"Favoriten - Djurgården siktar på guld"

Favoriten! - 1. Djurgården - Örebro Djurgården siktar på guld Djurgården såg ruskigt starka ut under hela vårterminen och 3-1-segern hemma mot mesta mästarna Malmö var ett kvitto på att Blåränderna har Lennart Johanssons pokal i sikte. Mange Eriksson har trivts ypperligt som speldirigent på mittfältet och bakom honom har Rasmus Schüller och Hampus Finndell täckt upp med bravur. I försvarsleden har Hjalmar Ekdal varit en av Allsvenskans allra bästa mittbackar och det pratas redan nu om att betydligt större europeiska klubbar är ute efter försvararens namnteckning. Witry och Chilufya är andra spelare som ryktas bort men så länge DIF får behålla sina guldklimpar lär de vara med och tampas i den absoluta toppstriden ett bra tag framöver. Våren avslutades förvisso ganska svagt med bara en seger av fyra möjliga, något som kan betyda att uppehållet kom lägligt för stockholmarna. Nu är det upp till firma Bergstrand/Lagerlöf att lotsa sina adepter i rätt riktning och Örebro på Tele2 Arena får ses som en tacksam uppgift. Närkingarna återstartar Allsvenskan som tabelljumbo och det är en spegelbild som Axel Kjäll och övriga inte ska vara nöjda med. Nämnas bör också att Kjäll har övertagit rollen som fotbollschef i Örebro SK och ny på tränarposten är istället portugisen Vítor Gazimba. 33-åringen har tidigare varit verksam i olika roller inom den norska klubblagsfotbollen och får nu uppdraget att rädda ÖSK:s allsvenska kontrakt. Mycket behöver bli bättre om så ska bli fallet. Bara fem mål framåt på åtta matcher är sämst i klassen och då gästerna också snittade två insläppta mål per match under våren har Gazimba ett stort jobb framför sig. Visst finns det spets i lirare som Hümmet, Seger, Larsson och Gall, men upp till Djurgårdens nivå skiljer det trots allt en hel del. Jag tycker att väldigt mycket talar för att Örebro får en tuff afton framför sig och är inte besökarna på tå från start kan detta mycket väl rinna iväg. Med hänsyn till värdet väljer jag att plocka med krysset även om det är att anse som en lyxgardering. Missar matchen Aleksandr Vasyutin, Djurgården (muskelskada)

Linus Tagesson, Djurgården (oklart)

Axel Wallenborg, Djurgården (axelskada)

Rasmus Karjalainen, Örebro (halsskadad)

Derbyt! - 2. IFK Göteborg - Elfsborg Ovisst på Ullevi Bara sex mil skiljer mellan Ullevi och Borås Arena och denna måndag drabbar IFK Göteborg och Elfsborg samman på den förstnämnda. 10 000 åskådare väntas ta plats på läktarna och sången lär eka ut över Skagerrak. De tre senaste inbördes mötena mellan måndagens kombattanter har bara innehållit två mål och jag räknar med en jämn historia även denna gång. Micke Stahre är nygammal tränare i IFK Göteborg efter att Roland Nilsson inte rosat marknaden under inledningen av säsongen, något raden 1-6-1 vittnar om. Samtidigt som Blåvitt var svåra att bryta ner hade värdarna också svårt att få till det i de främre leden. Det tror jag att Änglarna ånyo kan få problem med denna afton. Kreativitet och flärd finns för all del hos herrar som Sana, Aiesh och Yakob samtidigt som Sigthorsson vet var målet är beläget, men att döma av prestationerna under våren är det mycket som ännu inte sitter i offensiven. Stahres intåg kombinerat med trycket från läktarna kan absolut få fart på de blåvita, men jag är inte övertygad om att det blir fart i galoscherna per omgående. Elfsborg blandade och gav under de åtta inledande omgångarna men i grunden är boråsarna ett välorganiserat gäng som inte heller dem är lätta att bryta ner. Jimmy Thelins manskap slutade på en ytterst meriterande andraplats i fjol och tendenser från fjolårssuccén har gått att skönja även den här säsongen. Under uppehållet drabbades med det sagt gästerna av ett tungt tapp då Joseph Okumu skrev på för belgiska Gent. Mittbacken från Kenya har inte bara varit en oerhört skicklig försvarare, hans högerfot har också varit ett rejält vapen i Elfsborgs anfallsspel. Den svepande långbollen ut till Johan Larsson som sedan matat inlägg mot Frick/Ndione behöver därmed ersättas och frågan är om Jarjue eller Väisänen besitter samma känsliga fot som Okumu. Annars är omställningsspelet en stor styrka hos besökarna och med vindsnabbe Rasmus Alm tillbaka från skada får Göteborg se upp med Elfsborgs högerkant. Jag vill även passa på att brasklappa för att Alexander Bernhardsson går en ljus höst till mötes. 22-åringen besitter, precis som Alm, en rejäl speed som kan såra vilken motståndare som helst. Anfallarna Ndione och Frick förtjänar också ett omnämnande då de ständigt oroar med sin fysik och löpvilja. I kraft av hemmaplan och publiken i ryggen ger jag 1X förtroendet från start, men då en hel del är nytt hos båda lagen känner jag mig inte helt trygg med att låsa in vänstersidan. Elfsborg vann trots allt fjolårssäsongens motsvarande möte med 1-0 och då mycket talar för att små marginaler kommer att avgöra slaget om västkusten föredras hela spannet om finanserna tillåter. Missar matchen Sebastian Eriksson, IFK Göteborg (lårskada)

Simon Thern, IFK Göteborg (fotskada)

Patrik Karlsson-Lagemyr, IFK Göteborg (knäskada)

Simon Olsson, Elfsborg (hälskada) Osäker till spel Robin Söder, IFK Göteborg (knäskada)