig. Närmast kommer Gala från sex raka tävlingsmatcher utan seger och 0-2-förlusten mot Adana Demirspor imponerade inte alls. Cimbom hade mycket boll då, men lyckades inte sätta pricken över i:et. Ismail Cipe gjorde då sin andra match från start mellan stolparna efter att rutinerade Fernando Muslera skadat knät. Cipe inger inte samma trygghet i försvaret vilket gör att de rödgula känns ganska skakiga bakåt trots starka namn som Nelsson, Marcao, Yedlin och Van Aanholt i backlinjen. Framåt saknas både Luyindama och Diagne och då behöver Mostafa Mohamed och Ryan Babel kliva fram istället. Kapaciteten finns, men totalt har den duon bara producerat fem ligamål under hösten. Antalyaspor ligger bara två pinnar bakom Galatasaray när denna match börjar och har ett ganska intressant lag på pappret. Den ryska landslagsförsvararen Fedor Kudryashov och Angolas mittfältare Fredy sticker ut lite extra. Det är två lirare som hade kunnat kliva in i värdarnas trupp utan att göra bort sig. Dessutom spelar Nuri Sahin här och mittfältaren visade under sin tid i Borussia Dortmund vad han är kapabel till. I försvaret gör brassen Naldo sin andra säsong i klubben sedan han kom från Espanyol och han håller ihop backlinjen på ett fint sätt. Framåt saknas fransmannen Enzo Crivelli vilket gör att Haji Wright, Houssam Ghacha och Paul Mukairu behöver kliva fram. Den sistnämnde är en 21-årig nigerian som säkerligen spelar i en större klubb inom några år och han skulle mycket väl kunna pricka in en boll på Galatasarays reservmålvakt. Antalyaspor trivs bäst hemma i turistorten i sydvästra Turkiet och har bara lyckats plocka fem ynka pinnar på resande tass. De tog dock poäng borta mot Galatasaray förra säsongen och de tre senaste inbördes mötena har slutat med två kryss och en förlust. Ettan är såklart troligast i Istanbul, men till de priser som erbjuds behöver den garderas. På större system plockas alla tecken med. Missar matchen Sacha Boey, Galatasaray (muskelskada)

Fernando Muslera, Galatasaray (knäskada)

Mbaye Diagne, Galatasaray (höftskada)

Christian Luyindama, Galatasaray (knäskada)

Arda Turan, Galatasaray (vristskada)

Ufuk Akyol, Antalyaspor (knäskada)

Harun Alpsoy, Antalyaspor (muskelskada)

Enzo Crivelli, Antalyaspor (muskelskada) Osäker till spel Omar Elabdellaoui, Galatasaray (oklart)

Doğukan Nelik, Antalyaspor (knäskada)

Helgarderingen! - 3. Trabzonspor - Istanbul Basaksehir Häftigt turkiskt toppmöte Det är svårt att inte imponeras av Trabzonspor denna höst. Tränaren Abdullah Avci har fått alla bitar på plats och gång efter annan visar laget prov på hög moral. Senast för några dagar sedan när 0-1 vändes till 2-1 borta mot Altay. Dansken Andreas Cornelius noterades för båda fullträffarna då varav den sista baljan sattes dit i den 88:e minuten. En minst sagt viktig spelare för detta Trabzonspor, inte minst när Nwakaeme och Gervinho återfinns på skadelistan. Mittfältet är urstarkt med den grekiske landslagsmannen Manolis Siopis bredvid ikonen Marek Hamsik. Den duon kompletterar varandra på ett bra sätt och levererar fina bollar fram till anfallet. I övrigt märks spelare som Djaniny, Bakasetas och den turkiska landslagsmålisen Cakir. Ett på det stora hela ganska komplett lag, men med det sagt är det inga enkla tre poäng som väntar under juldagen. Istanbul Basaksehir har tagit upp jakten på serieledarna och kommer närmast från tio raka ligamatcher utan förlust. Åtta av dessa har slutat med seger. Tidigare i veckan besegrades Giresunspor i en match där Basaksehir hade fullständig kontroll. Gästerna reser med en skadefri trupp och har Leonardo Duarte tillbaka från avstängning. Då är det en stark elva som Erdinc Sözer kan ställa på benen. Stefano Okaka leder linjen och han har varit en stor succé sedan han kom från Udinese under sommaren. Nio mål och två assist på 15 matcher är starka papper. Skulle italienaren köra fast finns det en duglig ersättare i norske Fredrik Gulbrandsen. På mittfältet hittas Edin Visca och Nacer Chadli, två spelare med gott om erfarenhet från spel på hög nivå. Kampen mellan den duon och Hamsik/Siopis blir oerhört intressant att följa. Gästerna vann faktiskt senast de var på besök på den här arenan och faktum är att Basaksehir har tre segrar och tre kryss på sina sex senaste bortamöten med Trabzonspor. Jag håller detta som helt öppet och vågar inte ta ställning åt något håll. Jag gör det därför enkelt för mig och plitar ned samtliga tecken redan från start där högersidan betalar bäst. Missar matchen Gervinho, Trabzonspor (knäskada)

Anthony Nwakaeme, Trabzonspor (lårskada)

Erce Kardesler, Trabzonspor (knäseneskada